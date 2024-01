Их называли переплаченными сбитыми летчиками, а они борются за плей-офф. Как стартовал «Хьюстон» Удоки

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Больше никаких рейтингов гм-ов! Я вернулся.

Представляя сознание болельщиков «Хьюстона» в начале этого сезона, невольно вспоминаешь фрагмент «Города грехов» Родригеса и Миллера, понимания – пришел Марв, то есть Удока, а значит из этой катавасии будет найдено оптимальное сочетание, пускай главный герой расшибется в лепешку и будет искать решение в близняшке Голди – читать как Диллон Брукс.

Так, собственно, и произошло, ведь невзгоды и ужасы под руководством Сайласа теперь рулят в «Детройте» (не совсем, но это неважно), а сам «Хьюстон», при всех коммерчески странных решениях межсезонья, неожиданно то залетает, то вываливается из претендентов на зону плей-ин.

А что изменилось? Как одна из худших команд последних трех сезонов начала скалить зубы, огрызаясь даже на чемпионов? Давайте обо всем по-порядку.

Име Удока – важнейший плацдарм восстановления постхарденовских руин

Есть две переменных:

Одной запрещали вводить пятикратного участника МВЗ в состав, когда такие же кейсы из Конли в «Юте» и Пола в «Оклахоме», бог с ней, даже с Уэстбруком в «Вашингтоге», срабатывали, за игроков получали не плохие контракты и забитые деньги в платежки, а пики 1-го, 2-го раунда и игроков, которых продлевают на 84 миллиона.

Ей запрещали строить своеобразный «five-out» и экспериментировать, как делает и продолжает делать Уилл Харди, в перестройке.

Ей всячески сковали руки ради развития Портера-младшего, о деталях пост-фактум – гений сам себя ставил на позицию разыгрывающего, брыкался за пальму лидерства с Гордоном и Вудом, а потом еще и девушку избил. За его уход еще и доплатили. Приправим соусом деструктива игровых сочетаний, отсутствия голоса в раздевалке и на ковре у руководства, итого: за 3 года у тебя 17, 20 и 22 победы.

Это работа Сайласа.

Касательно Удоки – год не работал из-за скандала и имел мизерный опыт в управлении перестроечных команд, однако это не помешало шефу предоставить меню на свое усмотрение и объяснить, зачем он сюда явился и зачем будет готовить такие-то блюда из всяких драгонфруктов и почти засохших помидор.

На лицо два разных результата, в этом и есть Име – он физрук, но не а.к.а. Док Риверс, а «мы работаем с заказанными блюдами и даем результат в кратчайшие сроки». Приравнивая к «ногомячу», напоминает будни Сэма Эллардайса из «Кристалл Пэлас».

У него есть латераль – Шлюпп. Корявый, не очень дружит с пасом, зато упертый, скоростной, он слушает и выполняет установку, потому вытесняет всяких Айю и прочих.

Также и Удоки – например, Аарон Холидэй. Игрок минимального контракта, с явными минусами. Если попадает уже молодец. Защищается? Еще один бал в копилку. А если проход попадет – даже перебор. Но это показывает принципы Удоки: если такой игрок дает результат, то Джейлен Грин сидит и не высовывается.

У нас есть Джефф Грин. Казалось, очередной Деандре Джордан с рассказами о былых «хоуми» и заслугах, а у Удоки ветеран показывает Джабари Смиту, как играть в клатче и не явно-то проваливается в любимых разменах Име из-за четкого выбора позиции в лоу-пост зоне, иногда даже успевая за быстрыми гардами.

Целиком и полностью это четкость и осмысленность работы Име – вы дали мне задачу, я ее выполняю. И вы даете мне тех, кто готов пройти по тонкому канату, не смотря вниз и назад.

Стиль Удоки со временем «Бостона» практически не поменялся: в обороне тотально меняет всех на всех, в атаке делает упор на креатив, он будет тушить темп (прошлые три сезона «Рокетс» – 6-е, 2-е и 16-е по этому показателю, сейчас 22-е), тем самым пытаясь улучшить качество транзишн-нападения, потому что надо снижать бездумные действия Грина, Исона или Смита. Из этого логично – Удока будет использовать много пик-н-ролл владений.

