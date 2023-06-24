Туринская Старушка
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Аллегри вновь зовут в Саудовскую Аравию. На этот раз тренеру «Юве» дают еще большую зарплату

Клубы Клубы
Ювентус Ювентус
серия А Италия серия А Италия
Аль-Хилаль Аль-Хилаль
Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Футбол Футбол

Предложение, которое трудно отвергнуть.

Несмотря на то, что совсем недавно руководство «Ювентуса» подтвердило, что Массимилиано Аллегри останется главным тренером клуба как минимум на один сезон, слухи об уходе не собираются утихать.

По данным Rai Sport, на днях Аллегри встречался в Монте-Карло с представителями саудовского клуба «Аль-Хилаль». Ему сделали очередное предложение, от которого довольно трудно отказаться.

Журналист La Gazzetta dello Sport Джованни Албанезе утверждает, что это контракт на три года с зарплатой в 30 млн евро за сезон. Причем также итальянцу якобы предлагают подписной бонус в 10 млн. Пока не ясно, какой же ответ даст алленаторе.

В прошедшем сезоне «Аль-Хилаль» занял третье место в саудовской лиге. Это титулованный клуб, в котором пока нет звезд мировой величины. По слухам туда может отправиться Бернарду Силва из «Сити», уже объявили о трансфере Рубена Невеша из «Вулверхэмптона», близок к переходу Калиду Кулибали из «Челси».

4 комментария

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Андрей wtf
Осчастливь тысячи людей, уедь в шейхам, и я даже спасибо скажу, несмотря на два просто ужасных сезона.
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AlexRyzen
Не уйдет , он ещё Ювентус не добил до конца )
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K0run
Вдруг уйдет, скрестим пальцы
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no excuses
Ну кстати, я недавно читал, что руководство Юве таки думает его уволить.. Может на фоне этого он все таки поедет в СА
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