Роль фосфора в организме. Нормы потребления, причины дефицита и избытка, содержание в продуктах питания

Фосфор играет важную роль в организме, так как это один из биологически значимых макроэлементов в теле человека. Минерал входит в состав костей и зубов, входит в состав ДНК и РНК.

Фосфор – шестой по распространенности макроэлемент в организме. В теле взрослого человека содержится от 1 до 1,4% фосфора или около 12 г на килограмм массы. Из общего количества 85% минерала приходится на кости и зубы, остальные 15% содержатся в мягких тканях и крови.

Фосфор естественным образом присутствует во многих продуктах питания и выпускается в качестве биологически активных добавок, а также в составе мультивитаминов.

Роль фосфора в организме

Фосфор с кальцием входят в состав минерала гидроксиапатита, основного структурного компонента костей и зубов. По разным оценкам, до 70% массы и до 50% объема костей человека занимает гидроксиапатит. Фосфор тесно взаимосвязан с кальцием, поскольку паратиреоидный гормон (ПТГ) регулирует метаболизм обоих минералов и обеспечивает стабильный уровень фосфора и кальция в организме.

Фосфолипиды (сложные жирные кислоты, в состав которых входит фосфорная кислота) выступают основным структурным компонентом клеточных мембран .

Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК), которые отвечают за хранение и передачу генетической информации, представляют собой длинные цепочки молекул, в состав которых входят фосфаты (соли фосфорных кислот).

Также фосфор – структурный компонент аденозинтрифосфата (АТФ), который выступает одним из источников энергии в организме.

Фосфор помогает поддерживать нормальный кислотно-щелочной баланс: его соединения составляют основу так называемого фосфатного буфера, защитной системы, которая препятствует резким перепадам pH в организме.

Норма в организме и рекомендуемые суточные нормы потребления

Фосфор хранится в организме в виде органических и неорганических соединений. При проведении анализа крови берут венозную или капиллярную кровь и измеряют уровень неорганического фосфата.

Нормальной концентрацией фосфата в сыворотке крови считается :

1,45–2,16 ммоль/л – для детей до 2 лет;

1,45–1,78 ммоль/л – для детей от 2 до 12 лет;

0,81–1,45 ммоль/л – для детей старше 12 лет и взрослых.

Рекомендуемые суточные нормы потребления фосфора составляют :

младенцы до 6 месяцев – 100 мг

младенцы до 1 года – 275 мг

дети от 1 до 3 лет – 460 мг

дети от 4 до 8 лет – 500 мг

дети, юноши и девушки от 9 до 18 лет – 1 250 мг

взрослые – 700 мг

Допустимый верхний предел потребления, не вызывающий серьезных побочных эффектов у здоровых взрослых людей, составляет 4 г в день.

Усвояемость фосфора

Абсорбция (степень усвоения) фосфора из пищи составляет 40–70%, при этом фосфор из пищи животного происхождения усваивается лучше, чем из растительной. Для младенцев усвояемость фосфора из грудного молока составляет 85–90% и около 60% из детского питания на основе сои.

Фосфатные добавки (фосфорная кислота, фосфат натрия и полифосфат натрия) присутствуют во многих пищевых продуктах, особенно в переработанной пище. Эти добавки используются для сохранения влажности и лучшей сохранности замороженных продуктов.

Пищевые продукты, в состав которых входят фосфатные добавки, содержат в среднем на 67 мг больше фосфора на 100 г готового продукта, чем аналогичная пища без добавок. Степень усвоения фосфора из фосфатных добавок составляет примерно 70%.

Фосфор в биологически активных добавках и мультивитаминах обычно представлен в форме фосфатных солей или фосфолипидов. Усвояемость фосфатных солей из БАДов составляет около 70%.

Нехватка фосфора в организме

Дефицит фосфора в организме называется гипофосфатемией, при этом уровень фосфатов в анализе крови не может достоверно отразить нехватку фосфора, так как большая его часть хранится в костях и зубах, а в крови уровень фосфора поддерживается стабильный, так как колебания pH для организма очень опасны.

К наиболее распространенным причинам гипофосфатемии относят проблемы с почками и гиперпаратиреоз – заболевание, при котором в организме вырабатывается слишком много гормона паращитовидной железы, что приводит к избыточным потерям фосфора с мочой. Также к дефициту фосфора может приводить чрезмерное употребление антацидов – лекарственных препаратов, нейтрализующих действие соляной кислоты (например, «Алмагель», «Гастал», «Маалокс», «Ренни»).

