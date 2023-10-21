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«Тоттенхэм» без Кейна – лидер АПЛ. Как это получилось?

Эндж Постекоглу Эндж Постекоглу
Сон Хын Мин Сон Хын Мин
Гульельмо Викарио Гульельмо Викарио
Джеймс Мэддисон Джеймс Мэддисон
Микки ван де Вен Микки ван де Вен
Кристиан Ромеро Кристиан Ромеро
Ив Биссума Ив Биссума
Дестини Удоджи Дестини Удоджи
Педро Порро Педро Порро
Пап Матар Сарр Пап Матар Сарр
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Революция Энджа Постекоглу.

К перерыву на сборные «Тоттенхэм» подошел лидером АПЛ. Еще из приятного: Эндж Постекоглу стал первым, кто сразу после назначения дважды выиграл приз тренеру месяца. 

Выше всех «Тоттенхэм» бывал и раньше: можно вспомнить три победы 1:0 в августе 2021-го под руководством Нуну или осень-зиму 2020, когда «шпоры» шли высоко при Моуринью. И Нуну, и Жозе тоже становились тренерами месяца, что не спасло от скорых увольнений. 

Сейчас восприятие совсем другое: из-за персоны Энджа Постекоглу и стиля игры. Регрессирующий последние годы «Тоттенхэм» резко преобразился и стал одной из самых ярких команд лиги. Лидерство сейчас – приятный и временный бонус. Самое главное – изменения, произошедшие с командой всего за одно лето, могут стать фундаментом для дальнейшего развития. 

На дистанции восьми сезонов можно проследить несколько моментов. 

Во-первых, как тускнел «Тоттенхэм» (стали меньше владеть мячом, менее интенсивно прессинговать) и падало качество (меньше угрозы чужим воротам, больше у своих). 

Во-вторых, наглядно видно, как изменилась ситуация в этом сезоне: некоторые показатели взлетели к пиковым годам с Маурисио Почеттино. В атаке что-то получается даже лучше: значительно больше проникновений в радиус 20 метров перед воротами, больше ударов по воротам и выше xG.

По игре в обороне нынешний «Тотетнхэм» уступает тому, так как больше позволяет соперникам.

Снова очевидна ставка на владение и высокий прессинг. Важный момент – прошло всего восемь матчей, слишком мало, чтобы делать глобальные выводы, но достаточно, чтобы оценить вектор, в котором движется команда. 

Все это стало возможно не только благодаря появлению Постекоглу, но и благодаря наконец запущенному обновлению состава. О необходимости этого говорилось уже несколько лет, но активное движение началось только в прошлом сезоне. В результате из прежде основных в нынешнем в старте выходят только Ромеро, Кулусевски и Сон. 

Постекоглу просил еще одного защитника, говорил, что нужно почистить состав, но перед закрытием трансферного окна сказал, что готов работать с теми, кто есть: «Пока мне не скажут обратного, я буду работать с той группой игроков, которая у меня есть». 

Тотальная перезагрузка – неизбежность последних сезонов. Уход Кейна сделал ее радикальнее

«Тоттенхэм» последних лет развивался не слишком последовательно. Сначала долго не обновлялась команда Почеттино, потом к уставшим, эмоционально выжатым игрокам пришел Моуринью, чей стиль сильно отличался от стиля Почеттино, а манера управления явно не способствовала раскрепощению. Затем в команду, которую долго набирали под схему 4-2-3-1, последовательно приглашают двух тренеров, ставящих на тройку центральных защитников (Нуну и Антонио Конте). Летом 2022-го была приличная закупка под Конте. Теперь обратное движение: переход от тренера, который играл с тройкой и для которого важна дисциплина в обороне, к тренеру, у которого базовые схемы 4-3-3 / 4-2-3-1 и ставка на контроль, позиционный футбол и прессинг.  

На это наложилась необходимость освежения состава, даже безотносительно фигуры Постекоглу. Уход Кейна сделал перестройку еще радикальнее. В команду пришли вратарь Гульельмо Викарио, Мики Ван де Вен, Джеймс Мэддисон, Манор Соломон, Бреннан Джонсон, молодой нападающий Алехо Велис и защитник Эшли Филлипс. Двое последних взяты на перспективу, а остальные – для усиления основы и обоймы прямо сейчас.

