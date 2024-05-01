Что же Беллингем сказал Кейну перед пенальти в ворота «Мадрида»? Харри выяснил это уже после матча

Первый матч «Баварии» и «Мадрида» в полуфинале Лиги чемпионов закончился ничьей 2:2. «Реал» открыл счет благодаря блестящей передаче Крооса и точному завершению Винисиуса. Во втором тайме Сане забил в стиле Роббена, а вскоре Кейн вывел «Баварию» вперед, без проблем реализовав пенальти.

Беллингем пытался создать трудности своему партнеру по сборной. Когда Харри подошел к точке, Джуд что-то шепнул ему на ухо. Надавить на опытного Кейна у полузащитника «Мадрида» не получилось, с ударом нападающий справился отлично.

Сразу после матча журналисты попытались выведать у Кейна, что же ему сказал Джуд. Но капитан «трех львов» признался, что в столь напряженный момент был сосредоточен исключительно на пенальти и не разобрал слов партнера по сборной.

Уже после игры Харри заглянул в раздевалку «Мадрида» и узнал у Джуда, что тот пытался ему сказать. Полученной информацией Кейн любезно поделился с прессой:

«В моменте я не понял, что он мне сказал. Но позже я с ним поболтал, оказывается, тогда [перед пенальти] он сказал мне: «Я знаю, что ты будешь бить влево». Он пытался сказать это голкиперу».

Когда игроки покинули штрафную, Беллингем показывал Лунину, куда будет бить Кейн.

Игры разума провалились, Харри забил. Вскоре право на пенальти получил «Мадрид», с одиннадцатиметровым справился Винисиус.

Исход противостояния будет решен в ответной встрече. Матч пройдет 8 мая на «Сантьяго Бернабеу».

А как вы относитесь к таким поступкам игроков?