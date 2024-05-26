Игорь Семшов: «В РПЛ играют все, а побеждает «Зенит». Устать от трофеев невозможно. Значит, другие недотягивают – «Динамо» вышло против «Краснодара» и тряслось»
Игорь Семшов заявил, что до уровня «Зенита» не дотягивает ни одна команда РПЛ.
Команда под руководством Сергея Семака обыграла «Ростов» в матче 30‑го тура Мир РПЛ со счетом 2:1. Петербургский клуб в шестой раз подряд стал чемпионом России.
«Устать невозможно от трофеев. В нашей стране в футбол играют все, а побеждает «Зенит». Команда из Санкт‑Петербурга — опять чемпион. Значит, другие команды недотягивают по каким‑то параметрам.
Перед последним туром я был уверен, что «Зенит» в лучшей позиции. «Краснодар» точно был готов упираться. А «Динамо» оказалось психологически не готово. Они вышли на матч с «Краснодаром» и тряслись», – сказал бывший игрок «Динамо» и «Зенита».
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Поэтому Зенит - Чемпион, а остальные просто поиграли в футбол за несколько сотен миллионов евро (в сумме бюджетов РПЛ).
Смешно было слушать как спартаковские футбольные блоггеры болели сегодня за Динамо, исходя из логики: "Кто угодно, лишь бы не Зенит! А то плакал наш рекордик 90х!"