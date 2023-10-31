«Выиграл чемпионат мира с шестью пенальти»: Криштиану Роналду «лайкает» пост, высмеивающий 8 Золотой мяч Месси

Криштиану Роналду ответил четырьмя смеющимися смайликами на один из последних постов о восьмом Золотом мяче Лео Месси.

В оригинальном посте промадридский журналист Томас Ронсеро сказал следующее.

«Привет, друзья, мы знаем, что произойдет. Они собирались вручить еще один Золотой мяч Месси. Он ушел на пенсию в Майами, но в «ПСЖ» он уже выглядел как вышедший на пенсию игрок, он выиграл чемпионат мира, да, по 6 пенальти».

«Чемпионат мира был 10 месяцев назад, сейчас ноябрь. У Месси восемь Золотых мячей, а должно быть пять - у него в коллекции Золотые мячи Иньесты/Хави, Левандовски, который выиграл шесть трофеев в одном сезоне и Холанд, который был лучшим бомбардиром в прошлом сезоне».

Что ж, если Роналду действительно нравятся слова Ронсеро, это может означать только то, что он завидует успеху Месси. Он знает, что больше не сможет идти в ногу со своим вечным соперником.