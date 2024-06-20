Каземиро отказал «Баварии». Теперь приоритет клуба – Пальинья (Trivela)

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Каземиро Жоау Пальинья Футбол

Опорник «Манчестер Юнайтед» Каземиро мог перейти этим летом в «Баварию».

Мюнхенцы вели переговоры с 32-летним игроком, но тот ответил отказом, сообщает Trivela.

По данным источника, впервые «Бавария» контактировала с Каземиро еще по окончании сезона-2022/23.

Теперь немецкий клуб переключился на Жоау Пальинью, предложив за опорника «Фулхэма» 45 млн евро.

Ранее стало известно, что Каземиро не попал в состав сборной Бразилии на Кубок Америки-2024.

Каземиро интересен «Аль-Насру», «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисии». «МЮ» хочет 30 млн фунтов – арабские клубы это не устраивает

Материалы по теме

34 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Зачем старый Каземиро Баварии?
+27
-3
+24
Ответ Капибарбер
Ну в Баварии надо бегать, а вот в Саудии можно пешочком рядом с дружком..
В МЛС можно вообще не играть.
+40
-19
+21
Ответ football.in.kg
После Реала у Каземиро карьера пошла вниз. В реаловский период был топ.
Я не знаю кто эти люди в аналитическом штабе Реала, но сейчас Реал очень грамотно продаёт игроков перед спадом. Абсолютно уверен что если бы в реале считали что Каземиро будет на топ уровне ещё 5 лет то никуда бы его не отпустили.
+19
-2
+17
Будет топ если смогут подписать Палинью. 28 лет 190см. монстр
+17
-5
+12
Ответ Ulan Akimov
Зачем старый Каземиро Баварии?
Видимо оценивают его по старым кассетам из реала
+11
-1
+10
Ну в Баварии надо бегать, а вот в Саудии можно пешочком рядом с дружком..
+20
-12
+8
Ответ yesp
Я не знаю кто эти люди в аналитическом штабе Реала, но сейчас Реал очень грамотно продаёт игроков перед спадом. Абсолютно уверен что если бы в реале считали что Каземиро будет на топ уровне ещё 5 лет то никуда бы его не отпустили.
Так спад и обусловлен уходом из Реала. Если ты решил уйти из Реала, будучи игроком основы, значит ты решил снизить требования к себе. Это простая психология. Кроме того, разбитые раздевалки, бассейн и база МЮ явно не задает тонус для высокой самоотдачи. Рассчитывать исключительно на профессионализм глупо
+10
-4
+6
Текст немного вводит в заблуждение. Во первых Бавария интересовалась Палиньей задолго до Каземиро, еще год назад, во вторых было сделано по нему уже два официальных предложения, последнее 45+5 бонусами, но Фулхэм хочет 70+. За что непонятно, этот якобы лучший опорник АПЛ никогда не играл в топ клубе и даже в основу своей сборной на Евро не попадает
+5
0
+5
Ответ Боевой кулак
каземиро мог бы сезон поиграть за Баварию.
Смысл срываться ради одного сезона? Доиграет контракт с МЮ и далее — либо Сауди, либо Бразилия.
+5
0
+5
Ответ fussballer
В МЛС можно вообще не играть.
Как Неймар? Ой, спутал, он же не в МЛС "играет" , а в какой то суперлиге
+7
-4
+3
Ответ Andrey_Rlv
Будет топ если смогут подписать Палинью. 28 лет 190см. монстр
Такими темпами к возрасту Каземиро и за два метра перемахнет!
+4
-1
+3
Ему только 32? По нынешним временам еще года четыре можно поиграть на высоком уровне, если режимить. Я думал, ему 34-35.
+4
-1
+3
Ответ Andrey_Rlv
Будет топ если смогут подписать Палинью. 28 лет 190см. монстр
А это всё, что о нём известно? ))
+2
0
+2
Ответ Pertinax Gandi
Ему только 32? По нынешним временам еще года четыре можно поиграть на высоком уровне, если режимить. Я думал, ему 34-35.
Только судя по посленему сезону Каз уже собрался на пенсию, никакущий был целый год
+1
0
+1
Бред, опять новости придумывают.
+3
-2
+1
Ответ yesp
Я не знаю кто эти люди в аналитическом штабе Реала, но сейчас Реал очень грамотно продаёт игроков перед спадом. Абсолютно уверен что если бы в реале считали что Каземиро будет на топ уровне ещё 5 лет то никуда бы его не отпустили.
Мадрид никогда не препятствует тем игрокам, которые хотят уйти. Они только назначают цены, а уже покупатель решает платить эту сумму или нет.
+1
0
+1
Ответ football.in.kg
После Реала у Каземиро карьера пошла вниз. В реаловский период был топ.
Так он и в РМ уже стух. В Ла Лиге каждый матчи практически нарушения на КК
+1
0
+1
Какая откровенная ложь
+2
-1
+1
Ответ Momos
Ничего себе, отыгранный еще год назад игрок отказывает Баварии. Неужели все так плохо?
Бавария не будет платить столько, сколько платит ему МЮ, да и никто не будет, кроме разве что саудитов. Так что варианта тут только два - останется в МЮ, либо уедет к арабам.
0
0
0
Видимо Каземиро - единственный, кто заинтересован во избежании трансферных провалов у "Баварии".
0
0
0
В Баварии что тренд "получить 100 отказов" идет?!
+2
-2
0
Ответ Гениальный камень
Про Каземиро вброс
Почему вброс? Может отказался из за существенного сокращения зарплаты? А если имеете ввиду интерес Баварии, после назначения Компани не удивительно
+1
-1
0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Смысл срываться ради одного сезона? Доиграет контракт с МЮ и далее — либо Сауди, либо Бразилия.
Либо сша млс
0
0
0
Жалко, что он решил завершать карьеру в Саудовской лиге. Полузащитник высочайшего класса, хотя я и ненавижу Реал
0
0
0
Ответ fussballer
В МЛС можно вообще не играть.
Так в млс никто и не играет. Кроме меси конечно. Когда меся играет, то млс сразу превращается в сложнейший чемпионат с сильнейшими игроками мира
+4
-4
0
Надеюсь удастся эту жирную тушу спихнуть в СА
0
0
0
Ничего себе, отыгранный еще год назад игрок отказывает Баварии. Неужели все так плохо?
0
0
0
Я тоже отказал Дженифер лопес
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий