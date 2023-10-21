«Тоттенхэм» без Кейна – лидер АПЛ. Как это получилось?

Революция Энджа Постекоглу.

К перерыву на сборные «Тоттенхэм» подошел лидером АПЛ. Еще из приятного: Эндж Постекоглу стал первым, кто сразу после назначения дважды выиграл приз тренеру месяца.

Выше всех «Тоттенхэм» бывал и раньше: можно вспомнить три победы 1:0 в августе 2021-го под руководством Нуну или осень-зиму 2020, когда «шпоры» шли высоко при Моуринью. И Нуну, и Жозе тоже становились тренерами месяца, что не спасло от скорых увольнений.

Сейчас восприятие совсем другое: из-за персоны Энджа Постекоглу и стиля игры. Регрессирующий последние годы «Тоттенхэм» резко преобразился и стал одной из самых ярких команд лиги. Лидерство сейчас – приятный и временный бонус. Самое главное – изменения, произошедшие с командой всего за одно лето, могут стать фундаментом для дальнейшего развития.

На дистанции восьми сезонов можно проследить несколько моментов.

Во-первых, как тускнел «Тоттенхэм» (стали меньше владеть мячом, менее интенсивно прессинговать) и падало качество (меньше угрозы чужим воротам, больше у своих).

Во-вторых, наглядно видно, как изменилась ситуация в этом сезоне: некоторые показатели взлетели к пиковым годам с Маурисио Почеттино. В атаке что-то получается даже лучше: значительно больше проникновений в радиус 20 метров перед воротами, больше ударов по воротам и выше xG.

По игре в обороне нынешний «Тотетнхэм» уступает тому, так как больше позволяет соперникам.

Снова очевидна ставка на владение и высокий прессинг. Важный момент – прошло всего восемь матчей, слишком мало, чтобы делать глобальные выводы, но достаточно, чтобы оценить вектор, в котором движется команда.

Все это стало возможно не только благодаря появлению Постекоглу, но и благодаря наконец запущенному обновлению состава. О необходимости этого говорилось уже несколько лет, но активное движение началось только в прошлом сезоне. В результате из прежде основных в нынешнем в старте выходят только Ромеро, Кулусевски и Сон.

Постекоглу просил еще одного защитника, говорил, что нужно почистить состав, но перед закрытием трансферного окна сказал, что готов работать с теми, кто есть: «Пока мне не скажут обратного, я буду работать с той группой игроков, которая у меня есть».

Тотальная перезагрузка – неизбежность последних сезонов. Уход Кейна сделал ее радикальнее

«Тоттенхэм» последних лет развивался не слишком последовательно. Сначала долго не обновлялась команда Почеттино, потом к уставшим, эмоционально выжатым игрокам пришел Моуринью, чей стиль сильно отличался от стиля Почеттино, а манера управления явно не способствовала раскрепощению. Затем в команду, которую долго набирали под схему 4-2-3-1, последовательно приглашают двух тренеров, ставящих на тройку центральных защитников (Нуну и Антонио Конте). Летом 2022-го была приличная закупка под Конте. Теперь обратное движение: переход от тренера, который играл с тройкой и для которого важна дисциплина в обороне, к тренеру, у которого базовые схемы 4-3-3 / 4-2-3-1 и ставка на контроль, позиционный футбол и прессинг.

На это наложилась необходимость освежения состава, даже безотносительно фигуры Постекоглу. Уход Кейна сделал перестройку еще радикальнее. В команду пришли вратарь Гульельмо Викарио, Мики Ван де Вен, Джеймс Мэддисон, Манор Соломон, Бреннан Джонсон, молодой нападающий Алехо Велис и защитник Эшли Филлипс. Двое последних взяты на перспективу, а остальные – для усиления основы и обоймы прямо сейчас.

