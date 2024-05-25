Оказывается, Кроос мог перейти в «Барсу» вместо «Мадрида»! Гвардиола советовал «блаугране» Тони в 2014 году

«Барселона» упустила шанс подписать легенду «Реала» Тони Крооса в 2014 году, сообщил каталонский журналист Рамон Беса во время выступления на Cadena SER.

На этой неделе Кроос объявил, что попрощается с футболом после домашнего чемпионата Европы. Его последней игрой на «Сантьяго Бернабеу» станет встреча «Мадрида» с «Бетисом» в заключительном туре Ла Лиги.

Фанаты увидят Тони в футболке «королевского клуба» последний раз 1 июня, когда «сливочные» сразятся с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов.

А ведь история могла сложиться иначе, если бы «Барселона» прислушалась к совету Пепа Гвардиолы.

Гвардиола тренировал Крооса в «Баварии», но в 2014 году пути полузащитника и Рекордмайстера разошлись. Тогда Пеп посоветовал «Барсе» обратить внимание на 24-летнего немца.

Рамон Беса рассказал о несостоявшемся переходе Тони в «блауграну»:

«Я отлично помню ситуацию с Тони Кроосом, я говорил об этом с Пепом Гвардиолой. Он тогда тренировал «Баварию» и знал, что Тони хочет уйти.

Кроос выбирал между «Барсой» и «Мадридом», он не мог определиться. А «Барселона» не знала, как убедить его. К тому же, в клубе считали, что у них есть альтернативные игроки в полузащите.

В итоге Кроос все же ушел из «Баварии». Гвардиола порекомендовал его «Барсе», но «блауграна» не была уверена в немце и сделала ставку на молодого воспитанника Серджи Сампера».

Сампер так и не сумел закрепиться в основе «Барсы». Сейчас Серджи выступает с «Андоррой» в Сегунде. О достижениях Крооса в «Мадриде» напоминать не нужно.

Как говорится, Пеп плохого не посоветует.