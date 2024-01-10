😟 «Как же он постарел...» Фанаты обсуждают последнюю тренировку Криштиану Роналду
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду показал в соцсетях, как проходят его новогодние каникулы.
Португалец опять тренируется...
Фанаты подозревают неладное.
«Мой кумир».
«Ну а что ему еще делать без Кубка мира?»
«Ну да 38, а не 78. Чего удивительного?»
«Это не обязательно, если ты гоняешь мяч в пустыне».
«Как же он постарел...»
«Ну да 38, а не 78. Чего удивительного?»
«Это не обязательно, если ты гоняешь мяч в пустыне».
«Как же он постарел...»
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Такие комменты пишут те кто на физ-ре с девчонками на лавке сидел, когда пацаны в футбол/баскет играют.