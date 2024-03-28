Главный кадр этой недели: будущее «Реала» и «Барселоны» на одном фото🔥🔥🔥

Эндрик и Ламин Ямаль.

Сборные Испании и Бразилии (3:3) сыграли вничью в товарищеском матче. 16-летний полузащитник Ламин Ямаль вышел на поле в стартовом составе испанской команды. На 12-й минуте футболист «Барселоны» заработал пенальти для сборной Испании, который реализовал хавбек Родри. На 36-й минуте испанцы забили второй мяч – отличился Дани Ольмо, а результативную передачу ему сделал Ямаль.

На 87-й минуте Испания вновь реализовала пенальти – Родри сделал дубль. В этом эпизоде Ямаль отметился передачей на Даниэля Карвахаля, на котором нарушили правила в штрафной. В добавленное ко второму тайму время Хесус Навас заменил Ямаля, которого трибуны «Сантьяго Бернабеу» проводили овациями.

17-летний форвард «Палмейраса» Эндрик, принадлежащий «Реалу», отличился спустя 4 минуты после выхода на замену. В предыдущей игре за Бразилию Эндрик забил победный гол в ворота сборной Англии, также выйдя на замену.

Если все сложится, этим парням предстоит противостояние на протяжении десятков лет. А это первая страница.