У Родри уже 48 матчей в АПЛ без поражений (и 71 во всех турнирах). Только у одного игрока было больше

Победа «Ман Сити» над «Фулхэмом» (4:0) позволила Родри еще больше укрепиться в статусе самого важного игрока в звездном составе Пепа.

В этом сезоне «Сити» проиграл всего трижды, и все разы пришлись на время отсутствия испанца.

Родри демонстрирует рекордную для Англии серию из 71 матча без поражений во всех турнирах, при этом поражение в серии пенальти от «Реала» не учитывается в официальной статистике.

В АПЛ Родри не проигрывает уже 48 матчей. Только три игрока достигли такого результата: Коло Туре (48), Тьерри Анри (48) и Сол Кэмпбелл, сыгравший 56 матчей без поражений.

Однако Родри не вошел в восьмерку претендентов на награду лучшего игрока сезона в Премьер-лиге. Гвардиола с этим не согласен:

«Он был одним из лучших. Те, кто номинирован, заслуживают этого, но и другие тоже. Список огромен. Важно, что он знает, что мы думаем о его значимости и о том, какой он великолепный, необыкновенный игрок. Он не должен волноваться по этому поводу».

«Сити» всего в двух победах четвертого подряд титула АПЛ.