И на первый взгляд может показаться, как будто игра в транзишне не сильно изменилась: прошлый год – 1,07 очка за владение при 16,9 владениях в среднем. Этот год – 1,08 очка при 19 владениях в среднем. При этом при Удоке значительно сократилась частота потерь – в прошлом сезоне «Хьюстон» был 2-м по потерям в транзишне, в этом – 16-е.

Удока также умеет упрощать, ведь «Хьюстон» сейчас идет 6-м по очкам за владение после «хенд-офф» – 1,01 очко в этом на 0,91 в прошлом.

При этом в защите транзишна изменения разительны: 1,05 пропущенных очка за владение в этом сезоне на 1,20 очка в прошлом.

В целом, добавив таких игроков как Брукс, Холидэй и Ванвлит «Хьюстон» стал гораздо агрессивнее в защите – 11-е по deflections, были 17-ми в прошлом сезоне. Кто-то может сказать, что это не всегда бывает хорошо, ведь игроки выбрасываются… Нет, 29-й def.rating в прошлом сезоне и 6-й в этом являются опровержением этой теории.

И Удока заставляет даже таких валенков, как Джейлен Грин, кусаться в защите и с рвением идти на подбор, потому «Рокетс» – 5-е по количеству box-out, хотя были 29-ми. Добавим к этому защиту на пик-н-ролле: в прошлом году «Хьюстон» был 1-м по пропущенным очкам в пик-н-ролле — 0,99 очка за владение, в этом пропускает 0,91, идя в середине лиге по этому показателю.

И теперь в команде, кроме ушедшего Портера-младшего, есть как минимум 5 человек, умеющих бросать – «Хьюстон» сейчас 23-е по 3PT%, а были вообще худшими. Улучшился и TS% – 56,7% (прошлый год – 55,1%).

Пугает одно – результат будто по накатанной, многие победы – феерии Фреда Ванвлита, тот же матч с «Пистонс» или «Наггетс». Основная часть побед добыта при помощи ветеранов, у них поперло, особенно у того же Брукса, его бросок неожиданно перестал быть одним из худших в лиге.

Возможно, такой метод перестройки не сработает на следующих стадиях, правда и материал не настолько претенциозный, ведь звезд нет. Име воспитывает в боевых условиях, подобно Клиффорду, но у него больший объем ресурсов и рыночных преимуществ. И да, жесткий отбор фильтрует некоторую молодежь, но такие работяги, как Шенгюн, Исон или Смит отвоевывают место в ротации, понимая – за получение каждой минуты должно платить отнюдь не малой кровью.

Однако по прогрессу молодых – вопросов тьма: Джейлен Грин деградирует на глазах, а разговоров о каком-то абстрактном прорыве все больше напоминает детский лепет. Алперен Шенгюн должен был стартовать вообще «шестым» и сидеть под Лопесом (жаль не подвезли), а потом и под Лэндейлом.

Прогресс Джабари Смита также вызывает уйму вопросов, особенно на фоне его соседей по драфт-классу:

Паоло Банкеро один из лидеров и мультифункциональных поинт-форвардов, коих еще надо поискать, строит вокруг систему, берет сложные броски, ведет игру, действует вроде от понятных ролевых моделей Гриффина, Рэндла или Уэббера, но при большой нагрузке второгодки и при двух не самых сильных ветеранах у «Орландо» 21 победа.

Чет Холмгрен отсутствовал сезон, сейчас он уже сам ведет пик-н-роллы c Дортом в клатче и заваливает то ГСВ, то «Никс».

Джейден Айви играет в драматической пьесе с горе-менеджементом и с одним из главных «танк-коммандоров» лиги Берксом, при этом его роли меняются, игра, кажущая абсурдом из всего наитупейшего, при наличии определенного риска начинает меняться, а Айви получать больше опыта в отсутствие Кейда.

