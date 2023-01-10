«Для «Ювентуса» предстоящий матч – решающий». Чиро Феррара делится ожиданиями от встречи «Юве» с «Наполи»

Успевший поиграть и за «Ювентус», и за «Наполи» Чиро Феррара поделился ожиданиями о предстоящего матча между командами в интервью для Tutto Sport.

«Матч «Наполи» - «Ювентус» всегда был событием для обеих сторон. Результат сегодняшней игры может иметь огромное значение в чемпионской гонке. На мой взгляд, обе команды сейчас в хорошей форме – и физической, и психологической. Именно поэтому я жду зрелищный матч, настоящую битву двух непохожих друг на друга команд. Оба соперника постараются по полной задействовать свои сильные стороны».

«Для «Ювентуса» предстоящий матч - решающий, команде Аллегри нужно побеждать, чтобы продолжить борьбу за лидерство. «Ювентус» одержал восемь побед подряд, занимает вторую строчку в Серии А – им важно получить три очка в матче с «Наполи».

«Юве» готовится к ключевой встрече, которая состоится сегодня вечером. С октября команда Массимилиано Аллегри не проигрывала, посмотрим, удастся ли продолжить успешную серию.