Уго Льорис провел в «Тоттенхэме» 10 лет (номинально он еще в клубе, но в целом уже понятно, что его история закончилась), был капитаном, стал рекордсменом по количеству матчей. Его сильными сторонами была игра на линии (несмотря на сильный регресс в последние два сезона), организация обороны, но в игре ногами Уго чувствовал себя не слишком уверенно, хотя и старательно выполнял требования Почеттино: поднимался выше, чтобы страховать высокую линию обороны, разыгрывал мяч. После привоза с «Саутгемптоном»в 2019-м Маурисио защищал Уго: «Не вините Льориса, вините меня. Я прошу его играть так».

В лице Викарио «Тоттенхэм» наконец получил вратаря с отличной реакцией, который не только хорош на линии, но и уверенно действует ногами. 

В пиковые сезоны Уго много тащил, но в последние сезоны сдал (показатель PSxG оценивает, как вратарь отражает удары относительно ожидаемого), а остальное демонстрирует разницу стиля. Конечно, в лучшие годы Почеттино, когда работал прессинг и линия обороны располагалась выше, и сам Льорис поднимался выше. В сезоне-2017/18 высота оборонительных действий составляла 15,6 метра. Но что касается розыгрышей, Викарио реже использует длинные передачи, увереннее под давлением. Хотя для Конте тоже были важны розыгрыши от вратаря, цель заметно отличалась: задачей было выманить соперника в прессинг и наказать в быстрой вертикальной атаке. При Почеттино владение нередко бывало стерильным. Сейчас команда терпеливо разыгрывает мяч раз за разом, чтобы строить позиционные атаки и продвигаться к трети соперника.  

Ван де Вен – быстрый центральный защитник, что очень важно в системе с высокой линией обороны. Кроме того, Ван де Вен – левша, который очень хорошо продвигает мяч на ведении (входит в 9% лучших защитников АПЛ по Progressive Carries). То есть Ван де Вен стал важным звеном для Постекоглу в обеих фазах: с мячом и без мяча. Кристиан Ромеро хорошо его дополняет: лучше продвигает мяч через пас и активнее выбрасывается в отборы и на перехваты, которые порой служат началом атак «Тоттенхэма».

Преимущество Соломона и Джонсона – скорость, рывки за спину, но Соломон лучше действует 1-в-1, а Джонсон на пространстве. У Постекоглу есть широкий выбор вингеров с различными качествами и каждому находится применение.

Еще одна отличительная черта – Постекоглу не боится сразу ставить новичков в состав. Почеттино и Конте было важно, чтобы игрок сначала адаптировался, и только после этого его подводили к составу. Эндж же многих новичков сразу кинул в бой. Правда, это может быть связано и с отсутствием альтернативы: новички подходили требованиям Постекоглу значительно больше, чем те, кто уже был в составе. 

К этому набору добавляются Порро, Биссума и Удоджи. Биссума пришел прошлым летом, Удоджи вернулся из аренды в «Удинезе», а Порро купили зимой. Были опасения, подойдут ли крайние защитники новому тренеру: и Порро, и Удоджи до этого играли вингбэков в схеме с тройкой центральных защитников. В системе Энджа от них требуется уходить в полуфланги и образовывать треугольники. Тревогу вызывали защитные навыки Порро, который в первые полгода стабильно проваливался в позиционной обороне. Пока что и Порро, и Удоджи выглядят отлично.

Ив Биссума не вписывался в футбол Конте. И вот на контрасте уже во время предсезонки пошли инсайды, что именно малиец станет ключевой фигурой Энджа в центре поля. А с незаменимым Пьером-Эмилем Хейбьергом готовы расстаться. В системе Постекоглу раскрылись лучшие качества Биссума, который может сохранять мяч под давлением и уходить от соперников на дриблинге. Уверенность Биссума с своих способностях хорошо показывает небольшой отрывок из беседы Ива с Викарио. Голкипер спросил: кто в команде спокойнее всего чувствует себя под прессингом? Биссума ответил: «Думаю, я». Оба посмеялись, и Викарио согласился. 

У Ива рискованная манера игры, и, пожалуй, она лучше всего характеризует команду: это очень зрелищно, интересно наблюдать. Команда проходит прессинг в центре и получает преимущество, но если не получается, есть риск контратаки. Из этой же серии отборы Биссума: эффектно и здорово, когда получается, но за 8 туров он уже схватил 6 желтых (две из которых в последнем матче превратились в красную). 

