Гаспачо
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Месси делает сложные вещи простыми. Лео снова забил, смотрим на его гол в замедленном режиме 👽👽👽

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Последние три уик-энда не проходят без гола Месси. Лео снова забил: на 60-й минуте аргентинец вышел на замену в матче с «Ред-Буллс» и забил. Этот матч стал дебютным для Лео в МЛС.

Его «Интер Майами» медленно вылезает с последней строчки в чемпионате. А пока все камеры – на Лео, вот его 11-й мяч за «Майами» в слоу-мо.

Альба отдал передачу через себя на Месси! Лео забил в дебютном матче в МЛС, а «Майами» вылез с последнего места

3 комментария

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Hella black
Каждое его движение с мячом это чистое золото
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Jovid Mirzoev
Чел в одном эпизоде сделал гол+пас 🐐💪
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0
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olimbek
Какой пас выдал, а... ГОАТ
+1
0
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