Алькарас – слабый №1 рейтинга? Есть и такое мнение

Карлос Алькарас после US Open установил рекорд – в 19 лет и 4 месяца стал самым молодым лидером рейтинга в истории.

При этом он установил и антирекорд. Испанец возглавил рейтинг, имея всего 6740 очков. После того, как в 2009-м изменили рейтинговую систему (на турнирах стали давать больше очков, на финальных стадиях – в два раза), это самый низкий показатель для первой ракетки мира.

Для сравнения – вот сколько очков для первого восхождения на вершину рейтинга требовалось пяти действующим игрокам, которые были №1. Для Федерера и Надаля эти цифры пересчитали с учетом рейтинговой реформы. Результаты получились следующие:

Роджер Федерер – 9825;

Рафаэль Надаль – 11595;

Новак Джокович – 13285;

Энди Маррей – 11185;

Даниил Медведев – 8615.

И если посмотреть, например, рейтинг после US Open-2019, то в нем у трех игроков было больше очков, чем сейчас у Алькараса (у двоих – на 2000+ больше). После US Open-2018 – у двух. После US Open-2017 – у трех. В общем, тенденция понятная.

В свете сравнений стремительного взлета Алькараса и Рафаэля Надаля многие вспомнили, что в 2005-м 19-летний Надаль выиграл «Ролан Гаррос», четыре «Мастерса», всего 11 титулов и 79 матчей. И все равно в рейтинге уступал Федереру.

Но уступал-то он потому, что Федерер выиграл те же 11 титулов, те же четыре «Мастерса», но при этом три «Больших шлема».

Та же история с Джоковичем, который в 2011-м сместил Надаля. Ему понадобилось так много очков, потому что испанец в 2010-м выиграл «Ролан Гаррос», «Уимблдон» и US Open.

И та же история с Марреем, которому гонка за первой строчкой в 2016-м, возможно, стоила здоровья. Он сместил Джоковича, который незадолго до того лидировал в рейтинге с двукратным отрывом.

А цифры Медведева иллюстрируют уже другие реалии. Даниил стал первой ракеткой мира не в туре гигантов из Большой тройки, а в новой реальности. В этой реальности нет людей, которые тотально доминируют в туре – да, Джокович и Надаль по-прежнему собирают почти все «Большие шлемы», но при этом большинство других крупных титулов берут другие игроки. И этих игроков много, так что очки распыляются, и для попадания на самый верх их нужно чуть меньше.

Кроме того, это реальность, в которой на рейтинг влияют нетеннисные факторы. Например, пандемия коронавируса, из-за которой очки замораживались и размораживались по настолько сложной схеме, что в 2022-м сохранялись баллы 2019-го.

Потенциально еще важнее то, что пандемия и личное решение не вакцинироваться заставили Джоковича пропустить чуть ли не половину сезона-2022 и в первую очередь – Australian Open и US Open. Не факт, что серб бы их выиграл. Не факт, что даже поучаствовав в этих турнирах, он бы сейчас был №1. Но очевидно, что пропуск этих турниров по неспортивным причинам серьезно повлиял на спортивные результаты.

Еще один неспортивный фактор – это лишение «Уимблдона» очков. Правда, Алькарас был бы №1, даже если бы очки в Лондоне разыгрывали. А чемпиона Джоковича не было бы даже в топ-3.

В целом появление Алькараса на первой строчке – это продолжение новой реальности, впервые проявившей себя, когда №1 стал Медведев. Не зря же Даниилу принадлежал предыдущий антирекорд по очкам на вершине рейтинга (6885).

Значит ли это, что Алькарас недостойный №1 или слабый? Тут вопрос личных взглядов и предпочтений.

Но объективно никаких претензий Карлосу предъявить невозможно. В этом году он выиграл US Open и два «Мастерса». В целом он лидер тура по титулам, финалам, выигранным матчам и победам над топ-10. При этом играл он меньше всех в топ-10, кроме Надаля и Джоковича, – так что его даже не обвинить в том, что он нашакалил очков на мелких турнирах.

Возможно, из-за того комплекса условий, которые сложились в этом сезоне, Алькарас стал №1 чуть раньше, чем это случилось бы в других условиях. Но мало у кого возникают сомнения, что рано или поздно он бы ворвался на вершину рейтинга в любых обстоятельствах.

И нужно учитывать, что в истории тенниса было разное. Например, Марсело Риос в 1998-м стал первой ракеткой мира без победы на «Больших шлемах» – и до конца карьеры так и не взял ТБШ. Бесшлемным №1 был и Иван Лендл – который потом выиграл восемь и стал одним из величайших игроков в истории.

Когда первой ракеткой мира был Томас Мустер, его критиковали за то, что он большую часть очков выиграл на грунте. А Евгений Кафельников вообще поднялся на первую строчку после серии из семи поражений подряд.

Но сейчас об этом уже мало кто вспоминает. И совершенно правильно – потому что эти люди были лучшими в мире. И Алькарас сейчас лучший в мире. Просто мир такой, что для этого нужно относительно мало.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Elsa, Denis Doyle; REUTERS/Mike Segar