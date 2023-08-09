Реакция всей лиги в одном видео.

В 1/8 финала Кубка лиг «Интер Майами» сумел отыграться со счета 2:4 в матче с «Далласом» - на 85-й минуте счет со штрафного сравнял Лео Месси. Именно в этом момент в трансляцию попала реакция одного из охранников на гол аргентинца.

В итоге клуб Месси победил в серии пенальти. На счету Лео дубль и гол в послематчевой серии 11-метровых, Альба сделал два ассиста, Бускетс забил в послематчевой серии пенальти.