Хейбьерг хорошо адаптировался к требованиям Моуринью и Конте, когда нужно было дисциплинированно выполнять большой объем работы без мяча. С мячом задачей было либо сохранить владение, либо быстро продвинуть мяч дальше. В этом датчанин тоже спрогрессировал и при Конте стал чаще отдавать длинные передачи за спину. Проблема в том, что в системе Постекоглу эти навыки не настолько ценны. Биссума и Хейбьерг примерно равнозначно продвигают мяч через пас, но малиец гораздо увереннее играет под прессингом и гораздо лучше продвигает мяч на ведении. 

Как устроен футбол Постекоглу

Главные принципы: высокий, интенсивный прессинг и позиционная игра. Без мяча «Тоттенхэм» прессингует по схеме 4-4-2, Мэддисон выдвигается на одну линию к нападающему. Когда же команда с мячом, то расстановку лучше всего описывает схема 2-3-5, причем оба крайних защитника, Удоджи и Порро, идут в полуфланги и образуют треугольники: Удоджи-Мэддисон-левый вингер и Порро-Сарр-Кулусевски. 

В рамках позиционной игры важны короткие розыгрыши и взаимозаменяемость игроков. При этом треугольники на левом и правом флангах работают по-разному: у Мэддисонаьбольше свободы, и он отвечает за креатив, а Сарр располагается в полуфланге, при необходимости уходит на фланг и дает подключения вторым темпом в штрафную. Удоджи, как правило, располагается выше Порро. Возможно, таким образом Постекоглу страхуется он контратак и передач за спину: на предсезонке и в первых матчах проблема была явной. С учетом агрессивного стиля Ромеро, который может выдвинуться далеко и застрять, скорость Ван де Вена и Порро помогают компенсировать уязвимости, но из-за этого иногда в атаке правый фланг выглядит не так убедительно как левый, порой не хватает ширины. Несмотря на то, что сыграно всего восемь матчей – слишком маленькая дистанция – у «Тоттенхэма» уже были проверки разного рода: топ-соперники, качественный низкий блок, смелые соперники, играющие в схожей манере, но ниже уровнем, аутсайдеры. На определенных этапах  всплывали проблемы: «МЮ», «Арсенал» и «Ливерпуль» создавали проблемы прессингом, против «Брентфорда» не получалось забрать инициативу против низкого блока, 100 минут пришлось взламывать «Шеффилд». Во всех случаях на помощь приходил своевременный и эффективный матч-менеджмент от Постекоглу. Эндж не боится менять даже ключевых игроков, если того требует ситуация, но часто он разворачивает сценарий и без замен. 

Против «Брентфорда» во втором тайме изменился треугольник на правом фланге, и сразу после этого «Тоттенхэм» выдал лучший отрезок матча, прижав соперника. Против «Юнайтед» шире заиграл Порро, с «Арсеналом» были опускания Мэддисона и Кулусевски. «Тоттенхэм» продолжал разыгрывать мяч коротко, но, столкнувшись с проблемой в прессинге, адаптировал розыгрыши.

Игру с «Шеффилдом» «Тоттенхэм» вырвал на 100-й минуте. Было ощущение, что на этот раз Постекоглу затянул с заменами: спасшие матч Перишич и Ришарлисон вышли только на 80-й минуте. Потом у Энджа спросили, учитывал ли он дополнительное время, когда думал о заменах: «Я думал об этом, но при этом был удивлен, когда к первому тайму добавили всего три минуты. Здесь понимал, что у нас будет еще 10 минут, если не больше».

Замена Кейна: вингер Сон играет в центре, форвард Ришарлисон – на фланге

Отдельной интригой стала замена Харри Кейна. Постекоглу сразу обозначил, что замены один-в-один не будет. Решать проблему намеревались за счет общих усилий.

В начале сезона на позиции центрфорварда играл Ришарлисон, но бразильцу сильно не везет, и к этому добавились психологические проблемы. В матче с «Бернли» в центре нападения вышел Сон. Постекоглу еще летом рассматривал корейца в этой роли: «Несомненно, он может играть центрфорварда, особенно при нашем стиле игры. Тут и кроются нюансы. В некоторых командах Сонни не смог бы играть в центре нападения. Но с учетом того, как играем и как собираемся играть мы, я определенно вижу в нем центрального нападающего».

