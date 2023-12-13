Гаспачо
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Стадион «Айнтрахта» был построен в 1925 году, но это просто космос: его сдвижная крыша убирается в табло, подвешенное над полем 🔥🔥🔥

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Просто красота.

Построенный в 1925 году стадион во франкфуртском лесу, реконструировался для чемпионата мира 1974 года, чемпионата Европы 1988 года и чемпионата мира 2006 года.

Фактически современный стадион представляет собой новое, уже четвёртое сооружение на одном и том же месте.

С 1 июля 2020 года действует новый семилетний контракт стадиона с Deutsche Bank. Многие болельщики по-прежнему называют арену «Вальдштадион».

В соответствии с правилами спонсорства УЕФА, во время международных матчей стадион носит название «Франкфурт Арена».

Благодаря многочисленным реконструкциям стадион обладает вот такой сдвижной крышей, убираемой в табло арены.

3 комментария
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ну без снега в ней есть смысл)
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Буквально вчера была статья на Спортсе, с "аргументированными" объяснениями почему наши стадионы без полной крыше. Отправьте эту статью нашим футбольным функционерам, чтобы нашли еще отмазки на тему, почему у нас люди должны сидеть в -10 на морозе с открытой крышей, а у них там на загнивающемся Западе, крыши есть даже на реконструированных стадионах, которые были построены еще ажз в 1925 году.
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Ответ endrioo
Буквально вчера была статья на Спортсе, с "аргументированными" объяснениями почему наши стадионы без полной крыше. Отправьте эту статью нашим футбольным функционерам, чтобы нашли еще отмазки на тему, почему у нас люди должны сидеть в -10 на морозе с открытой крышей, а у них там на загнивающемся Западе, крыши есть даже на реконструированных стадионах, которые были построены еще ажз в 1925 году.
англичане в -5 полные стадионы и некто не скулит. любишь футбол идешь и смотришь.
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