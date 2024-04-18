Трансформация Дембеле в одном видео: от вечно травмированного в «Барсе» до важнейшего игрока основы в Париже

Усману явно комфортнее во Франции.

Усман Дембеле за 2 игры с «Барсой» забил больше, чем в остальных матчах за «ПСЖ».

Вингер парижан сравнял счет на 40-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», воспользовавшись передачей Брэдли Барколя в штрафную. Француз забил и в первом матче четвертьфинала (2:3).

Помимо матчей с «Барселоной», Дембеле провел 34 игры за «ПСЖ» после трансфера из каталонского клуба прошлым летом. В них Усман забил один гол и сделал 13 результативных передач.