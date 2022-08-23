Что такое кардиотренировка. Какие виды кардио бывают. Что важно учитывать при регулярных занятиях

Кардиотренировка – необходимый элемент тренировочного процесса, который развивает сердце, легкие и кровеносную систему. Кардио полезно всем: молодым и пожилым, полным и худым, занимающимся силовым спортом и работающим в офисе с утра до вечера.

Соблюдая несколько базовых правил, всего за пару месяцев можно добиться хорошего прогресса: повысить общую выносливость, улучшить работу сердечно-сосудистой системы и снизить процент жира в организме.

Что такое кардиотренировка

Кардиотренировка – это продолжительная физическая нагрузка, направленная на развитие сердечно-сосудистой системы. Обычно под кардио подразумевают любые аэробные упражнения – занятия, при которых активно работает дыхательная система, которая снабжает организм кислородом для окисления внутренних источников энергии – жиров и углеводов.

Классические примеры кардиотренировок – быстрая ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, плавание, катание на лыжах. Тренировки могут выполняться с разной интенсивностью и преследовать свои цели: развитие общей выносливости, марафонская и ультрамарафонская подготовка, развитие специальной и скоростной выносливости для быстрого преодоления длинных и дистанций средней протяженности (от нескольких минут до часа).

Также к кардиотренировкам относятся занятия в тренажерном зале: бег на дорожке, ходьба на степпере, занятия на гребном или велотренажере. Круговые и функциональные тренировки с собственным весом и отягощениями, которые выполняются с коротким отдыхом или вовсе без отдыха, также могут считаться кардио, так как в них пульс постоянно удерживается в рабочей зоне.

Какие виды кардиотренировок бывают

Быстрая ходьба

Быстрая ходьба – идеальный старт для тех, кто хотел бы заняться спортом на выносливость, но сталкивается с проблемами, когда начинает бегать. Ходьба считается быстрой, если вы двигаетесь со скоростью 5,5–6,5 км/ч, при этом в отличие от бега трусцой здесь отсутствует фаза полета, а значит снижается ударная нагрузка на опорно-двигательный аппарат.

Исследование, опубликованное в журнале Preventive Medicine, показывает, что три месяца регулярных занятий быстрой ходьбой, пять раз в неделю по 30 минут, повышают производительность и снижают артериальное давление, риск инсульта.

Бег трусцой

Польза бега трусцой для развития общей выносливости была доказана практическим путем знаменитым новозеландским тренером Артуром Лидьярдом в 40-х годах прошлого столетия. Тренируясь в беге на длинные дистанции, Лидьярд выяснил, что медленный продолжительный бег в больших объемах позволяет затем бегать быстро более короткие дистанции за счет адаптаций, которые возникают благодаря правильному тренировочному процессу.

Позже ученые смогли подтвердить наблюдения Артура научными исследованиями, поэтому сейчас в видах спорта на выносливость нагрузки низкой и средней интенсивности составляют подавляющую долю в тренировочном плане как профессиональных спортсменов, так и спортсменов-любителей.

Катание на велосипеде

Велоспорт – еще один циклический (состоящий из повторяющихся движений) вид спорта, который позволяет развить выносливость и укрепить сердечно-сосудистую систему.

Исследование, опубликованное в журнале NeuroRehabilitation, показывает, что регулярные аэробные тренировки на велосипеде или велотренажере повышают общую выносливость, увеличивают значение максимального пульса (что свидетельствует о хорошей работе сердца) и мышечную силу.

Плавание

Плавание задействует много мышечных групп, которые работают синхронно на протяжении продолжительного времени, активно включает в работу дыхательную и сердечно-сосудистую систему, поэтому также считается кардиотренировкой.

Тренеры рекомендуют начинать с тренировок продолжительностью 20–30 минут и плавать непрерывно в один заход. Темп должен быть выбран таким образом, чтобы не доставлять дискомфорта и не сбивать дыхание.

Катание на лыжах

Проводить кардиотренировки можно и зимой, например на лыжной трассе. Катание на лыжах задействует мышцы ног и рук, а встречаемые на пути подъемы заставляют спортсмена работать чуть интенсивнее, что вносит разнообразие в тренировочный процесс.

Всего три тренировки в неделю по 40 минут позволяют улучшить общую выносливость более чем на 15% через 9–10 недель непрерывных тренировок. Это же касается и горных лыж, катание на которых улучшает работу сердечно-сосудистой системы и может использоваться для профилактики сердечных заболеваний у пожилых людей.

Польза кардиотренировок и зачем они нужны

Недостаток физических упражнений в сочетании с плохим питанием, недосыпом и избыточным весом приводят к снижению сердечной функции и повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Всего 150 минут умеренных физических нагрузок в неделю или 75 минут интенсивных упражнений позволяют поддерживать хорошую физическую форму, лучше спать и выполнять повседневные задачи.

