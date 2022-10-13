Неудачливый Аллегри остается самым высокооплачиваемым тренером Серии А

Можно сказать, что главному тренеру «Ювентуса» Максу Аллегри повезло, что у него до сих пор есть работа после таких неудовлетворительных результатов команды. Хотя, судя по отчету Calciomercato, итальянец живет намного комфортнее, чем куда более успешные тренеры Серии А.

Туринский клуб заменил Аллегри на Маурицио Сарри в 2019 году после пяти успешных лет у руля «Юве». Массимилиано вернулся в прошлом сезоне и должен был вновь взобраться с командой на вершину итальянского футбола – пока этого не произошло. «Бьянконери» в ужасной форме в данный момент, а над тренером должна висеть угроза увольнения.

Тем не менее, у Макса Аллегри все еще есть работа, и она очень хорошо оплачивается. Calciomercato сообщает, что итальянский специалист получает больше всех тренеров в Серии А. Аллегри, как и Жозе Моуринью, зарабатывает 7 млн евро за сезон. Следом за ними идет Симоне Индзаги («Интер») – он получает 5,5 млн евро.

Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров Серии А (после уплаты налогов):

1-2. Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 7 миллионов евро;

1-2. Жозе Моуринью («Рома») – 7 млн.;

3. Симоне Индзаги («Интер») – 5,5 млн.;

4-5. Маурицио Сарри («Лацио») – 3 млн.;

4-5. Лучано Спаллетти («Наполи») – 3 млн.;

6. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») – 2,2 млн.;

7-9. Стефано Пиоли («Милан») – 2 млн.;

7-9. Синиша Михайлович («Болонья») – 2 млн.;

7.9. Иван Юрич («Торино») – 2 млн.;

10. Винченцо Итальяно («Фиорентина») – 1,2 млн.