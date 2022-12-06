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Как Роналду провел время на скамейке? 28 фото

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Новость дня: Криштиану Роналду на лавке сборной Португалии в четвертьфинальном матче со Швейцарией. Наверняка знал о решении Сантуша заранее, но на разминке перед матчем переваривал информацию. 

Историческое табло! Кстати, Роналду по игровым причинам не оставался в запасе сборной на крупных турнирах с 2004-го! 

Перед игрой бодрится в разговоре с Пепе. 

Но кажется, немного грустит. 

Редкий случай – во время гимна Португалии большинство фотокамер было направлено на скамейку. 

«Я в порядке». 

Или...

С тоской смотрит на трибуны.

А там...

Единение во время гимна. 

А после стартового свистка – то ли концентрация, то ли отрешенность. 

В какой-то момент Криштиану подскочил – и увидел гол! Забил Гонсалу Рамуш, который и сменил Роналду в старте. 

«Не расслабляться!»

Есть версии, что он говорит Бернарду Силве? 

Второй гол! Кажется, искренняя радость. 

И все же он вышел

Во втором тайме Криштиану вышел на разминку и поприветствовал публику. 

А когда к нему подошел Фернанду Сантуш на 70-й, стало ясно: Роналду сегодня дадут время. 

Оценил персональных фанатов...

Принял от Пепе капитанскую повязку

Хлопнул по руке Жоау Феликса. И вступил в дело! 

И даже пробил. 

Но ушел без гола. Поздравления сегодня принимает Гонсалу Рамуш. 

Роналду – в запасе! Что об этом известно?

Португалия – Швейцария 6:1 (2:0, 4:1)
Дата проведения
6 декабря, 22.00, «Lusail Iconic Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 17 Гонсалу Рамуш, 2:0 – 33 Пепе, 3:0 – 51 Гонсалу Рамуш, 4:0 – 55 Геррейру, 4:1 – 58 Аканджи, 5:1 – 67 Гонсалу Рамуш, 6:1 – 90 Рафаэл Леау.
ПортугалияДиогу Кошта, Диогу Далот, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру, Вильям Карвалью, Отавио (Витинья, 74), Бернарду Силва (Рубен Невеш, 81), Бруну Фернандеш (Рафаэл Леау, 87), Жоау Феликс (Роналду, 73), Гонсалу Рамуш (Рикарду Орта, 74).
ШвейцарияЗоммер, Родригес, Шер (Джемерт, 46), Аканджи, Фернандеш, Варгас (Окафор, 66), Джака, Фройлер (Закария, 54), Соу (Сеферович, 54), Шакири, Эмболо (Ясари, 89).
Предупреждения:
Шер (43), Джемерт (59).

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, Hannah Mckay, Suhaib Salem, John Sibley, Paul Childs, Carl Recine, Peter Cziborra; Twitter/sgevans

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