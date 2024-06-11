Драма: 16-летний талант пропустит Кубок Америки, потому что… папа не смог подписать бумажку

Главная молодая звезда.

Полузащитник сборной Боливии Мойсес Паньягуа не сыграет на Кубке Америки, потому что... у него не оказалось разрешения одного из родителей для получения американской визы.

Ему всего 16, а за этим стоит юридический казус. Как же обидно.

Отец парня сейчас не в Боливии: не может подписать разрешение. Поэтому дебют за взрослую сборную сорван

Кажется абсурдом, но все по закону: несовершеннолетнему для получения американской визы нужно предоставить письменное разрешение, подписанное обоими родителями. Виза США нужна, потому что Кубок Америки пройдет именно там.

Но откликнулся лишь один.

Федерации футбола Боливии так и объяснила: так как в стране сейчас находится только один родитель, документы для визы сделать не получается.

Официально не говорят, в папе дело или в маме, но речь, вероятно, об отце. По информации местных медиа, именно его не было в стране, когда нужно оказалось подписывать разрешение.

Планировалось, что 16-летний Паньягуа дебютирует за взрослую сборную как раз в товарищеских матчах перед Кубком Америки: до этого приезжал только в юношескую. Придется задержаться там еще.

Дебютировал в 15, второй молодой бомбардир Кубка Либертадорес, главный талант страны: знакомимся с Мойсесом Паньягуа

Полузащитник играет в боливийском «Олвэйс Реди», он уже близок к основе, ему только в августе исполнится 17. Родился в 2007-м!

Дебютировал еще в октябре 2022-го: выскочил против «Рояль Пари» и сразу же вколотил победный на 87-й минуте! Дальше чередовал первую команду со второй, в последнее время выходит исключительно за взрослых.

За все время Мойсес накопил 6+2 в 53 матчах во всех турнирах. Паньягуа считают одним из самых многообещающих игроков страны, а называют даже главным талантом в истории Боливии.

Заискрил еще на молодежном уровне – в Кубке Либертадорес U-20 в 2023-м.

На взрослом тоже впечатляет.

Иногда забивает даже в сольных проходах.

Возрастной рекорд уже имеется: в феврале Паньягуа стал вторым среди самых молодых бомбардиров в Кубке Либертадорес, забил в 16 лет и 188 дней. Добил перуанский «Спортинг Кристаль» в самой концовке (6:1).

Было бы супер увидеть такого юнца на Кубке Америки – жаль, что по такой глупой причине не получится.

Фото: East News /AIZAR RALDES / AFP; instagram.com/club_always_ready_oficial