Сон не очень удачно вошел в сезон на позиции левого вингера, но сразу же раскрылся перед воротами и уже забил шесть голов. Половина – классика, когда ловили соперников в переходах и на пространстве. Но другие три гола (по одному «Бернли», «Арсеналу» и «Ливерпулю») более традиционная игра форварда: Сон открывается в центре штрафной под прострел или катбэк и либо находит свободное пространство, либо играет на опережение. 

Перевод Сона на позицию нападающего освободил место левого вингера. И если весь основной стартовый состав уже читается, то эта позиция вызывает вопросы. За восемь матчей там уже сыграли четверо: Сон, Ришарлисон, Соломон и Джонсон. Очевидно, что Сон теперь будет форвардом, а вот кто будет слева, все еще загадка: пока у всех равные шансы (а ведь еще Хиль возвращается).

Уход Кейна и смещение Льориса изменили иерархию в раздевалке: теперь капитан Сон, а вице-капитаны Ромеро и Мэддисон. Уго был суровым капитаном, который говорил редко, но по делу. Сон более общительный, поддерживает партнеров. Это не хорошо и не плохо, просто разные характеры. После матча с «Шеффилд Юнайтед», когда Ришарлисон забил и отдал голевую передачу, Сон казался чуть ли не радостнее бразильца: «Видеть, как забивает Ришарлисон, лучше моих голов! К сожалению, он винит себя из-за невезения и других причин».

После матча с «Лутоном», в котором победу «Тоттенхэму» в меньшинстве принес Микки Ван де Вен, голландец поделился историей: «Забавно, сегодня, когда мы ехали в автобусе и подъезжали к стадиону, Сонни сказал: «Сегодня мы сделаем твой первый гол».

Мэддисон – бриллиант. Блистает и делает команду ярче и лучше

«Тоттенхэм» давно следил за Мэддисоном и наконец купил. Слухи были, когда Джеймс начинал в «Ковентри» и когда был в «Норвиче». Предметный интерес был и в прошлом сезоне, но Конте предпочитал игроков другого типажа. И вот теперь пазл сошелся.

Мэддисон уже оказывает настолько большое влияние на игру и настолько свой, что кажется, будто он в команде уже несколько лет. Он сразу стал вице-капитаном, подкалывает Букайо Сака и Трента («Все еще просит переигровку»). С ходу влился и сразу стал связующим звеном между полузащитой и атакой. 

Мэддисон – главный по креативу и созданию остроты, причем не только в клубе, но и в лиге. Джеймс – второй в лиге по xA (ожидаемые ассисты), xA/90 и первый по передачам в радиус 20 метров и в штрафную площадь.

Как уже отмечалось, с мячом Мэддисон – ключевое звено треугольника на левом фланге (с позиции десятки чаще сваливается именно влево). Угроза от него бывает разной: разрезать оборону передачей (первый гол «Ливерпулю»), обыграть соперника на фланге и выкатить катбэк (первый гол «Арсеналу»), отдать передачу с фланга, пробить издали и, конечно, стандарты. Чтобы остановить Мэддисона, на нем часто фолят – в среднем 2,6 фола за матч, чаще в лиге нарушают правила только на Джордане Айю. 

«Тоттенхэм» в нынешнем состоянии сталкивается с трудностями против команд с хорошим прессингом: проблемы были на стартовых отрезках всех топовых матчей. Одно из решений тоже связано с Мэддисоном – он опускается глубоко на свою половину поля, чтобы помочь с прохождением давления.

Момент, подчеркивающий значимость: когда Мэддисон травмировался с «Арсеналом» и его заменил Хейбьерг, почти вся атакующая игра «Тоттенхэма» на этом закончилась. Равнозначной замены нет, и его отсутствие или спад сильно отразятся на атаке. Некоторые качества Мэддисона в части креатива может дать Джованни Ло Чельсо – аргентинец оставил сильное  впечатление на предсезонке и у болельщиков, и у Энджа. Его даже передумали продавать. Но из-за огненной формы Мэддисона и повреждений самого Джио аргентинец почти не выходит на поле.  

«Тоттенхэм» прямо сейчас – какая это команда?