Уго Льорис провел в «Тоттенхэме» 10 лет (номинально он еще в клубе, но в целом уже понятно, что его история закончилась), был капитаном, стал рекордсменом по количеству матчей. Его сильными сторонами была игра на линии (несмотря на сильный регресс в последние два сезона), организация обороны, но в игре ногами Уго чувствовал себя не слишком уверенно, хотя и старательно выполнял требования Почеттино: поднимался выше, чтобы страховать высокую линию обороны, разыгрывал мяч. После привоза с «Саутгемптоном»в 2019-м Маурисио защищал Уго: «Не вините Льориса, вините меня. Я прошу его играть так».

В лице Викарио «Тоттенхэм» наконец получил вратаря с отличной реакцией, который не только хорош на линии, но и уверенно действует ногами.

В пиковые сезоны Уго много тащил, но в последние сезоны сдал (показатель PSxG оценивает, как вратарь отражает удары относительно ожидаемого), а остальное демонстрирует разницу стиля. Конечно, в лучшие годы Почеттино, когда работал прессинг и линия обороны располагалась выше, и сам Льорис поднимался выше. В сезоне-2017/18 высота оборонительных действий составляла 15,6 метра. Но что касается розыгрышей, Викарио реже использует длинные передачи, увереннее под давлением. Хотя для Конте тоже были важны розыгрыши от вратаря, цель заметно отличалась: задачей было выманить соперника в прессинг и наказать в быстрой вертикальной атаке. При Почеттино владение нередко бывало стерильным. Сейчас команда терпеливо разыгрывает мяч раз за разом, чтобы строить позиционные атаки и продвигаться к трети соперника.

Ван де Вен – быстрый центральный защитник, что очень важно в системе с высокой линией обороны. Кроме того, Ван де Вен – левша, который очень хорошо продвигает мяч на ведении (входит в 9% лучших защитников АПЛ по Progressive Carries). То есть Ван де Вен стал важным звеном для Постекоглу в обеих фазах: с мячом и без мяча. Кристиан Ромеро хорошо его дополняет: лучше продвигает мяч через пас и активнее выбрасывается в отборы и на перехваты, которые порой служат началом атак «Тоттенхэма».

Преимущество Соломона и Джонсона – скорость, рывки за спину, но Соломон лучше действует 1-в-1, а Джонсон на пространстве. У Постекоглу есть широкий выбор вингеров с различными качествами и каждому находится применение.

Еще одна отличительная черта – Постекоглу не боится сразу ставить новичков в состав. Почеттино и Конте было важно, чтобы игрок сначала адаптировался, и только после этого его подводили к составу. Эндж же многих новичков сразу кинул в бой. Правда, это может быть связано и с отсутствием альтернативы: новички подходили требованиям Постекоглу значительно больше, чем те, кто уже был в составе.

К этому набору добавляются Порро, Биссума и Удоджи. Биссума пришел прошлым летом, Удоджи вернулся из аренды в «Удинезе», а Порро купили зимой. Были опасения, подойдут ли крайние защитники новому тренеру: и Порро, и Удоджи до этого играли вингбэков в схеме с тройкой центральных защитников. В системе Энджа от них требуется уходить в полуфланги и образовывать треугольники. Тревогу вызывали защитные навыки Порро, который в первые полгода стабильно проваливался в позиционной обороне. Пока что и Порро, и Удоджи выглядят отлично.

Ив Биссума не вписывался в футбол Конте. И вот на контрасте уже во время предсезонки пошли инсайды, что именно малиец станет ключевой фигурой Энджа в центре поля. А с незаменимым Пьером-Эмилем Хейбьергом готовы расстаться. В системе Постекоглу раскрылись лучшие качества Биссума, который может сохранять мяч под давлением и уходить от соперников на дриблинге. Уверенность Биссума с своих способностях хорошо показывает небольшой отрывок из беседы Ива с Викарио. Голкипер спросил: кто в команде спокойнее всего чувствует себя под прессингом? Биссума ответил: «Думаю, я». Оба посмеялись, и Викарио согласился.

У Ива рискованная манера игры, и, пожалуй, она лучше всего характеризует команду: это очень зрелищно, интересно наблюдать. Команда проходит прессинг в центре и получает преимущество, но если не получается, есть риск контратаки. Из этой же серии отборы Биссума: эффектно и здорово, когда получается, но за 8 туров он уже схватил 6 желтых (две из которых в последнем матче превратились в красную).

