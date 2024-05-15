«В музей мы приносим трофеи». Данило признал, что сезон будет бессмысленным без победы в Кубке Италии

Капитан «Ювентуса» Данило признал, что его команде нужно выиграть Кубок Италии, чтобы считать этот сезон успешным.

Туринцы пытались бороться за лидерство в Серии А, но по итогу сезона смогли лишь заполучить место в Лиге чемпионов, уступив в гонке «Интеру», «Милану» и набрав равное количество очков с «Болоньей». Однако «Ювентус» все еще может выиграть Кубок Италии и завершить сезон с трофеем на руках.

Соперником команды Аллегри в финале является «Аталанта», это будет тяжелый матч, поскольку клуб из Бергамо весь сезон показывает фантастические результаты в кубковых соревнованиях.

Данило подчеркнул значение предстоящей встречи: «Выход в финал и победа придадут сезону другой смысл. Нам удалось достичь цели и попасть в Лигу чемпионов, но в музей мы приносим трофеи - победа в Кубке Италии будет наградой за стойкость и командную работу», - цитирует футболиста Calciomercato.