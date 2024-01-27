«Ох, мы живем в идеальном мире. Простите». Холанд поздравил сотрудника «Сити», но его завалили сообщениями об ошибке в одном слове
В пятинцу восстанавливающийся после травмы Эрлинг Холанд опубликовал сторис, где поздравил одного из сотрудников медперсонала «Ман Сити»: «С днем рождения, лучший физиотерапевт в мире».
Однако не прошло и часа, как норвежец запостил новое фото: «Ох, мы живем в идеальном мире, где каждый идеален. Простите, я имел в виду physio».
Похоже, фанаты завалили Эрлинга сообщениями, где указали ему на ошибку: норвежец неправильно написал слово «физио» на английском.