Матурин лидер «Пейсерс» в не приёмные часы Халибертона, Джейлен Уильямс становится чем-то вроде 3-4-й скрипки у Дейно, беря на себя бремя Шая, когда у того не клеится.

Киган Мюррей важный винт и его бросок только прокачивается, те же Уокер Кесслер, Марк Уильямс и Дюрен очевидно улучшают провайдеров «танковых»-линий, когда здоровы и напружинены.

А что Смит? Прогресс Смита непонятен. Его броски с ведения, средние, дальние, защита становятся лучше, но это функционал ролевого игрока, как будто бы не поменяющийся со временем.

Тот же Мобли может пойти в корявое «айзо» и попасть, сыграть «хендлера», Джабари в дриблинге толдычит, что вот-вот упадет в обморок:

Джабари Смит – 0,8 попыток isolation, 0,70 очка за владение.

Эван Мобли – 0,9 попытки, 0,83 очка за владение.

Чет Холмгрен – 0,8 попытки, 1,17 очка за владение.

В этом много претензий, при добавлении определенно правильных и когда-то работающих установок, как в той же «Оклахоме» с Полом, шайкой ветеранов и Шаем, или «Индиане», когда поколение Грейнджера менял Джордж (понятно, травмы, но все же), Удока забывает – таких примеров в лиге очень мало, значит это исключение из правил, зачастую звездами становятся, бороздя на первых ролях. Например, у «Майами» с Уайтсайдом такой трюк не прокатил, по итогу спустя 3 года его заменил Адебайо.

Однако полнота картина не ясна, тем более Уитмор, Исон, Шенгюн – они дают веру, что данный план эффективен.

Пытаясь найти хоть какое-то объяснение столь резкому взлету у авторов Chronicle или Chron, или у местных журналистов, т.к. за предыдущие сезоны команда до 20 побед добиралась только под окончание регулярки, все твердят банальщину: по словам Джеффа Грина и колумнистов, «база» результата вовсе не в кардинальной смене спортрутины, ведь молодежь и так была голодная до побед, основа побед – четкость Удоки.

Он прямо сказал Шенгюну перед сезоном, что ему не нравится его оборона кольца.

Име не стесняется сажать Грина до конца игры, у Джейлена уже 7 игр, где он провел меньше 25 минут, когда в прошлом сезоне таких игр было всего 3.

На пресс-конференциях после поражений он ясно говорит: «Мы проиграли, потому что не было Исона и Брукса, они элитны на двух сторонах, все это созависимо. Из этого урок один – работать и еще больше тренироваться», он тем самым словно намекает остальным, в чем корень проблемы. Джефф Грин за это и ценил Име сначала в «Нетс», теперь тут – Удока объясняет все кратко, но доступно, общаться с ним очень легко и непринужденно, здесь нет стеснения, но есть авторитет, коего не хватило Сайласу.

Поэтому результат на лицо. А все остальное рассудит уже следующая часть сезона.

«Ветеранский» блок – что необходимого дали Ванвлит, Грин и Брукс

Фред Ванвлит привнес главное недоданное Портером – стабильный бросок в начале владения и после самых простых flat/ram-PnR-комбинаций, создав тем самым гравитацию.

У него, в отличие от Деджонте и Янга, тоже 3к+ poss, но по соотношению AST/TO – 5,33, это топ-10 показатель по лиге, на уровне с Майком Конли и Тайрисом Халибертоном.

Ванвлит в этом сезоне, как Ливелл и Лукас, имеет в активе 4 игры с 12+ ассистами без потерь, либо с 1-й потерей

Он, в отличие от Портера-младшего, ведет игру, используя не только пик-н-ролл владения, но и сохраняя динамику попаданий, высокий показатель на хенд-офф – во многом благодаря ему.