К умеренным нагрузкам относятся различные виды кардиотренировок: бег трусцой, катание на велосипеде, ходьба по холмам, плавание, катание на лыжах.

Кардиотренировки несут много пользы для организма:

позволяют избавиться от лишнего жира и снизить риск ожирения;

снижают уровень плохого холестерина (липопротеины низкой плотности, ЛПНП) и повышают уровень хорошего (липопротеины высокой плотности, ЛПВП);

снижают артериальное давление и риск развития гипертонии;

снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний;

повышают выносливость организма;

в сочетании с правильной диетой оказывают благоприятное влияние на организм у больных диабетом;

регулярные кардиотренировки постепенно вытесняют из жизни плохие привычки – курение, употребление большого количества алкоголя;

снижают стресс, нервное напряжение;

повышают качество жизни.

Почему важно контролировать пульс при кардиотренировках

Контроль пульса во время кардиотренировок позволяет оценивать интенсивность нагрузки. Для того чтобы тренировки на выносливость были эффективными, развивали выносливость и улучшали работу сердечно-сосудистой системы, они должны выполняться непрерывно и в определенной пульсовой зоне, которую называют аэробной, что позволяет максимально эффективно использовать кислород.

Аэробная пульсовая зона находится в диапазоне 70–85% от максимальной частоты сердечных сокращений (ЧСС). Максимальная ЧСС равна количеству сокращений сердца за одну минуту и может быть измерена в тестовой лаборатории или в полевых условиях.

Тестирование в лаборатории, в ходе которого спортсмен, подключенный к специальной аппаратуре и датчикам, выполняет беговый (либо велосипедный) тест с постепенным набором скорости, дает более точные результаты и позволяет определить пульсовые зоны для разных типов тренировок: восстановительных, легких, развивающих, интенсивных. Такой тест полезен, если вы занимаетесь спортом на выносливость продолжительное время и хотели бы тренироваться на результат.

Тестирование можно пройти в специализированных беговых магазинах, где есть дорожка с газоанализатором, а также в спортивных лабораториях и медицинских учреждениях.

Если нет возможности пройти тестирование, вычислить значение максимального пульса можно в полевых условиях при наличии пульсометра – оптического в часах или нагрудного.

Часы с оптическим пульсометром

Нагрудный пульсометр

Алгоритм выполнения полевого теста:

Вы должны полностью восстановиться и отдохнуть после предыдущей тренировки, нормально выспаться и чувствовать себя хорошо. Перед тестом выполняется стандартная разминка, чтобы разогреть мышцы. После необходимо найти ровный участок, в идеале без горок, разворотов и резких остановок. Для велосипедистов подойдет протяженный отрезок шоссе без светофоров, для бегунов – стадион или круг в парке, для лыжников – пологий участок трассы. Выполняется интенсивная нагрузка продолжительностью четыре-пять минут с околомаксимальным усилием. Последние 20–30 секунд выполняются с максимальным усилием. Значение пульса на заключительных метрах дистанции будет приблизительно равно максимальному. Зная эту цифру, вы сможете рассчитать целевую зону (70–85%) и в дальнейшем тренироваться внутри нее по пульсометру. Для более корректной оценки рекомендуется периодически повторять тест с соблюдением всех описанных условий. Это связано с тем, что по мере роста тренированности спортсмен сможет выдерживать более интенсивные и продолжительные нагрузки, и показатели пульса будут немного меняться.

Если нет возможности пройти тестирование в лаборатории или грамотно провести полевой тест, воспользуйтесь таблицей, которую разработала Американская кардиологическая ассоциация:

Она даст примерное понимание, на каком пульсе стоит тренироваться, а позже, по мере роста тренированности, вы начнете лучше понимать организм и чувствовать определенную интенсивность при выполнении различных упражнений.

При регулярных продолжительных занятиях показатели пульса позволяют оценивать текущую форму и прогнозировать результаты при выполнении ключевых тренировок или участии в соревнованиях.

Как часто и сколько заниматься кардиотренировками

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы взрослым людям рекомендуется от 150 до 300 минут в неделю нагрузок средней интенсивности, в том числе кардиотренировок. Важно соблюдать непрерывность занятий, так как во время простоя выносливость начинает снижаться.

Если занимаетесь пять раз в неделю, каждая кардиотренировка будет длиться около 30 минут. Если тренируетесь три раза в неделю, это будет около 50 минут на тренировку. Если у вас нет возможности тренироваться долго, можете разделить тренировку на две: например, утром прогуляться быстрым шагом 30 минут, а вечером совершить 20-минутную пробежку трусцой или сходить в бассейн.

