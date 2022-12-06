Роналду – в запасе! Что об этом известно?

Главное событие матча Португалия – Швейцария произошло за полтора часа до его начала. Криштиану Роналду остался в запасе!

Ни о какой травме не сообщалось – вероятно, это волевое решение главного тренера Фернанду Сантуша.

Это случилось после скандальной замены в матче третьего тура с Южной Кореей (1:2) – Роналду, покинув поле, бурчал в сторону тренера. Это подтвердил тренер.

«На поле я ничего не слышал, Роналду был очень далеко. Я только слышал, как он спорил с корейцем. Видел ли я фото? Да (видимо, речь о кадре, где Криштиану что-то кричит Фернанду – Sports.ru). Как я это воспринял? Мне это совсем не понравилось. Но такие вопросы решаются за закрытыми дверями. Сейчас мы думаем об игре со Швейцарией, на которой все сосредоточены. Сейчас вопрос решен, за закрытыми дверями», – объяснил Сантуш.

Болельщики Португалии как раз этого и просили

Перед матчем со Швейцарией главное спортивное медиа страны A Bola запустило опрос, нужно ли оставить Роналду в запасе. 70% участников ответили утвердительно.

Получается, Сантуш выполнил желание большинства. Стальной человек!

На ЧМ-2022 Роналду получал все меньше времени

Запас на игру со Швейцарией – логичное продолжение тренда.

• Матч против Ганы (3:2) – замена на 88-й минуте.

• Матч с Уругваем (2:0) – замена на 82-й минуте. • Матч с Южной Кореей – замена на 65-й минуте.

А когда Роналду оставался в запасе на крупных турнирах по игровым причинам?

18 лет назад! В матче группового этапа Евро-2004 с Россией, который Португалия выиграла 2:0 – Роналду тогда вышел на 78-й минуте вместо Луиша Фигу.

После этого было еще пару случаев (на Евро-2008 со Швейцарией и на ЧМ-2006 с Мексикой), но в обоих случаях матчи не имели турнирного значения – Португалия на тот момент уже обеспечила выход из группы.

Роналду как-то среагировал?

Днем лишь оставил мотивирующее обращение в соцсетях: «Сегодня день Португалии! День всех португальцев!

Сегодня день, когда должны сбыться все те мечты, которые мы носим в себе! Давайте отдадим все силы!»

Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani