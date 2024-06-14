Фанаты завалили деньгами вратаря Сингапура: платят в его кафе, хотя ничего не берут. Помог Китаю в отборе на ЧМ!

За 11 сэйвов против Таиланда.

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Теперь в центре внимания вратарь сборной Сингапура Хассан Санни: устал от того, что китайские фанаты присылают ему деньги за помощь в отборе на ЧМ-2026. Провел матч жизни против Таиланда – конкурентов Китая.

Санни спас Китай с помощью 11 сэйвов. Болельщики завалили деньгами его кафешку и сделали популярным

40-летний Санни в сборной Сингапура уже 20 лет, но самый яркий матч – сейчас против Таиланда.

Проиграли 1:3 и могли пропускать больше, но вратарь был против: аж 11 сэйвов за последнюю команду группы. Неожиданный бенефициар – Китай.

Китайцы соперничали за проход в следующий раунд квалификации как раз с Таиландом (путевки у первых двух мест) и даже опережали их, но все могло измениться при разгромной победе конкурента над Сингапуром. Сами завершали группу мегасложным выездом к лидерующей Южной Корее. Проиграли 0:1 – вся надежда оставалась на чудеса от скромных сингапурцев.

И они смогли – Таиланд после 3:1 сравнялся с Китаем по очкам, но до второго места не хватило одного гола, у обеих сборных по 9:9 в разнице мячей. По следующему дополнительному показателю, результатам в очных встречах, впереди Китай (победа и ничья), поэтому прошли дальше. Во многом благодаря чудесам Хассана Санни.

Фанаты масштабно отблагодарили вратаря: распространили в соцсетях QR-код для оплаты в кафешке Dapur Hassan, которая принадлежит Санни и его жене, и массово переводили по нему деньги.

Многие дошли до самого фуд-корта.

Популярность Санни взлетела, а сам вратарь даже выступил на национальном телевидении: «Какое-то время я этим наслаждался. Думал: «О, круто, мне присылают деньги». Однако тут же задавался вопросом: когда это кончится? Это вообще законно?»

В итоге Хассан не выдержал и обратился к фанатам в соцсетях: «Всем привет, мои китайские подписчики и друзья. Я благодарен вам за то, что происходит последние дни, но призываю всех поддерживать меня рационально и перестать отправлять мне деньги через интернет ». Конечно же, послание перевел на китайский.

Кажется, пранк вышел из-под контроля.

Армейские и полицейские клубы, овации на турнире со сборной, кумиры – Нойер и Харт. Удивительная карьера Санни

Сингапурец провел почти всю карьеру на родине: дебютировал на профессиональном уровне еще в 2003-м за «Гейлан Юнайтед» и сходу взял премию игроку года – в 19 лет! Хотя в детстве вообще играл в полузащите – переместился в ворота из-за приступов астмы.

Второй клуб Санни – «Янг Лайонз» из высшей лиги. Особенный! Один из немногих в мире, где есть предельный возраст для игроков. Костяк составляют игроки молодежной сборной Сингапура, разбавленные юными талантливыми иностранцами. Главная цель клуба, полностью контролируемого национальной футбольной академией (фактически, федерацией футбола страны), – растить игроков для главной сборной и давать им дорогу в профессиональный футбол.

Дальше вратарь в основном кочевал: нигде не задерживался больше трех лет. А часть карьеры вообще провел в армейских клубах! Четыре года в «Уорриорс» (известен еще как «Вооруженные силы Сингапура») и тайском «Арми Юнайтед». Еще три года – в полицейском «Лайон Сити Сейлорс».

В «Арми Юнайтед» Санни так проявил себя, что The Guardian включил его в топ-20 вратарей по итогам 2016-го. Занял 18-е место: в компании с Петером Чехом, Мануэлем Нойером и Давидом Де Хеа.

Хассан уже не раз становился популярным благодаря своей игре. Впервые попал в заголовки в 2020-м во время чемпионата стран Юго-Восточной Азии. Привлек 20 сэйвами за шесть матчей турнира, большинство из них – против Индонезии в полуфинале, аж 11! Несмотря на поражение и удаление в дополнительное время, сорвал аплодисменты и от домашних (играли в Сингапуре), и от выездных болельщиков. Разумеется, место в сборной турнира – без всяких сомнений.

Санни признавался, что его любимые вратари – Мануэль Нойер и Джо Харт. Регулярно выдавать по 11 сэйвов – суперпланка и для них!

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Фото: instagram.com/hassansunny18/ ; East News /AP Photo/Tim Chong, Oranuch Tongcharoen