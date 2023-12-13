Стадион «Айнтрахта» был построен в 1925 году, но это просто космос: его сдвижная крыша убирается в табло, подвешенное над полем 🔥🔥🔥
Просто красота.
Построенный в 1925 году стадион во франкфуртском лесу, реконструировался для чемпионата мира 1974 года, чемпионата Европы 1988 года и чемпионата мира 2006 года.
Фактически современный стадион представляет собой новое, уже четвёртое сооружение на одном и том же месте.
С 1 июля 2020 года действует новый семилетний контракт стадиона с Deutsche Bank. Многие болельщики по-прежнему называют арену «Вальдштадион».
В соответствии с правилами спонсорства УЕФА, во время международных матчей стадион носит название «Франкфурт Арена».
Благодаря многочисленным реконструкциям стадион обладает вот такой сдвижной крышей, убираемой в табло арены.