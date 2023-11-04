«Слава богу»: Месси заявил, что европейский этап его карьеры окончательно завершен

Месси дал традиционное интервью изданию L'Équipe после того, как в восьмой раз получил «Золотой мяч».

В беседе с французскими журналистами аргентинец заявил, что хотел вернуться в «Барселону», но обстоятельства сделали камбэк невозможным. Чемпион мира теперь полностью исключает возможность возвращения в родной клуб.

Более того, по словам Лионеля, болельщики больше не увидят его на европейских полях:

«Европейский футбол для меня закончен? Да. Слава Богу. У меня была выдающаяся карьера в Европе, и я выиграл все, о чем мечтал. Теперь, когда я решил переехать в США, не думаю, что когда-нибудь вернусь к игре в Европе».

Суммарно за «Барселону» и «ПСЖ» Месси провел 875 матчей во всех соревнованиях. В европейских турнирах аргентинец забил 710 голов и отдал 339 ассистов. В составе «блауграны» чемпион мира взял 35 командных трофеев, еще три трофея он завоевал с парижанами.

Возможно, мы еще увидим Лео в форме «Барсы», правда, не в официальном матче. Руководство «Интер Майами» обещало организовать встречу нынешнего клуба Месси с каталонцами. Вероятно, чемпион мира проведет по тайму за обе команды.

Кто знает, может, когда-то Лионель все же вернется в «Барселону», но уже в другом качестве. Что об этом думаете?