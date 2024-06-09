Пропуск Евро из-за падения с велика. Драма Садилека из Чехии

Нелепая потеря.

25-летний Михал Садилек из сборной Чехии мимо Евро-2024 по максимально нелепой причине: за несколько дней до турнира неудачно рухнул с велосипеда. Сильно травмировал голеностоп – очень больно и обидно.

Два дня назад Садилек капитанил против Мальты

Полузащитник в сезоне-2023/24 помог «Твенте» выйти в ЛЧ, а потом попал в заявку на чемпионат Европы. В сборной Чехии он с 2021-го: до этого приезжал в молодежки.

Первый подготовительный матч перед Евро-2024 чехи провели против Мальты: мощные 7:1 с участием Садилека, отметившегося желтой. Зато была капитанская повязка после замены основного Антонина Барака.

9 июня Садилек катался на велосипеде и неудачно упал – получил рваную травму голеностопа. Чемпионат Европы пройдет без него .

Тренер Иван Гашек назвал травму Садилека потерей: «Это большое разочарование для нас, потому что Михал – опытный игрок. Он надевал капитанскую повязку в матче с Мальтой. От имени команды желаю ему скорейшего выздоровления. В ближайшее время решим, вызывать ли кого-то еще».

Варка яиц в микроволновке, боулинг и порванный ахилл в душе: самые необычные травмы в футболе

К сожалению, травмы поджидают футболистов даже в бытовых ситуациях.

● Бывший игрок «Сент-Этьена» Ромен Амума однажды порвал запястье во время игры в боулинг . Он и еще несколько игроков клуба собрались на дне рождения одноклубника Вахби Хазри, и во время одного из бросков Амума получил разрыв связок запястья, из-за которого пропустил семь матчей.

● Экс-нападающий «Астон Виллы» Дариус Васселл в 2002-м обнаружил нарыв под большим пальцем правой ноги и не придумал ничего лучше, чем избавиться от него с помощью... дрели. Да-да, он просто просверлил ноготь, чтобы удалить болячку ! Не помогло: после этого 22-летний Васселл выбыл на несколько недель из-за заражения крови, а чуть позже ему ампутировали часть пальца. На карьеру это не повлияло: играл еще 10 лет.

● В том же году Сантьяго Канисарес пропустил ЧМ-2002 по нелепой причине: порезал ногу в ванной . После душа вратарь хотел брызнуть одеколон, но выронил флакон и по привычке выставил ногу. Емкость все равно разбилась, а Канисарес порвал ахиллово сухожилие.

● В феврале 2006-го вратарь «Эвертона» Ричард Райт не сыграл с «Челси» из-за травмы на предматчевой разминке. Футболист проигнорировал табличку с рекомендацией не использовать вратарскую для разогрева, но в один момент поскользнулся и упал на эту табличку . Итог – поврежденная лодыжка.

● Защитник Кирк Броудфут во время выступлений за шотландский «Рейнджерс» пострадал от кулинарных экспериментов. В 2009-м Броудфут решил сварить в микроволновке два яйца и сел прямо напротив , чтобы понаблюдать. Яйца долго не протянули и взорвались, а столб пара обжег футболиста – к уже имевшемуся перелому ноги получил несколько ожогов впридачу.

Звезды мимо Евро-2024: Рэшфорд, Куртуа, Алаба и Хуммельс

Фото: instagram.com/fctwente ; Gettyimages.ru /Jasmin Walter; East News /CHRISTOPHE SIMON / AFP