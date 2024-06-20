Каземиро отказал «Баварии». Теперь приоритет клуба – Пальинья (Trivela)
Опорник «Манчестер Юнайтед» Каземиро мог перейти этим летом в «Баварию».
Мюнхенцы вели переговоры с 32-летним игроком, но тот ответил отказом, сообщает Trivela.
По данным источника, впервые «Бавария» контактировала с Каземиро еще по окончании сезона-2022/23.
Теперь немецкий клуб переключился на Жоау Пальинью, предложив за опорника «Фулхэма» 45 млн евро.
Ранее стало известно, что Каземиро не попал в состав сборной Бразилии на Кубок Америки-2024.
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