Гаспачо
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В МЛС Месси встретится с игроком, у которого есть тату с Лео и кубком мира. Он тоже из Росарио

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Когда Лионель Месси выйдет на поле за «Интер Майами» и встретится с «Хьюстон Динамо», его ждет сюрприз, так как его соотечественник Франко Эскобар вытатуировал изображение чемпиона мира 2022 года на все бедро.

Франко в восторге от прихода Месси в МЛС.

«Встреча с ним будет сложной задачей, но также и привилегией. Хотя мы оба из Росарио, наши пути не пересекались. Это потрясающие новости».

1 комментарий

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Роман
Все достижения Месси с переходом в МЛС.
И это в 35 лет.
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