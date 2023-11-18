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🤩 18-летний брат Джуда Беллингема привлек внимание одного из лидеров АПЛ. Но есть другой вариант, который хочет увидеть каждый 😱

Джоб Беллингем
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Брат Джуда Беллингема скоро может оказаться в АПЛ.

Джоб привлек интерес одного из клубов Премьер-лиги после блестящего старта сезона в «Сандерленде».

18-летний игрок является крепким игроком основы команды, отметившись тремя голами и голевой передачей. Помимо этого, футболист начал привлекаться в ряды молодежной сборной Англии.

По данным Football Insider, за успехами англичанина активно следит «Тоттенхэм», который впервые обратил внимание на игрока еще в январе, когда он защищал цвета «Бирмингема».

Помимо «шпор», интерес к игроку проявляет и бывший клуб его брата - «Боруссия Дортмунд».

The Sun сообщает, что «Дортмунд» видит в Джобе приемника Джуда Беллингема.

1 комментарий

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chiscuid
В Барсу бездаря, будет отличная вывеска к класико «Беллингем vs Беллингем»
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