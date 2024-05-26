Игорь Семшов: «В РПЛ играют все, а побеждает «Зенит». Устать от трофеев невозможно. Значит, другие недотягивают – «Динамо» вышло против «Краснодара» и тряслось»

Игорь Семшов заявил, что до уровня «Зенита» не дотягивает ни одна команда РПЛ.

Команда под руководством Сергея Семака обыграла «Ростов» в матче 30‑го тура Мир со счетом 2:1. Петербургский клуб в шестой раз подряд стал чемпионом России.

«Устать невозможно от трофеев. В нашей стране в футбол играют все, а побеждает «Зенит». Команда из Санкт‑Петербурга — опять чемпион. Значит, другие команды недотягивают по каким‑то параметрам.

Перед последним туром я был уверен, что «Зенит» в лучшей позиции. «Краснодар» точно был готов упираться. А « » оказалось психологически не готово. Они вышли на матч с « » и тряслись», – сказал бывший игрок «Динамо» и « ».

Семак побил рекорд Романцева, 6 раз подряд став чемпионом России