К группам риска, у которых существует высокая вероятность развития гипофосфатемии, относят :

недоношенных новорожденных, так как 2/3 минерального состава костей плод получает от матери в третьем триместре беременности;

людей с генетическими нарушениями регуляции фосфатов, например гипофосфатемическим рахитом (редкое наследственное заболевание, которое приводит к потере фосфора из организма);

к потере фосфора из организма); людей с рефидинг-синдромом, у которых гипофосфатемия развивается на фоне возобновления питания после продолжительного голодания или недоедания.

Симптомы дефицита фосфора:

плохой аппетит;

анемия (снижение уровня гемоглобина и/или снижение количества эритроцитов в крови);

мышечная слабость;

боль в костях;

заболевания костей, например остеомаляция (нарушение минерализации костей) или рахит (детское расстройство, которое приводит к нарушениям костеобразования и недостаточной минерализации костей);

спутанность сознания;

повышенная восприимчивость к инфекциям.

Гипофосфатемия в запущенной форме может привести к смерти, поэтому важно провести диагностику и начать лечение уже на ранней стадии, пока симптомы проявляются в слабой форме. Лечение гипофосфатемии включает прием пероральных добавок фосфора или внутривенные инъекции.

Избыток фосфора в организме

Избыток фосфора в организме называется гиперфосфатемией и может появиться при заболевании почек, а также чрезмерном употреблении добавок фосфора или диете, содержащей большое количество продуктов, богатых фосфором.

Гиперфосфатемия обычно поражает людей с хронической болезнью почек (ХБП). При ХБП почки не могут удалить лишний фосфор из организма, что приводит к его накоплению в теле.

Повышенный уровень фосфора может привести к отложениям кальция в кровеносных сосудах и мягких тканях. ‌‌Гиперфосфатемия может увеличить риск инсульта, сердечного приступа и привести к смерти.

К симптомам гиперфосфатемии относятся :

мышечные спазмы;

онемение вокруг рта;

тетания (непроизвольные болезненные сокращения мышц);

боль в костях и суставах;

сыпь.

При почечной недостаточности гиперфосфатемия проявляется:

сонливостью и усталостью;

сбивчивым (учащенным и неглубоким) дыханием;

тошнотой и рвотой;

проблемами со сном;

анорексией.

Гиперфосфатемия обычно протекает бессимптомно, поэтому ее бывает трудно выявить на ранних этапах. При появлении явных симптомов для установления диагноза делают анализ крови, чтобы проверить концентрацию фосфатов в сыворотке.

Основа лечения – снижение потребления фосфатов. Для этого врач может назначить диету, исключающую определенные продукты. Также лечение может включать прием фосфат-связывающих препаратов.

Для пациентов с хронической болезнью почек обычно назначают специальную диету для снижения содержания фосфора в рационе. При этом для нормального функционирования организма необходимо потреблять достаточно белка, поэтому важно выбирать продукты с низким соотношением фосфор:белок. Для этого существуют специальные диетологические таблицы.

Если в ходе диагностики установлена поздняя стадия хронической почечной недостаточности (прогрессирующее ухудшение функции почек), врач может назначить диализ (медицинская процедура по очищению крови с помощью специального аппарата), фосфат-связывающие препараты и прием витамина D. ‌‌

В каких продуктах содержится фосфор

Продукт Содержание, мг на 100 г продукта* Сливочный сыр 754 Соевые бобы 660 Семена подсолнечника 651 Миндаль 525 Сардина 475 Сыр Чеддер 470 Моцарелла 428 Говяжья печень 358 Горох 330 Грецкий орех 304 Мюсли 288 Камбала 260 Макароны из цельнозерновой муки 258 Чечевица 256 Лосось 250 Свинина 239 Тунец 230 Индейка 210 Форель 208 Куриное яйцо 200 Говядина 200 Куриная грудка 196 Креветки 180 Творог 167 Белый рис 150 Молоко коровье, 2% жирности 100

*По информации из испанской базы данных о составе продуктов питания.

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Фото: unsplash.com/Mathew Schwartz, Jametlene Reskp, Sydney Sims, Ephraim Mayrena