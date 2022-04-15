Президент Франции Макрон на связи Мбаппе и пытается убедить его остаться в «ПСЖ»

По данным RTL, президент Франции Эммануэль Макрон находится в постоянном контакте с Килианом Мбаппе. Он пытается убедить 22-летнего футболиста продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в конце сезона. Говорят, что парижане готовы предложить ему краткосрочный контракт за астрономическую зарплату.

Между тем, «Реал Мадрид» остается наиболее вероятным местом назначения Килиана. Однако на данный момент соглашение между клубом и футболистом не подписано.

В этом сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 39 матчей, забив 31 гол и отдав 22 результативные передачи.