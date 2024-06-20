Каземиро отказал «Баварии». Теперь приоритет клуба – Пальинья (Trivela)

Опорник «Манчестер Юнайтед» Каземиро мог перейти этим летом в «Баварию».

Мюнхенцы вели переговоры с 32-летним игроком, но тот ответил отказом, сообщает Trivela.

По данным источника, впервые « » контактировала с Каземиро еще по окончании сезона-2022/23.

Теперь немецкий клуб переключился на Жоау Пальинью, предложив за опорника « » 45 млн евро.

Ранее стало известно, что Каземиро не попал в состав сборной Бразилии на Кубок Америки-2024.

Каземиро интересен «Аль-Насру», «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисии». «МЮ» хочет 30 млн фунтов – арабские клубы это не устраивает