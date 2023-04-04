На стадионе «Валенсии» установлен памятник одному из болельщиков: он посещал все домашние матчи команды даже когда ослеп
Красивая история.
Висенте Наварро Апарисио был многолетним болельщиком «Валенсии» - сначала он приходил на трибуны один, когда обзавелся семьей, начал брать сына на каждую игру «летучих мышей».
С годами отслоение сетчатки привело к тому, что он ослеп. Но Висенте Наварро Апарисио решил, что не будет смотреть матчи по телевизору и продолжит и дальше ходить на «Месталью».
Его сын заботился о том, чтобы отец знал о каждом голе - на ухо он рассказывал Висенте, как был забит мяч, в то время как отец наслаждался атмосферой «Местальи».
После его смерти «Валенсия» установила статую на одну из трибун, прямо на то место, которое Висенте занимал всю свою жизнь.
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