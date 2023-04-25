Туринская Старушка
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Бывшая Мисс Индии - ярая фанатка «Ювентуса»: постоянно прилетает в Турин на матчи и дружит с Дель Пьеро🔥🔥🔥

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37-летняя Эша Гупта - постоянный гость VIP-лож на «Альянц Стадиум».

Эша Гупта родилась в Нью-Дели. Ее отец — офицер ВВС в отставке, а мать — домохозяйка. У нее есть сестра по имени Неха.

В 2007 году она выиграла титул Miss India International. Вскоре она получила предложения о ролях в кино и дебютировала в 2012 году в коммерчески успешном криминальном триллере «Джаннат-2», который принес ей номинацию на премию Filmfare за лучший женский дебют.

Сердце Эши не свободно - она встречается с испанским бизнесменом Мануэлем Кампосом Гуалларом.

Meet Esha Gupta's boyfriend Manuel Campos Guallar; know his net worth, salary and more

А вот футбольная любовь связывает ее с Италией. Была Эша на трибунах и в минувшие выходные, когда «Ювентус» дома уступил «Наполи» (0:1) в 31-м туре Серии А.

Единственный гол на 93-й минуте забил полузащитник гостей Джакомо Распадори – мяч после его удара пролетел между ног вратаря Войчеха Шченсного.

На текущей момент в фильмографии Гупты - более 20 фильмов и сериалов, у себя на родине она звезда кино.

13 комментариев

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aya
Хороша подружка у Дель Пьеро!))
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-1
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Добрый Ретроград
Мясная тёлка, сочная. А глаза какие! Я б с такой тоже задружил.
+11
-2
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Glamm
Ответ garp
Салма Хайек на минималках
Не такие уж там и минималки
+5
-1
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Ноно Гомес
Я бы на месте дель Пьеро время зря не терял))))
+3
-1
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Tigo_Volchara93
🍼
+1
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M a y h e M
Кто угодно дружил бы
+1
0
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d.xoxlov
Ответ Ноно Гомес
Я бы на месте дель Пьеро время зря не терял))))
У него жена и трое детей))
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Bolvan
Hot
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CoTTo
норм тетя еще и со вкусом за Юве болеет!
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