Как к ментору к нему вопросов нет, с ним расцвел Шенгюн, Джабари и Тари показывают наилучшие проценты из под кольца (частота бросков Джабари выросла с 15 до 21,2%, при этом процент снизился всего на 4% и от 0 до 3 футов все равно составляет впечатляющие 68,7%) и с дистанции (у обоих больше 36% из-за дуги).

Единственная проблема – магия Фредди исчезает, когда команды ставят тотальный размен, мешая ему создавать – у него в 2-х играх с ГСВ – 8 и 10 очков, с «Филадельфией» – 10, с «Далласом» – 10 и -12 по Net.rating, с «Миннесотой» – 7 очков и кошмарные цифры эффективности.

Дядя Джефф стал глотком свежего воздуха в составе ветеранистого цеха: ожидали Деандре Джордана или Хаслема, а по факту Джефф все еще полезен под кольцом с гардами и на заступе, хорошо страхует вингов – например, игра с «Кавс», когда он персонально выжидал Спайду и выписал тому пару раз блок-шот, иногда делая заступ, но чаще используя drop – как итог у Шенгюна за эту игру -2, у Грина – +16 и 6 из 6 c игры.

Посмотрите, как страхует Джефф Грин: стартовал с low-пост, инициировал якобы «заступ», после чего провалился и подстраховал Исона

Джефф Грин иногда хорошо работает в размене против гардов – кроме Митчелла, он портил жизнь и Лилларду, и Хирро. С бигменами сложновато – его либо продавливают, либо убирают скоростью и фейками. На размене с ними тупит. Его лучшая опция, исходя из возраста – подстраховка игрока сильной стороны. На пик-н-ролл владениях не хватает скорости выполнять чейз-дауны, при этом выбирает хорошо позицию – не как условный Клэкстон или Мобли встают в топ-зону, а действует через low-пост и уже там встречает. Такое сработало с Зайоном, Яннисом и Джексоном.

Также, не последняя роль ему и отведена, как ментору – мы помним историю с Аароном Гордоном, но конкретно сейчас – Име Удока ставит на клатч именно «деда», а не Смита, а после окончания матча или замены – Джефф объясняет, зачем поступил вот так и так в том моменте, что отмечает сам Джабари, говоря, насколько это все важно для него. Джефф Грин опытный боец, не раз делился с молодыми опытом прорыва «Суперсоникс» с Дюрэнтом. Это определенно нужно команде.

Единственное, что напрягает с начала сезона – попадает всего 32% из-за дуги (при 1,4 попытки), чередуя хорошие и откровенно провальные матчи, да и на «скринах» дохловат, а потому нестабилен на PnP, это немного связывает руки 2-му юниту.

Радует и Диллон Брукс: наверное, только ленивый не ткнул в сумму его контракта, но помимо того, что Брукс разбросался (у него лучшие цифры по карьере по всем метрикам и 58,1 TS%), у него классная оборона на PnR (странно было видеть, что пропускает больше 1 очка за владение), например, как в недавнем матче с «Ютой», когда при равном счете он уперся в Кларксона и не дал Кесслеру провести нормальный скрин, итог: «Юта» получает фол в атаке, «Хьюстон» закрывает матч. Он также тот, кто сорвал (в переносном смысле) кроссовок с Зайона в матче с НОП, отзащищавшись с ним в клатче и устроив победу.

EFG – 55,5%, 3P% – 39,9%!

Плюс – прогресс Шенгюна в обороне, потому как учил его, помимо Тьяго Спллитера, именно Диллон, заставляя турка в том числе скидывать процент жира в организме – Брукс по этому спец, он еще в колледже с 1-го на 2-й курс понизил эту цифру с 17% до 8%, потому турку стало легче играть на разменах Удоки, что отразилось на цифрах: DBPM c 0,4 поднялся до 2,2, это фантастические цифры для белого центра с упором на атаку, в копилку Брукса летят овации.

Алперен Шенгюн – полноценный франчайз?

Ситуация с Шенгюном комична – в теории, его место должен был застолбить Джок, умеющий, казалось, играть в нескольких оборонных редутах, а турок должен был закрывать роль «шестого».

