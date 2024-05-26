Игорь Семшов: «В РПЛ играют все, а побеждает «Зенит». Устать от трофеев невозможно. Значит, другие недотягивают – «Динамо» вышло против «Краснодара» и тряслось»

Теги Зенит Игорь Семшов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Матч ТВ Футбол

Игорь Семшов заявил, что до уровня «Зенита» не дотягивает ни одна команда РПЛ.

Команда под руководством Сергея Семака обыграла «Ростов» в матче 30‑го тура Мир РПЛ со счетом 2:1. Петербургский клуб в шестой раз подряд стал чемпионом России.

«Устать невозможно от трофеев. В нашей стране в футбол играют все, а побеждает «Зенит». Команда из Санкт‑Петербурга — опять чемпион. Значит, другие команды недотягивают по каким‑то параметрам.

Перед последним туром я был уверен, что «Зенит» в лучшей позиции. «Краснодар» точно был готов упираться. А «Динамо» оказалось психологически не готово. Они вышли на матч с «Краснодаром» и тряслись», – сказал бывший игрок «Динамо» и «Зенита».

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8 комментариев
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Я не люблю Зенит, но по странной логике тех, кто против Зенита болеет, что Краснодар должен был себе мяч пнуть в ворота на 98 минуте
+13
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+13
Ответ Вратарь Бага
Я не люблю Зенит, но по странной логике тех, кто против Зенита болеет, что Краснодар должен был себе мяч пнуть в ворота на 98 минуте
Это логика бeccoвecтных мурзилок ;-)
+7
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+7
И как,помогли кричалки и обзывательства Семака?
+6
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+6
во истину! Зенит чемпион!
+5
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+5
Причина тряски?
+3
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+3
Самый показательный момент был, когда Фернандес и Бальбуэна начали орать на Лещука в штрафной. Мол он не сыграл на выходе, хотя они сами там напороли в эпизоде. Они не тряслись, а перегорели больше.
+2
0
+2
Ну, когда Еврокубки были, то попасть в первую пятёрку - уже норм. А сейчас только Чемпионство имеет хоть какое-то значение.

Поэтому Зенит - Чемпион, а остальные просто поиграли в футбол за несколько сотен миллионов евро (в сумме бюджетов РПЛ).

Смешно было слушать как спартаковские футбольные блоггеры болели сегодня за Динамо, исходя из логики: "Кто угодно, лишь бы не Зенит! А то плакал наш рекордик 90х!"
+2
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Причина тряски?
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