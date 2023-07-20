«Ювентус» может предложить «Барсе» Федерико Кьезу в сделку по обмену на Франка Кессиэ, сообщает Calciomercato.

Итальянскому нападающему нравится «Барселона», и он был бы рад поработать с Хави. «Юве» серьезно настроен подписать Кессиэ, но еще неизвестно, является ли Кьеза игроком, которого «Барса» хотела бы подписать, учитывая, что в их рядах уже есть 8 нападающих, а еще вот-вот приедет Жоау Феликс.

В прошлом сезоне 25-летний итальянец забил 15 голов и отдал 12 результативных передач в 46 матчах за «Юве». И это несмотря на то, что он пережил трудный сезон, в котором травмировался и пропустил 14 игр.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Кьезы составляет 40 млн евро, а его контракт истекает летом 2025 года.