Один из выходных можно посвятить длительной кардиотренировке, например совершить длительную поездку на велосипеде или прогулку по холмам за городом.

Советы по питанию во время активных кардиотренировок

Если у вас есть достаточно времени (2–3 часа) на плотный прием пищи до тренировки, специалисты рекомендуют включать в рацион все необходимые элементы: углеводы из цельных продуктов (каши, макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб), белки и жиры. Если вы едите менее чем за час до начала занятий, то лучше ограничиться углеводно-белковым коктейлем или смузи, чтобы он быстро и легко усвоился.

Во время тренировок, особенно длительных и проходящих летом на улице, не забывайте пить воду или напитки с электролитами (изотоники). Если тренировка продолжается больше 90 минут, стоит добавить углеводы – в виде напитков, гелей или спортивных батончиков.

После кардиотренировки делать прием пищи лучше всего через 45–60 минут после окончания занятий. Доказано, что в первый час после кардио организм усиленно сжигает жиры, пытаясь восполнить потраченную энергию.

Рацион после кардиотренировки должен содержать углеводы и белки в пропорции 3:1. Лучше выбирать сложные углеводы: рис и другие крупы, картофель.

Кому рекомендованы и противопоказаны кардиотренировки

Кардиотренировки рекомендованы:

всем здоровым людям для поддержания нормальной работы сердечно-сосудистой системы и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний;

людям с ожирением для снижения уровня вредного холестерина и нормализации веса;

пожилым людям для укрепления сердечной функции, повышения плотности костей и снижения риска остеопороза.

С осторожностью стоит относиться к кардиотренировкам:

лицам, перенесшим сердечный приступ или инсульт – перед занятиями необходима консультация лечащего врача;

людям с избыточным лишним весом – им лучше избегать кардиотренировок с большой ударной нагрузкой, например бега или прыжков на скакалке, и заменить их менее ударными: плаванием, катанием на велосипеде или велотренажере, степпером;

людям с хроническими заболеваниями (сердца, почек, печени) – им необходима консультация со специалистом перед началом занятий.

Кардиотренировка для похудения в домашних условиях

Кардиотренировки – это не только бег, плавание или велосипед. Выполняя непрерывную круговую тренировку с собственным весом дома, можно добиться схожего эффекта и повысить выносливость.

Пример программы для тренировки дома:

1. Прыжки «ноги вместе – ноги врозь»

Встаньте прямо, руки вдоль туловища, ноги вместе. Сделайте небольшой прыжок вверх и поднимите руки через бока над головой, одновременно расставив ноги чуть шире плеч. Затем следующим прыжком опустите руки и сведите ноги.

2. Бёрпи

Встаньте прямо, руки вдоль туловища, ноги вместе. Присядьте, обопритесь на руки как при отжиманиях и выбросите ноги назад. Из этого положения сделайте отжимание. Затем поднесите ноги обратно к себе и из нижнего положения выпрыгните вверх.

3. Велосипед

Лягте на пол, руки за голову, ноги вытянуты. Поднесите колено одной ноги к голове, одновременно повернув к нему противоположный локоть. Теперь быстро меняйте руки и ноги.

4. Прыжки вперед-назад в упоре лежа со сведением-разведением ног

Встаньте в упор лежа как при отжиманиях. Прыжком поднесите ноги к себе, а затем верните их в исходное положение. Теперь в упоре лежа прыжком разведите и сведите ноги. Повторяйте фазы одну за другой.

5. Приседания с выпрыгиванием из стороны в сторону

Сделайте приседание и во время вставания выпрыгните в сторону, приземлившись опять в позицию приседа. Прыгайте из стороны в сторону.

6. Диагональные касания в упоре лежа

Примите упор лежа как при отжиманиях. Теперь поочередно выполняйте касание рукой противоположного плеча, затем – бока, потом – колена, в завершении – ступни. Это один полный повтор.

7. Попеременные выпады

Примите положение выпада: одна нога вынесена вперед, другая – назад. Колени согнуты под углом 90°, руки на голове. Теперь поменяйте ноги местами через выпрыгивание. Делайте попеременные прыжки в течение 30 секунд.

8. Бег на месте с высоким подъемом коленей

Выполняйте бег на месте, поднимая колено, пока бедро не станет параллельно полу. Помогайте себе руками, задавая амплитуду и ритм.

Каждое упражнение выполняется 30 секунд, отдых между упражнениями минимальный. Восемь последовательных упражнений составляют один круг. Выполните столько кругов, сколько сможете – один, два, три, четыре.

Фото: unsplash.com/Isaac Wendland, Bastien Plu, Marcus Ng, Sherise VD, Denis Tuksar; polar.com