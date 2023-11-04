Гаспачо
Блог

«Слава богу»: Месси заявил, что европейский этап его карьеры окончательно завершен

Барселона Барселона
Клубы Клубы
Интер Майами Интер Майами
Лионель Месси Лионель Месси
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Месси дал традиционное интервью изданию L'Équipe после того, как в восьмой раз получил «Золотой мяч».

В беседе с французскими журналистами аргентинец заявил, что хотел вернуться в «Барселону», но обстоятельства сделали камбэк невозможным. Чемпион мира теперь полностью исключает возможность возвращения в родной клуб.

Более того, по словам Лионеля, болельщики больше не увидят его на европейских полях:

«Европейский футбол для меня закончен? Да. Слава Богу. У меня была выдающаяся карьера в Европе, и я выиграл все, о чем мечтал. Теперь, когда я решил переехать в США, не думаю, что когда-нибудь вернусь к игре в Европе».

Суммарно за «Барселону» и «ПСЖ» Месси провел 875 матчей во всех соревнованиях. В европейских турнирах аргентинец забил 710 голов и отдал 339 ассистов. В составе «блауграны» чемпион мира взял 35 командных трофеев, еще три трофея он завоевал с парижанами.

Возможно, мы еще увидим Лео в форме «Барсы», правда, не в официальном матче. Руководство «Интер Майами» обещало организовать встречу нынешнего клуба Месси с каталонцами. Вероятно, чемпион мира проведет по тайму за обе команды.

Кто знает, может, когда-то Лионель все же вернется в «Барселону», но уже в другом качестве. Что об этом думаете?

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Flow market Victor Mercedes
действительно слава богу, надоело слушать диванных экспертов какой он дно и забивает только 8 пенальти на ЧМ которых было 4
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ennui So
Думаю обоснованно будет утверждать, что футболисты, у которых за карьеру в топ-лигах складывается хоккейная статистика, входят в число лучших. Это яркий показатель.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Надеюсь, скоро мы увидим вновь Месси в Барселоне- только уже на позиции спортдира!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий