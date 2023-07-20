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А это точно равноценно? «Юве» внезапно предложил «Барсе» топ-нападающего в обмен на Кессиэ

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«Ювентус» может предложить «Барсе» Федерико Кьезу в сделку по обмену на Франка Кессиэ, сообщает Calciomercato.

Итальянскому нападающему нравится «Барселона», и он был бы рад поработать с Хави. «Юве» серьезно настроен подписать Кессиэ, но еще неизвестно, является ли Кьеза игроком, которого «Барса» хотела бы подписать, учитывая, что в их рядах уже есть 8 нападающих, а еще вот-вот приедет Жоау Феликс.

В прошлом сезоне 25-летний итальянец забил 15 голов и отдал 12 результативных передач в 46 матчах за «Юве». И это несмотря на то, что он пережил трудный сезон, в котором травмировался и пропустил 14 игр.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Кьезы составляет 40 млн евро, а его контракт истекает летом 2025 года.

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3 комментария

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Altim
Понравится тем кто в ФИФУ играет, и кому пофиг на то, что у игроков разные позиции. И вообще, Кессье играл хорошо, когда ему давали шанс. Почему от него хотят избавиться уже через год после подписания мне не понятно.
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markus_9986@mail.ru
Что за дикая статистика 15 голов и 12 передач ..??? В фифе дома что ли
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