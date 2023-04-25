13 комментариев

37-летняя Эша Гупта - постоянный гость VIP-лож на «Альянц Стадиум».

Эша Гупта родилась в Нью-Дели. Ее отец — офицер ВВС в отставке, а мать — домохозяйка. У нее есть сестра по имени Неха.

В 2007 году она выиграла титул Miss India International. Вскоре она получила предложения о ролях в кино и дебютировала в 2012 году в коммерчески успешном криминальном триллере «Джаннат-2», который принес ей номинацию на премию Filmfare за лучший женский дебют.

Сердце Эши не свободно - она встречается с испанским бизнесменом Мануэлем Кампосом Гуалларом.

А вот футбольная любовь связывает ее с Италией. Была Эша на трибунах и в минувшие выходные, когда «Ювентус» дома уступил «Наполи» (0:1) в 31-м туре Серии А.

Единственный гол на 93-й минуте забил полузащитник гостей Джакомо Распадори – мяч после его удара пролетел между ног вратаря Войчеха Шченсного.

На текущей момент в фильмографии Гупты - более 20 фильмов и сериалов, у себя на родине она звезда кино.