Жест болельщиков «Интера» в адрес Пауло Дибалы перед финалом Кубка Италии

Последнее дерби между «Ювентусом» и «Интером» в этом сезоне стало последним и для Пауло Дибалы, в качестве игрока «Юве». После 7 сезонов в Турине летом Дибала может перейти в «нерадзурри».

С этой точки зрения следует рассматривать странное поведение болельщиков «Интера» перед матчем, во время представления игроков все футболисты «Ювентуса» были освистаны (как обычно), кроме Дибаоы, которому вместо этого долго аплодировали.

В «Интере» хотят видеть такого игрока, как Дибала, в команде Симоне Индзаги, и болельщики этим неожиданным жестом заставили Дибалу почувствовать их поддержку.