Красивая история.

Висенте Наварро Апарисио был многолетним болельщиком «Валенсии» - сначала он приходил на трибуны один, когда обзавелся семьей, начал брать сына на каждую игру «летучих мышей».

С годами отслоение сетчатки привело к тому, что он ослеп. Но Висенте Наварро Апарисио решил, что не будет смотреть матчи по телевизору и продолжит и дальше ходить на «Месталью».

Его сын заботился о том, чтобы отец знал о каждом голе - на ухо он рассказывал Висенте, как был забит мяч, в то время как отец наслаждался атмосферой «Местальи».

После его смерти «Валенсия» установила статую на одну из трибун, прямо на то место, которое Висенте занимал всю свою жизнь.