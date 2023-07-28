Жена Лионеля Месси Антонела Роккуццо раскрыла смысл празднования мужа, которое привлекло всеобщее внимание после недавней победы «Интер Майами» над «Атлантой Юнайтед со счетом 4:0.

После того как Месси забил второй гол, он направил руку в сторону трибун. Были совсем любопытные трактовки этого жеста – например, «подержи мое пиво».

Однако позже Антонела прояснила эту загадку в своем Instagram: она опубликовала фотографию, на которой Месси изображен во время празднования, а также GIF, связанный с супергероем Marvel Тором.

Оказывается, любимый супергерой Тьяго Месси – Тор, и Лео хотел отдать ему дань уважения, подражая культовому жесту руки Тора, ожидающего появления своего молота.

Месси улыбнулся, увидев восторженную реакцию сыновей на этот жест.