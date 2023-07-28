Гаспачо
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Месси отпраздновал гол странным жестом. Болельщики в недоумении, поэтому жена Лео рассказала, в чем был смысл

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Антонелла Рокуццо
Футбол Футбол

Жена Лионеля Месси Антонела Роккуццо раскрыла смысл празднования мужа, которое привлекло всеобщее внимание после недавней победы «Интер Майами» над «Атлантой Юнайтед со счетом 4:0.

После того как Месси забил второй гол, он направил руку в сторону трибун. Были совсем любопытные трактовки этого жеста – например, «подержи мое пиво».

Однако позже Антонела прояснила эту загадку в своем Instagram: она опубликовала фотографию, на которой Месси изображен во время празднования, а также GIF, связанный с супергероем Marvel Тором.

Оказывается, любимый супергерой Тьяго Месси – Тор, и Лео хотел отдать ему дань уважения, подражая культовому жесту руки Тора, ожидающего появления своего молота.

Месси улыбнулся, увидев восторженную реакцию сыновей на этот жест.

4 комментария

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Jovid Mirzoev
Чел прошёл футбол
Теперь играет по кайфу и без напрягов...
+10
-1
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Agent Smith
Лео готовит почву для кинокарьеры. Тор, Бонд, Гимли😁⚽️
+3
0
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predMBAPPE
Журналисты: Месси отдал подержать свое пиво Бэксу)
+2
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wt26qcqnbf
Больше на Дарта Вейдера похож
+2
0
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