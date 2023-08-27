Последние три уик-энда не проходят без гола Месси. Лео снова забил: на 60-й минуте аргентинец вышел на замену в матче с «Ред-Буллс» и забил. Этот матч стал дебютным для Лео в МЛС.

Его «Интер Майами» медленно вылезает с последней строчки в чемпионате. А пока все камеры – на Лео, вот его 11-й мяч за «Майами» в слоу-мо.

Альба отдал передачу через себя на Месси! Лео забил в дебютном матче в МЛС, а «Майами» вылез с последнего места