Хейбьерг хорошо адаптировался к требованиям Моуринью и Конте, когда нужно было дисциплинированно выполнять большой объем работы без мяча. С мячом задачей было либо сохранить владение, либо быстро продвинуть мяч дальше. В этом датчанин тоже спрогрессировал и при Конте стал чаще отдавать длинные передачи за спину. Проблема в том, что в системе Постекоглу эти навыки не настолько ценны. Биссума и Хейбьерг примерно равнозначно продвигают мяч через пас, но малиец гораздо увереннее играет под прессингом и гораздо лучше продвигает мяч на ведении.

Как устроен футбол Постекоглу

Главные принципы: высокий, интенсивный прессинг и позиционная игра. Без мяча «Тоттенхэм» прессингует по схеме 4-4-2, Мэддисон выдвигается на одну линию к нападающему. Когда же команда с мячом, то расстановку лучше всего описывает схема 2-3-5, причем оба крайних защитника, Удоджи и Порро, идут в полуфланги и образуют треугольники: Удоджи-Мэддисон-левый вингер и Порро-Сарр-Кулусевски.

В рамках позиционной игры важны короткие розыгрыши и взаимозаменяемость игроков. При этом треугольники на левом и правом флангах работают по-разному: у Мэддисонаьбольше свободы, и он отвечает за креатив, а Сарр располагается в полуфланге, при необходимости уходит на фланг и дает подключения вторым темпом в штрафную. Удоджи, как правило, располагается выше Порро. Возможно, таким образом Постекоглу страхуется он контратак и передач за спину: на предсезонке и в первых матчах проблема была явной. С учетом агрессивного стиля Ромеро, который может выдвинуться далеко и застрять, скорость Ван де Вена и Порро помогают компенсировать уязвимости, но из-за этого иногда в атаке правый фланг выглядит не так убедительно как левый, порой не хватает ширины. Несмотря на то, что сыграно всего восемь матчей – слишком маленькая дистанция – у «Тоттенхэма» уже были проверки разного рода: топ-соперники, качественный низкий блок, смелые соперники, играющие в схожей манере, но ниже уровнем, аутсайдеры. На определенных этапах всплывали проблемы: «МЮ», «Арсенал» и «Ливерпуль» создавали проблемы прессингом, против «Брентфорда» не получалось забрать инициативу против низкого блока, 100 минут пришлось взламывать «Шеффилд». Во всех случаях на помощь приходил своевременный и эффективный матч-менеджмент от Постекоглу. Эндж не боится менять даже ключевых игроков, если того требует ситуация, но часто он разворачивает сценарий и без замен.

Против «Брентфорда» во втором тайме изменился треугольник на правом фланге, и сразу после этого «Тоттенхэм» выдал лучший отрезок матча, прижав соперника. Против «Юнайтед» шире заиграл Порро, с «Арсеналом» были опускания Мэддисона и Кулусевски. «Тоттенхэм» продолжал разыгрывать мяч коротко, но, столкнувшись с проблемой в прессинге, адаптировал розыгрыши.

Игру с «Шеффилдом» «Тоттенхэм» вырвал на 100-й минуте. Было ощущение, что на этот раз Постекоглу затянул с заменами: спасшие матч Перишич и Ришарлисон вышли только на 80-й минуте. Потом у Энджа спросили, учитывал ли он дополнительное время, когда думал о заменах: «Я думал об этом, но при этом был удивлен, когда к первому тайму добавили всего три минуты. Здесь понимал, что у нас будет еще 10 минут, если не больше».

Замена Кейна: вингер Сон играет в центре, форвард Ришарлисон – на фланге

Отдельной интригой стала замена Харри Кейна. Постекоглу сразу обозначил, что замены один-в-один не будет. Решать проблему намеревались за счет общих усилий.

