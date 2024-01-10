😟 «Как же он постарел...» Фанаты обсуждают последнюю тренировку Криштиану Роналду

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду показал в соцсетях, как проходят его новогодние каникулы.

Португалец опять тренируется...

Фанаты подозревают неладное.

«Мой кумир».

«Ну а что ему еще делать без Кубка мира?»

«Ну да 38, а не 78. Чего удивительного?»

«Это не обязательно, если ты гоняешь мяч в пустыне».

«Как же он постарел...»