«Тоттенхэм» Постекоглу – зрелищная команда, которая много создает, но и допускает остроту у своих ворот. 

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График показывает ожидаемую угрозу, созданную с игры. Ожидаемая угроза – вероятность, насколько то или иное действие приближает (отдаляет) текущее владение к голу (от гола). Действием может быть пас, дриблинг, отбор и т.д.

Пока прошло всего восемь матчей. Да, было три топ-соперника, но было и пять аутсайдеров, что сильно влияет на восприятие и данные. Важно понимать: процесс еще не полностью отлажен, не все работает как должно, но было бы странно ожидать иного от команды, которая строится несколько месяцев. Есть уязвимости в переходных фазах, передачах за спину, трудности с преодолением слаженного прессинга. В некоторых ситуациях и прессинг «Тоттенхэма» уязвим. Но по сравнению со стартом сезона команда прогрессирует в этих компонентах.

Еще одной проблемой может стать короткая скамейка: перед перерывом на сборные мы увидели, что пара травм игроков ближайшего резерва – и у Постекоглу практически не остается пространства для маневра. С другой стороны, отсутствие еврокубков может нивелировать эту проблему. 

Поражает не столько лидерство в таблице, сколько то, как резко команда изменила стиль. Совпало сразу несколько причин: приглашение Постекоглу и обновление состава, тренер получил стилистически близких игроков. 

Мы находимся в самом начале яркой трансформации, наблюдать за которой крайне увлекательно. И предлагаю рассматривать в первую очередь именно прогресс команды, как она справляется с новыми препятствиями. А первое место – лишь приятный, временный бонус. 

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За график и помощь с текстом спасибо телеграм-каналу «Футбол в цифрах»

Фото: IMAGO/Jeremy Landey, IMAGO/Paul OBrien/PPAUK/; /Ryan Pierse, Stephen Pond; /Paul ELLIS / AFP, Ashley Western / Colorsport / DPPI via AFP, JUSTIN TALLIS / AFP

12 комментариев

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felipe89
Всегда интересно было наблюдать за Постекоглу, еще тогда, когда он тренировал сборную Австралии и Селтик. Австралия хоть и не вышла из группы, но показывала классный футбол. Это я так. Нынешнему тренеру МЮ на заметку - как без сумасшедших трат, ставить свой футбол, где есть рисунок игры, тактические наработки, командная игра и четкое следование философии
+12
-4
+8
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Максим Яблонский
Немного оффтоп. В этом сезоне команда спорста футбольная просто какие-то конские объёмы материалов выпускают, причем на актуальные, горячие темы.
+7
0
+7
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Болельщик Биатлона
Эпично выйдет, если Тоттенхэм выиграет АПЛ, а Кейн с Баварией проиграет Бундеслигу Неверкузену
Хотя это и фантастика, конечно
+4
-1
+3
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Сергей Лимонников
эффект Кейна
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Андрей Синельщиков
Ответ felipe89
Всегда интересно было наблюдать за Постекоглу, еще тогда, когда он тренировал сборную Австралии и Селтик. Австралия хоть и не вышла из группы, но показывала классный футбол. Это я так. Нынешнему тренеру МЮ на заметку - как без сумасшедших трат, ставить свой футбол, где есть рисунок игры, тактические наработки, командная игра и четкое следование философии
На Олд Траффорд дело далеко не в тренерах.
+2
0
+2
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Jim Korbett
Они же не просто продали Кейна за 100 млн, они потратили эти 100 млн, а потом ещё сверху потратили где-то 110 млн.
+1
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Shikari
Мэдисон, Кулусевски, Велис, Микки, Джонсон - просто они нормально закупились в 2023 и появилась глубина состава.
А, учитывая, что покупки были до продажи Кейна зимой-летом он зацепят ещё пару игроков 40млн+
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Jim Korbett
Ответ felipe89
Всегда интересно было наблюдать за Постекоглу, еще тогда, когда он тренировал сборную Австралии и Селтик. Австралия хоть и не вышла из группы, но показывала классный футбол. Это я так. Нынешнему тренеру МЮ на заметку - как без сумасшедших трат, ставить свой футбол, где есть рисунок игры, тактические наработки, командная игра и четкое следование философии
Какое ещё без сумасшедших трат? Тоттенхэм накупил футболистов на 250 млн.
+1
-1
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