По факту – кажется, Алперен утерял часть магии, но его прогресс на разменах, трезвое увеличение бросковой нагрузки и эталонная игра в roll является одним из главных факторов резвого похода техасцев.

Его игра в качестве роллмена – 7.0 ppg. Это больше слоново-образных Дэвиса, Эмбиида и Тернера (у тех по 5 и 4,9).

От него стало меньше «понтовых» владений, но возросло качество, полученное в отражении общественности – на текущий момент по голосам он 6-й игрок на оллстар от Запада (на момент начала декабря, хех). Что вы скажете на это? Да и появился Ванвлит, убирающий часть нагрузки розыгрыша с турка.

Касательно атаки: у Шенгюна – 3,9 post-up владения в среднем, попадает на 1,7 попытках 59%. Для сравнения – это лучше, чем у Сабониса (1,1 попытка 56,9%) и Рэндла (42,3% на 1,2 попытку) – у обоих примерно по 2,5 post-up владения. И он 5-й по подборам в нападении – это больше, чем у Гобера и Уокера Кесслера. А значит, даже если промахнулся – у него зачастую есть вторая попытка.

За что радостно более всего – турок отлично смотрится в обороне, под руководством Име турок перестал быть ограниченным функциональным защитником краски, он успевает работать как «чейз-даун» игрок и как страхующий, не перебирая фолов. Помимо возрастания DBPM, показатель команды c ним Plus/Minus Per 100 Possensions (On Court) – +3,3. А без него падает до +3,0. А его Defensive Win Shares – 2.3 (8й показатель ассоциации). И тут все отмечают Тьяго Сплиттера – у этого уже был опыт пересборки не самого умного Клэкстона или Дейрона Шарпа под мульти-защитных бигменов.

Вот пару моментов в подстраховке и в размене:

Это практически одно из лучших преображений, которое мог дать белый центровой.

При этом его игра на drop иногда просто ужасна, а когда в соперниках бросающий бигмен – Эмбиид, Порзингис или тот же Уэнделл Картер, Шенгюн просто не успевает подняться и пропускает за шиворот:

Отдельно затронем его бросок: Удока малыми шагами увеличил число трехочковых попыток (заметно чаще бросает – c 0,8 попыток стало 2), турок стал чаще играть PnP, а в том же матче с «Кливлендом» именно турку был доверен решающий клатч-шот.

Проблема по сути одна – в движении его ноги абсолютно не гармонируют с мозгом, корпусом и руками. Шенгюн зачем-то отклоняется и, как медведь, заваливается на одну из ног, вторую подгибает. Это пьяное зрелище на самой неэффективной, т.е. средней, дистанции веселит, но теперь у штаба есть понимание, над чем работать перед контрактным годом.

Джейлен Грин – тотальное разочарование

Даже не знаю, с чего начать.

С одной стороны, мы понимали, из-за чего Джейлен не мог показать мозговитый баскетбол в адовой вертеле Сайласа, с другой – вот она, система, развивайся не хочу, но, к сожалению, Джейлен еще крепче перетягивает узел на комедийной петле.

Начнем с того, что Эдди Джонс на 3-й сезон попал на МВЗ, прекрасно понимая, какой «мессии» отданы лавры примадонны, Девин Букер на 3-й сезон стабильно поднимался по % шутинга и eFG, у Джейлена Грина – 39,7% FG, 46,8% eFG, это хуже, чем за два предыдущих сезона.

Пик-н-ролл с Шенгюном, нахваливаемый в середине прошлого сезона, абсолютно не работает.

Этот сезон проходит под эгидой 32% из-за дуги, что просто-напросто добивает.

Ах, нет, добивает совершенно другое ­– возникает чувство, будто бы зеленый настолько перекачался, что его тело не поступает за мозгом, каждый его проход сопровождается вот этим закадровым смехом из всяких мыло-сериалов. По ощущениям, его drives накрывают в 5 из 7 случаев, и вот немного статистики:

2023/24: 9 проходов в среднем, FG% - 42,8 на 4,3 попытках бросков.

