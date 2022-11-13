Это он забивал вместо Роналду. Знакомимся с Гонсалу Рамушем

Уже есть интерес из АПЛ.

21-летний Гонсалу Рамуш из «Бенфики» – человек, который занял место Криштиану Роналду в старте Португалии. Вы вряд ли знали, как он выглядит, но теперь точно запомните – форвард забил три Швейцарии (6:1) и помог команде выйти в четвертьфинал.

«Не знаю, что сказать. Три гола в первом матче в основе – не могу в это поверить. Не знаю, выйду ли еще в старте», – сказал Рамуш после матча.

И, конечно, его спросили про Роналду.

«Криштиану общается со мной так же, как со всеми. Он наш капитан и всегда готов помочь», – ответил форвард.

Удивительно, но до плей-офф Рамуш провел на ЧМ всего 10 минут – получил 2 против Ганы, 8 – с Уругваем, а матч с Южной Кореей просидел на лавке. Фернанду Сантуш просто приберег секретное оружие для плей-офф!

Рамуш – первый португалец со времен самого Эйсебио, забивший больше одного мяча в игре плей-офф ЧМ.

Так кто же он такой? Давайте знакомиться!

• Рамуш – центральный нападающий «Бенфики». Рост 185 см. Возраст – 21 год. Место рождения – Ольян (город на юге Португалии).

• Гонсалу – сын бывшего игрока «Фаренсе» Мануэля Рамуша. Папа был вингером в не самых сильных командах в середине 2000-х, а Рамуш-младший признавался, что не видел отца в игре. «Но именно он привил мне любовь к футболу».

• В 13 лет Рамуш попал в академию «Бенфики». И засверкал!

В сезоне-2018/19 португальский клуб дошел до финала юношеской лиги УЕФА (аналог ЛЧ для игроков младше 18 лет), а Рамуш стал лучшим бомбардиром турнира: забил в группе «Зениту», а потом оформил три дубля в плей-офф. В том числе – «Реалу» в финале (но команда проиграла 2:3).

Гонсалу был хорош и в сборных Португалии разных возрастов. В 2019-м Португалия дошла до финала Евро U-19, где Рамуш тоже показал наивысшую результативность с 4 мячами в 3 играх. Через 2 года был финал Евро U-21 – там Рамуш не был основным, но забил важный гол в четвертьфинале с Италией.

В сезоне-2019/20 Рамуш прорвался в основу: нападающий забил сразу за 4 разных команды «Бенфики» – юниоров, U-23, дубль и основу. При этом дебют за взрослых получился эффектным – вышел в концовке и оформил дубль в ворота «Авеша» за 3 минуты.

• В парня поверили – «Бенфика» же видит талантливых футболистов. Но основным он стал только в 2022-м. Весной Рамуш забил «Ливерпулю» на «Энфилде» (после того матча Клопп забрал Дарвина, а надо было бы присмотреться к другому форварду).

После ухода Нуньеса «Бенфика» не бросилась в поиски замены, а доверилась Гонсалу. И он оправдывает ожидания: 9 голов в чемпионате (лучший бомбардир), 4 гола в квалификации ЛЧ, 1 мяч в ЛЧ (но основной в команде, взявшей первое место в группе). Добавим к этому еще 6 голевых – вот это половина сезона для игрока в 21 год!

Сантуш в восторге от Рамуша. Он дебютировал в сборной меньше месяца назад

Именно благодаря последним успехам Фернанду Сантуш поверил в Рамуша и взял его на ЧМ – в сборной нападающий дебютировал только 17 ноября (товарняк с Нигерией). Кстати, в той встрече Рамуш забил и сделал ассист на Жоау Мариу, выйдя на замену.

Матч против Швейцарии – первый для Гонсалу в старте на международном уровне. Вот как тренер еще в ноябре объяснил в пользу молодых Рамуша и Антониу Силвы (еще один талант из «Бенфики», защитник)

«Они делают то, что я от них ожидал. Один забивает, другой не дает забивать сопернику. И оба чертовски хороши в том, что делают».

Самого Рамуша чаще всего сравнивают не с Криштиану Роналду, а с Томасом Мюллером. Гонсалу идеально находит свободные зоны в защите соперника – и не только завершает, но и помогает партнерам.

При этом Рамуш хорош и в подыгрыше, и в завершении, и в прессинге – последний компонент в нем развивает тренер «Бенфики» Рогер Шмидт. «Да, я забиваю, но этим мой реперутар не ограничивается – я не всегда был нападающим», – говорил Рамуш.

Гонсалу – на первых строчках среди игроков чемпионата Португалии по нескольким метрикам: прием мяча в чужой штрафной, перехваты, прессинг, ожидаемые голы.

Сейчас Рамуша можно сравнить еще с одним легендарным немцем. Он сделал хет-трик в первом же матче в старте на ЧМ – до Гонсалу такое удавалось только Мирославу Клозе в 2002-м. И да, Миро прибил Саудовскую Аравию в группе, а Рамуш – Швейцарию в плей-офф.

Уже летом за Рамушем приходили клубы АПЛ

Тогда это были «Вулверхэмптон» (кто же еще!), «Ньюкасл», «Эвертон» и «Саутгемптон», но «Бенфика» не приняла предложение в 25 млн евро, хотя переговоры вел сам Жорже Мендеш.

Уже осенью заговорили об интересе «Манчестер Юнайтед». Весело, если Рамуш заменит Криштиану и в команде Эрика Тен Хага. Правда, теперь португальцы могут смело запросить всю сумму отступных – а это 100 млн евро!

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach; globallookpress.com/Cao Can/XinHua; East News/CARLOS COSTA / AFP, Pro Shots/Sipa USA