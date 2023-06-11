Когда Лионель Месси выйдет на поле за «Интер Майами» и встретится с «Хьюстон Динамо», его ждет сюрприз, так как его соотечественник Франко Эскобар вытатуировал изображение чемпиона мира 2022 года на все бедро.

Франко в восторге от прихода Месси в МЛС.

«Встреча с ним будет сложной задачей, но также и привилегией. Хотя мы оба из Росарио, наши пути не пересекались. Это потрясающие новости».