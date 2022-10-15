Аллегри намекает на выбор атакующей тройки в дерби

Сегодня вечером команда Макса Аллегри сыграет в туринском дерби. На тренера оказывается серьезное давление после неудовлетворительных результатов команды. Несмотря на один из сильнейших составов на бумаге, «Ювентусу» приходится нелегко в этом сезоне и болельщики согласны только на победу в матче с «Торино».

На пресс-конференции перед игрой Аллегри подчеркнул значение дерби и намекнул на выбор атакующей тройки.

«Дерби – очень сложный и важный матч для всех. «Торино» много атакует и показывает интенсивный футбол. Во время игры нужно быть очень внимательными, действовать компактно, работать, как команда и сохранять позитив», - цитирует тренера Calciomercato.

«Мойзе Кин не получил свой шанс с «Маккаби», потому что испытывал легкий дискомфорт, и я предпочел не рисковать. Перед дерби я выберу двоих игроков среди Влаховича, Милика и Кина».