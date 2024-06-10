Талалаев уволен из «Химок»? Побыли «стабильным клубом» меньше месяца

Слухов слишком много.

Андрей Талалаев, похоже, уволен из «Химок». Возник конфликт с руководством, в том числе из-за возможного перехода Артема Дзюбы.

Об отставке пишут инсайдеры, а «Химки» опровергают. «Слухи комментировать неблагодарное дело. В клубе нет такой информации. Андрей Викторович находится в отпуске, как можно уволить сотрудника, который находится в отпуске?» – заявил генеральный директор клуба Николай Оленев.

Вот короткая реакция самого тренера: «Без комментариев. Я в отпуске, ничего не видел».

Но слухов уж слишком много, чтобы их игнорировать.

Талалаеву не нравились потенциальные новички – Дзюба и Юсупов

В конце мая «Матч ТВ» сообщил, что инвестор «Химок» Туфан Садыгов хочет подписать Дзюбу, несмотря на сложные отношения форварда с Талалаевым. Зимой 2023-го он уже блокировал переход Артема в «Торпедо».

«Вы думаете, я за год должен был сильно измениться? Я точно не изменился. Если он изменился в лучшую сторону, повторю еще раз, мой телефон знает каждый», – реакция Талалаева на интерес «Химок» к Дзюбе.

Инсайдер Иван Карпов добавил, что кроме истории с Дзюбой повлияли разногласия Талалаева с руководством. Тренер хотел, чтобы исполнительный директор клуба Александр Чирин сменил Николая Оленева на посту гендиректора. Это якобы вызвало отторжение у руководства «Химок» и привело к увольнению тренера.

Артур Юсупов – еще одна цель Туфана Садыгова. Талалаев тоже был не в восторге: «Зачем заранее брать игрока, который имеет меньше шансов на успех, чем любой другой сопоставимый с ним по уровню мастерства футболист? Такова моя логика как главного тренера команды. Но точку в переговорах всегда ставит инвестор, он платит свои деньги».

Журналист Максим Никитин отметил, что у Талалаева есть предложение от клуба из постсоветского пространства, который сыграет в еврокубках. Поэтому он так свободно уходит из «Химок».

Подмосковный клуб вместо Талалаева, возможно, пригласит экс-тренера «Балтики» Сергея Игнашевича. Еще один кандидат – Владимир Слишкович , поработавший в «Спартаке», пишет «Чемпионат».

«Он точно не на один год приехал». Садыгов хотел стабильности, а через три недели уволил Талалаева

Талалаев возглавил «Химки» в апреле 2023-го, уверенно зашел в РПЛ и рассчитывал на длительное сотрудничество. «Он точно не на один год приехал, – уверял Садыгов в 2023-м. – Посчитали его лучшим кандидатом на долгосрочную перспективу ».

Талалаев тоже смотрел в будущее с оптимизмом: «Поступило приглашение к серьезной долгосрочной работе . Передо мной поставлены не только краткосрочные задачи, но и задачи по созданию структуры, которая включает в себя не только главную команду и подготовку молодежи, но и работу всего футбольного кластера в Московской области».

В апреле 2023-го Талалаев стал пятым тренером «Химок» за сезон – ни у кого не было больше в прошлом сезоне РПЛ. Сам он пришел аж в третью команду за несколько месяцев.

20 мая 2024-го босс Садыгов хотел стабильности и не занимался трансферами: «Мы хотим стать максимально стабильным клубом, особенно в кадровой политике .

Усиления? Я не занимаюсь трансферами, стратегию определяет тренерский штаб. Но усиления обязательно нужны. Наверное, и легионеры добавятся».

10 июня Талалаев, судя по всему, ушел из-за разногласий с руководством, в том числе по возможным новичкам.

Стабильность исчезла за три недели.

Фото: РИА Новости /Павел Бедняков; Edgar Breshchanov/Global Look Press