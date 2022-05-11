Макс Аллегри перед финалом Кубка Италии: «Футбол - странная штука, за пару минут всё может поменяться»

- Сегодня вы нервничаете чуть больше?

"Добрый вечер, с возвращением. Нас ждёт прекрасный вечер. Это Дерби Италии, мы играем против тяжелого соперника, но мы всегда хорошо играем против них. Понадобится терпение, чёткость и умение читать игру. Футбол - странная штука, за пару минут всё может вскрыться и поменяться. Главное - сохранять спокойствие и ясность, чтобы сыграть хорошую игру, выступить хорошо и постараться привезти кубок домой".

- Есть ли у вас сомнения относительно состава? Может ли Мората быть оружием в этой игре?

"У меня есть некоторые сомнения. Утром или днем я должен буду определиться с составом. Точно сыграет Кьеллини, Перин. Касательно остальных - посмотрим".

- Что может изменить эта игра?

"Вместо глазури получим торт. Очень важно играть в финалах, нужно стараться выиграть каждый из них. К этому мы и будем стремиться в этом матче".

- Может ли этот этот финал изменить итоговую оценку результатов сезона? Может ли ваша команда сыграть в 3 защитника?

"Касательно защиты из 3 человек - посмотрим. Мы можем сыграть в три защитника или в четыре, а может изменение произойдёт во время матча. В этом сезоне мы плохо начали, но потом собрались и добились важного результата - для нас очень важно каждый год играть в Лиге чемпионов - это важный результат, которого всегда добивался "Ювентус". По окончании сезона мы постараемся улучшить все на 360 градусов и будем готовы начать снова. У нас больше преимуществ, чем в этом году. Если выиграем трофей, то всё будет в порядке Если проиграем - сезон назовут катастрофой. Нам нельзя ориентироваться на такие оценки: было бы здорово победить, но в следующем сезоне всё начнётся сначала, мы будем стремиться к победам, будучи более конкурентоспособными".

- Что для вас стало самым большим сюрпризом в этом сезоне?

"Восполнить потерю Роналду за три дня до конца трансферного окна было тяжело. Потом мы потеряли Кьезу. Я был уверен, что после прохождения группового этапа Лиги чемпионов, мы обязательно прибавим. И в этом нам очень помог клуб, купив Влаховича. С того момента мы начали важный для себя отрезок, который закончился поражением от "Интера". Теперь нам предстоит сыграть в финале, и хочу напомнить, что выход в финал - это тоже трудная задача, иначе финал команда будет смотреть по телевизору. Я уверен, что в следующем сезоне мы будем бороться за Скудетто и к марту подойдём наилучших условиях. Ну а пока - Кубок Италии: было бы неплохо забрать его домой, затем нам предстоит провести две последние игры сезона, и мы должны постараться завершить сезон как можно лучше, чтобы начать планирование следующего сезона".

- Вы можете стать тренером, выигравшим больше всего Кубков Италии. Кто для вас лучший итальянский тренер в истории?

"Для меня лучшие тренере - те, кто побеждал: Анчелотти, которому я вновь хочу направить свои комплименты, Капелло, Липпи, Сакки. Сейчас в Италии есть много молодых и хороших тренеров, которые могут в итоге оказаться в больших клубах. Но тренировать большую команду и работать на победу - это совсем другое, нежели тренировать маленькую или среднюю команду. И дело здесь не в тактике, даже в Серии D достаточного подготовленных тренеров. Все они очень хороши в тактическом плане, так распорядилась матушка природа. Лучшие - те, кто побеждают".

- Как вы можете охарактеризовать Влаховича?

"Я надеюсь, что он забьёт парочку. Он спокоен, как и после матча с "Дженоа". Иногда он требует от себя слишком многого, но это связано с его характером: Душан доказал, что он будет развиваться в течение следующих сезонов. У него хорошие показатели результативности, трудно забивать в каждой игре. Он не забивает в течение трёх игр, но это происходило и с другими футболистами. Криштиану после перехода не забивал в 4 или 5 играх. Я доволен им, и если у него сердитое лицо от того, что он не забил, то это нормально. Это значит, что он об этом заботится, он хочет стать лучше, но это видно и по тому, что он делает на тренировках".

- Может ли сыграть Миретти?

"Помимо Миретти, я также вызвал Николусси, которому очень не повезло с травмой. Но днях я наблюдал за командой до 23 лет: обычно мне сложно посмотреть весь матч, потому что становится скучно, но в этот раз они сыграли хорошо технически, и мне это понравилось. Именно поэтому, я решил наградить ребят".

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