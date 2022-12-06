Как Роналду провел время на скамейке? 28 фото

Новость дня: Криштиану Роналду на лавке сборной Португалии в четвертьфинальном матче со Швейцарией. Наверняка знал о решении Сантуша заранее, но на разминке перед матчем переваривал информацию.

Историческое табло! Кстати, Роналду по игровым причинам не оставался в запасе сборной на крупных турнирах с 2004-го!

Перед игрой бодрится в разговоре с Пепе.

Но кажется, немного грустит.

Редкий случай – во время гимна Португалии большинство фотокамер было направлено на скамейку.

«Я в порядке».

Или...

С тоской смотрит на трибуны.

А там...

Единение во время гимна.

А после стартового свистка – то ли концентрация, то ли отрешенность.

В какой-то момент Криштиану подскочил – и увидел гол! Забил Гонсалу Рамуш, который и сменил Роналду в старте.

«Не расслабляться!»

Есть версии, что он говорит Бернарду Силве?

Второй гол! Кажется, искренняя радость.

И все же он вышел

Во втором тайме Криштиану вышел на разминку и поприветствовал публику.

А когда к нему подошел Фернанду Сантуш на 70-й, стало ясно: Роналду сегодня дадут время.

Оценил персональных фанатов...

Принял от Пепе капитанскую повязку

Хлопнул по руке Жоау Феликса. И вступил в дело!

И даже пробил.

Но ушел без гола. Поздравления сегодня принимает Гонсалу Рамуш.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, Hannah Mckay, Suhaib Salem, John Sibley, Paul Childs, Carl Recine, Peter Cziborra; Twitter/sgevans