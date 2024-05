Уходит эпоха: Илон Маск убирает из твиттера лайки. Сколько ж футбольных историй мы потеряем!

Минус инфоповоды.

Уходит время расследований по лайкам в твиттере: социальная сеть Илона Маска делает оценивание постов «строго конфиденциальным», даже для пользователей с платной подпиской.

Если проще: когда Джейдон Санчо снова поставит лайк под гневным постом об Эрике тен Хаге, никто этого не увидит.

«Это стимулирует неправильное поведение, – объясняют в компании. – Например, многие чувствуют себя некомфортно, если лайкают контент, который может быть «острым». Боятся интернет-троллей и ударов в имиджевом плане».

Меньше скандалов, меньше интриг.

Лайки в соцсетях часто были инфоповодами. Приходилось убирать и извиняться

Не стоит недооценивать лайки. Иногда из-за них возникают конфликты в раздевалке, одно неверное движение в соцсетях может стоить карьеры. Или сильно по ней ударить.

Свежий пример: талант Алехандро Гарначо из «МЮ» налайкал постов с критикой Эрика тен Хага после игры с «Борнмутом». И хоть вскоре удалил отметки, все заметили.

Медиа зацепились за историю, тренеру пришлось включаться: «Надо многому научиться. Он извинился. Мы двигаемся дальше».

Когда лайки касаются политики – резонанс еще сильнее. Например, во время карантина Иско вдруг косвенно поддержал испанское правительство, лайкнув пост репера Rayden с осуждением митинга и критикой социалистов и ультралевых.

Пришлось извиняться. Журналист Альфонсо Уссия не стеснялся в формулировках: «Этот маленький и странный парень с бородой джихадиста, который стал мультимиллионером по милости Флорентино Переса, не заслуживает оставаться в «Реале».

Еще одна громкая история из Испании: в феврале 2023-го спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи лайкнул твит, где поддержали защитника «Валенсии» Габриэля Паулисты после жесткого фола на Винисиусе в матче «Реала». «Если Паулиста получит штраф, все испанцы должны скинуться», – твит, которому Мончи поставил Me gusta.

И снова пришлось убирать и извиняться.

Но лайки – это не только проблемы. Бывало и весело, и нелепо!

Не всегда лайки ведут к скандалам. Иногда игроки пытаются продать себя. Или просто показывают, как мечтают о переходе: например, Карим Адейеми – о «Барсе». Это твит фаната из 2023-го, по его мнению вингер «Дортмунда» идеально заменит Ансу Фати.

Лайк от Карима.

Санчо анонсировал трансфер в «Дортмунд» лайком поста инсайд-гуру Фабрицио Романо. Двойное Here we go!

Куртуа всегда гордился собой. Эффектно обвел Роналду на Евро-2020, это заметили и выкатили пост. Всем приятно.

А вот так форвард Юго Экитик еще до перехода в «ПСЖ» оценивал Лионеля Месси. Кумир Юго – явно не Лео, но пришлось играть вместе.

Первый лайк в твиттере владелец «Челси» Тодд Боули поставил под переходом Михаила Мудрика и Леандро Троссарде как якобы утешительном призе «Арсенала». Вскоре снял отметку.

А последний лайк поставил почти год назад, под странным постом: «А какие новости по «Юнайтед»?

Смешная история из 2019-го: защитник Ферлан Менди только перешел в «Реал», не знал испанского и видимо случайно лайкнул пост с призывом депортировать из страны Лукаса Васкеса.

Хорошо, что до серьезного не дошло. Вместе поедут на «Уэмбли» за 15-й Лигой чемпионов!

***

От решения скрыть лайки в шоке многие пользователи. Тут есть очевидная аналогия.

В 2021-м ютуб сделал невидимыми дизлайки под видео: сначала протестировали на нескольких топ-авторах, вскоре ввели на всей площадке. Юзерам совсем не понравилось, а руководство Google оправдывало решение «излишней токсичностью».

Дизлайки недоступны и сейчас, определить качество контента практически нереально.

«Когда все ютуберы согласны, что удаление счетчика дизлайков – глупая затея, вероятно, так оно и есть. Ты можешь лучше, ютуб», – комментировал сооснователь хостинга Джавед Карим.

Но главное: Илон Маск называл решение ютуба странным. А что теперь?