Прошлый год: 12,9 проходов, FG% - 44,3% при 6,5 попытках бросков.

Понимаете? Это клеймо.

Грин сократил число проходов и бросков после них, а попадает еще хуже. Напомню, этот человек выделялся сверх-атлетизмом в проходах на драфт-комбайнах и просил сравнений с Кобе.

И понимаете, не хочется завалить молодого парня с бананом вместо головы, но это смешно, кроме флоу-трехочковых, прорезавшихся у него в нескольких матчах, у него почти по всему спад, кроме штрафных бросков и стараний в защите. Хорошо улучшать микро-моменты в перестройке, но катастрофически нельзя так делать при ее окончании.

Перспективы Джейлена Грина становятся все печальнее, и пока есть понимание, что при такой игре ему бы дай бог добраться до уровня Розиров/Кларксонов/Секстонов, то есть стать атлетично-туповатым скорером с ситуационной защитой на контракте чуть выше среднего по лиге в плохой команде, а в «контендере» становиться при благоприятных обстоятельствах 6–7 игроком ротации, как, например, Хачимура или Карис Леверт. Согласитесь, не это ожидаешь от человека, стремящегося к умениям Джордана.

Грина спасает лишь одно – его почти не ругает Удока, делая все, чтобы у Джейлена были спасены нервы.

И, например, Джо Джонсон тоже раскочегарился на нормальные цифры только на 4-й сезон в лиге, в 3-м за «Финикс» его статистика была чем-то на уровне Грина с проседающими %, только еще и число очков было на уровне 9 в среднем, у этого пока 17,1 очка.

Возможно, его сломал факт отхождения мяча в руки Ванвлита, всеобщая критика после заявлений Полу Джорджу в межсезонье, что он «король «Хьюстона», переход лавров лидерства Шенгюну.

И в штабе у Удоки – Салливан, этот человек «чинил» бросок Брауна и Дрю Холидэя. Отчего вдвойне неясно, почему с Грином необъяснимая кривая упадничества.

В общем, если продолжить, получится сплошной благой мат. Оставим эту затею, а Грину пожелаем удачи в оставшейся части сезона.

Джабари Смит и Тари Исон – что там у второгодок?

Джабари Смит неплохо прокачал себя при Удоке, по сути выбросив все наболевшее под опекой Сайласа. Говорят, очень помог отец, с которым они тренировались по техникам Карри/Томпсона.

Но ошибки и преимущества практически те же, нельзя отметить значительно скачка в каком-либо из навыков. Да, безусловно, цифры по броску с дистанций, в сравнении с прошлым сезоном определенно выросли:

Сatch-and-shoot: прошлый сезон: 3PA – 4,0, EFG – 44%.

23/24 – 3,7, EFG – 58,5%.

3Р% – 30,2% в прошлом, 38,2% в 23/24.

И да, его защита никуда не делась, только он еще и стал грамотнее выбирать позицию, как итог – 20-й по подборам за игру, согласитесь, когда ты 99 кг, а в конкурентах одни КАТы/Кесслеры/ Уайтсайды /Порзингисы, это можно назвать достижением.

И мне нравится, что он стал резче и четче разгонять нападение, у него значительно прибавилось уверенности, при этом 1,5 передачи – ну опять как будто не-то. В игре офф-болл 0,6 screen-попыток, для тяжа – позорище, то есть он вообще не пытается стать в roll, в отличие от того же Банкеро. И можно понять, типа он играл с Портером-младшим и Грином, там ставь не ставь – им не воспользуются, а найдут причину найти причину найти плохой бросок. Эх вот как завернул! Но тут Ванвлит, потому странно видеть мало работы в спейсинге.

Самое бесящее – это нелепые попытки усложнить себе бросок, вот он получает, свободен, и хрясь – надо пройти в сложный бросок, обязательно с отклонением, даже когда защитник в 4 раза меньше него, и промахнуться! «Детройт», ГСВ, «Милуоки», «Юта», «Селтикс» – вот и представьте условных Притчардов/Секстонов/Карри, и как те со смехом смотрят на эти пируэты.

В общем, Смит прибавил, и несмотря на брань идет напролом, это его первый сезон с адекватным тренером и связующими игроками, потому пусть учится, комфорт примерно, как в «Оберне», и атаки вторым темпом появились – думаю, Смит еще должен прибавить. Сам Удока оптимистичен, но в основном отмечает подвиги в защите – очень хвалил за матч «Далласом» и опеку Дончича.

Касательно Тари Исона – опять непонятно, как оценивать его прогресс.

По впечатлениям – стало больше вдумчивого «хасла», улучшился бросок в движении по механике, отлично завершает в roll-владениях, научился даже видеть в них снайперов, по типу Тэйта/Холидэя, но по-прежнему много тупежа и корявого дриблинга.

Удока шепчет по его прогрессу в защите, и да, он влился, фолит мало, но чтобы выходить на тот уровень амбиций, желаемый Тари, надо много работать над дриблингом, чтобы не получилось, как у Деандре Хантера или Финни-Смита, когда лишнего ведения боятся.

Кто еще?

Амен Томпсон – перспективы Амена Томпсона пугают закономерностью: на протяжении вот уже трех лет «Хьюстон» выбирает высоко, но уже третий раз по итогу выстреливает игрок, выбранный ниже.

Бросок Амена ужасен, нет представления, как он может разыгрывать, если защитник не чувствует постоянной угрозы выстрела, а на заработанных фолах далеко не уехать – спина (или что там черт побери?!) Бена Симмонса передает привет.

Но понравилось, что он старательный на очках второго шанса и упертый в защите. Не раз отмечал, когда он, казалось, безнадежные промахи добавлял в очки после попаданий в прыжке на данк-споте.

В целом, можно переть куда-то в сторону базовых Симмонса/Холидэя, когда те сами ставили заслоны и проваливались, так уже несколько раз работало вкупе с Шенгюном. А учитывая видение площадки Амена – это может добавить своеобразного thriple-threat, когда Амен в «усах» угрожает помимо двухочкового/данка еще и пасом.

Кэм Уитмор – озадаченный мальчонка провалился до 20-выбора, при этом выждал шанса после маслобойки G-лиги, и начал даже лучше, чем Джейлен Грин – представьте, атлетичный фрик с сомнительным здоровьем лепит как из пулемета трехочковые со степбеком и находит контакт лучше, чем Грин? Игра с «Джаз» к вашему вниманию.

Объективно, пока сложно сказать о нем что-то конкретное. В защите щупловат, но не чурается идти на подбор, не лентяй, на чистых мячах не играет, хаслит. В целом, по манерам Исон, только легче.

Крестьяне Тэйт и Холидэй дают от них требующееся, лишнего не возьмут, на розыгрыше пройдет 1 из 3 передач, зато она обязательно будет красивая. А так – стреляют, отлично защищаются на периметре, ошибаются в организации нападения почти идентично, кроме flat/pistol-screen мало чего умеют в созидании. Но запомнилось, как Холидэй проучил новичка «Юты» Кейонте Джорджа – пошел в drive к Кесслеру, заработал штрафные. Попал их. Зачем-то Кейонте начал его цеплять и треш-точить. Холидэй ничего не сделал, просто с ухмылкой посмотрел. Они вводят мяч – Холидэй сразу перехватывает, набирает очки и начинает хлопать. Да, он получил технарь. Но зато Кларксон потом всеми доступными способами пытался увести Аарона от новичка. Холидэй научил пацана, зачем в лиге нужны игроки минималки, и что даже их надо уважать.

Буллок вообще ничего не попадает, Бобан – Бобан. Джок Лэндейл облажался на всех фронтах в защите, хотя это странно, Бийомбо и Эйтона заменял, и ничего, тут – поплыл так, что сидит, причем безвылазно.

И кто-нибудь ответит на вопрос: где Оладипо!?

