Звезда Ла Лиги и лидер «Атлетик Бильбао» Иньяки Уильямс перенес операцию после того, как выяснилось, что он два года играл с осколком стекла в стопе.

Главный тренер «Бильбао» Эрнесто Вальверде сообщил, что Уильямс пропустит заключительный тур чемпионата. 29-летний ганец редко пропускает игры, год назад поставил безумный рекорд – 251 матч подряд.

В последние месяцы нападающий испытывал проблемы со стопой и после апрельского успеха в Кубке Испании прошел диагностику. Выяснилось, что в ноге осталось стекло после несчастного случая, произошедшего два года назад.

Вальверде рассказал, что осколок остался и находился рядом с костью или сухожилием. В то время казалось, что Уильямс хорошо восстановился после процедур, где стоял на битом стекле, но все оказалось хуже.

Вальверде объяснил на пресс-конференции: «Иньяки Уильямс побил рекорд по количеству проведенных матчей подряд и выиграл Копа дель Рей, когда в подошве его ноги застряло двухсантиметровое стекло. Это удивительно, но так оно и есть.

Он [Иньяки] разрешил мне рассказать эту историю, потому что она стоит того, чтобы ее рассказать. В течение нескольких месяцев он сообщал о дискомфорте в своем шраме.

Он проходил лечение, а после финала Копа дель Рей ему сделали МРТ, и у него все еще оставалось стекло, застрявшее в подошве ноги. Когда ему накладывали швы [два года назад], они оставили стекло размером около двух сантиметров, и оно уже подходило к кости или сухожилию.

Мы с доктором начали смеяться, когда узнали об этом, потому что не могли поверить».

Похоже, Уильямс отнесся к проблеме с пониманием и после операции выложил фотографию осколка в соцсети.

В эти выходные «Бильбао» принимает «Райо Вальекано», хотя на кону ничего. Баски уже обеспечили себе квалификацию в Лигу Европы и не запрыгнут в ЛЧ.