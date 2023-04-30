Jan Itor
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«Это действительно сложный вопрос». Честный ответ Кака на вопрос, кто лучше: Месси или Роналду

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Послушайте умного человека.

Однажды у Кака спросили, положит ли победа Лео Месси на чемпионате мира конец спорам о величайшем футболисте в истории.

«Ого, на этот вопрос действительно сложно ответить. Я играл с Криштиану четыре года, и для меня он, конечно, один из лучших. Но видеть, как он [Лео] каждый день играет и делает то, что он умеет, это действительно потрясающе».

«Кроме того, у нас есть привилегия видеть, как Лео очень, очень хорошо играет и выступает на чемпионате мира. Так что, возможно, это вишенка на торте в его потрясающей карьере — выиграть чемпионат мира и стать главным героем турнира».

«Поэтому я просто могу сказать, что для меня, как для человека, который действительно любит эту игру, для меня большая честь наблюдать за игрой этих парней и получать столько радости от их игры. Не знаю, что произойдет, но я действительно наслаждаюсь этими парнями».

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