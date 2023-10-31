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«Выиграл чемпионат мира с шестью пенальти»: Криштиану Роналду «лайкает» пост, высмеивающий 8 Золотой мяч Месси

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Криштиану Роналду ответил четырьмя смеющимися смайликами на один из последних постов о восьмом Золотом мяче Лео Месси.

В оригинальном посте промадридский журналист Томас Ронсеро сказал следующее.

«Привет, друзья, мы знаем, что произойдет. Они собирались вручить еще один Золотой мяч Месси. Он ушел на пенсию в Майами, но в «ПСЖ» он уже выглядел как вышедший на пенсию игрок, он выиграл чемпионат мира, да, по 6 пенальти».

«Чемпионат мира был 10 месяцев назад, сейчас ноябрь. У Месси восемь Золотых мячей, а должно быть пять - у него в коллекции Золотые мячи Иньесты/Хави, Левандовски, который выиграл шесть трофеев в одном сезоне и Холанд, который был лучшим бомбардиром в прошлом сезоне».

Что ж, если Роналду действительно нравятся слова Ронсеро, это может означать только то, что он завидует успеху Месси. Он знает, что больше не сможет идти в ногу со своим вечным соперником.

13 комментариев

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Oleg
А теперь представте как тяжело он пережил победу Лео на ЧМ?)

В твиттер сливали переписку Моргана и Мюррея, в которой Морган пишет: Я даже не представляю что сейчас творится с Криштиану, это фиаско.
Морган после победы Аргентины.

Роналду иллюстрация своих же фанатов - комплексы, зависть, злость, лживость.
Ронсеро там пишет о 6 трофеях Левандовски? Пардон, он в 2021 пповалил и ЛЧ и Евро.
Ложь, манипуляции - это роналду и его фан база.
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Игорь Климов
Этот завистник Кринж7 такой смешной)
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Философ Востока
Какой же лицемер. Месяц назад говорил, что уважает, нет никакой ненависти. В такие моменты как сейчас у него маска спадает. Даже его PR команда не способна обуздать его баттхерт.
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Phoebe
эль пукано де фуэго!)
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cektor
все ногти сгрыз уже наверно бедный
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Машина Мощная
Как же он страдает :-D при чём такими действиями мы понимаем что он действительно страдает, и даже несметное бабло не сможет унять боль :-D
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Domian
Ответ СуперНегр228
Вот настоящий лучший игрок в истории очередной раз фактит
Да там миллиарды в шоке от этого лучшего игрока в истории.
До сих пор пыьаются найти его голевые действия в плей офф главного турнира в истории ФИФА ЧМ.
Месси, Пеле и Марадона просто испугались за наследие)
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Игорь Климов
Ответ Oleg
А теперь представте как тяжело он пережил победу Лео на ЧМ?) В твиттер сливали переписку Моргана и Мюррея, в которой Морган пишет: Я даже не представляю что сейчас творится с Криштиану, это фиаско. Морган после победы Аргентины. Роналду иллюстрация своих же фанатов - комплексы, зависть, злость, лживость. Ронсеро там пишет о 6 трофеях Левандовски? Пардон, он в 2021 пповалил и ЛЧ и Евро. Ложь, манипуляции - это роналду и его фан база.
Да, для подавляющего числа авторитетных специалистов и великих игроков прошлого и настоящего, после 18.12.22 г. лучшим игроком современности официально является Лео Месси, а все сравнения с Португальцем7 уже наивны и бесполезны.
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VERBLYUD
Как же он жалок...
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Oleg
Ответ Cyle Rayner
А может быть и так, что он угарает с "высера" этого человека, ведь он бред написал.
Неа)
Комплексы роналду к Месси известны.
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