В начале сезона на позиции центрфорварда играл Ришарлисон, но бразильцу сильно не везет, и к этому добавились психологические проблемы. В матче с «Бернли» в центре нападения вышел Сон. Постекоглу еще летом рассматривал корейца в этой роли: «Несомненно, он может играть центрфорварда, особенно при нашем стиле игры. Тут и кроются нюансы. В некоторых командах Сонни не смог бы играть в центре нападения. Но с учетом того, как играем и как собираемся играть мы, я определенно вижу в нем центрального нападающего».

Сон не очень удачно вошел в сезон на позиции левого вингера, но сразу же раскрылся перед воротами и уже забил шесть голов. Половина – классика, когда ловили соперников в переходах и на пространстве. Но другие три гола (по одному «Бернли», «Арсеналу» и «Ливерпулю») более традиционная игра форварда: Сон открывается в центре штрафной под прострел или катбэк и либо находит свободное пространство, либо играет на опережение.

Перевод Сона на позицию нападающего освободил место левого вингера. И если весь основной стартовый состав уже читается, то эта позиция вызывает вопросы. За восемь матчей там уже сыграли четверо: Сон, Ришарлисон, Соломон и Джонсон. Очевидно, что Сон теперь будет форвардом, а вот кто будет слева, все еще загадка: пока у всех равные шансы (а ведь еще Хиль возвращается).

Уход Кейна и смещение Льориса изменили иерархию в раздевалке: теперь капитан Сон, а вице-капитаны Ромеро и Мэддисон. Уго был суровым капитаном, который говорил редко, но по делу. Сон более общительный, поддерживает партнеров. Это не хорошо и не плохо, просто разные характеры. После матча с «Шеффилд Юнайтед», когда Ришарлисон забил и отдал голевую передачу, Сон казался чуть ли не радостнее бразильца: «Видеть, как забивает Ришарлисон, лучше моих голов! К сожалению, он винит себя из-за невезения и других причин».

После матча с «Лутоном», в котором победу «Тоттенхэму» в меньшинстве принес Микки Ван де Вен, голландец поделился историей: «Забавно, сегодня, когда мы ехали в автобусе и подъезжали к стадиону, Сонни сказал: «Сегодня мы сделаем твой первый гол».

Мэддисон – бриллиант. Блистает и делает команду ярче и лучше

«Тоттенхэм» давно следил за Мэддисоном и наконец купил. Слухи были, когда Джеймс начинал в «Ковентри» и когда был в «Норвиче». Предметный интерес был и в прошлом сезоне, но Конте предпочитал игроков другого типажа. И вот теперь пазл сошелся.

Мэддисон уже оказывает настолько большое влияние на игру и настолько свой, что кажется, будто он в команде уже несколько лет. Он сразу стал вице-капитаном, подкалывает Букайо Сака и Трента («Все еще просит переигровку»). С ходу влился и сразу стал связующим звеном между полузащитой и атакой.

Мэддисон – главный по креативу и созданию остроты, причем не только в клубе, но и в лиге. Джеймс – второй в лиге по xA (ожидаемые ассисты), xA/90 и первый по передачам в радиус 20 метров и в штрафную площадь.

Как уже отмечалось, с мячом Мэддисон – ключевое звено треугольника на левом фланге (с позиции десятки чаще сваливается именно влево). Угроза от него бывает разной: разрезать оборону передачей (первый гол «Ливерпулю»), обыграть соперника на фланге и выкатить катбэк (первый гол «Арсеналу»), отдать передачу с фланга, пробить издали и, конечно, стандарты. Чтобы остановить Мэддисона, на нем часто фолят – в среднем 2,6 фола за матч, чаще в лиге нарушают правила только на Джордане Айю.

«Тоттенхэм» в нынешнем состоянии сталкивается с трудностями против команд с хорошим прессингом: проблемы были на стартовых отрезках всех топовых матчей. Одно из решений тоже связано с Мэддисоном – он опускается глубоко на свою половину поля, чтобы помочь с прохождением давления.

Момент, подчеркивающий значимость: когда Мэддисон травмировался с «Арсеналом» и его заменил Хейбьерг, почти вся атакующая игра «Тоттенхэма» на этом закончилась. Равнозначной замены нет, и его отсутствие или спад сильно отразятся на атаке. Некоторые качества Мэддисона в части креатива может дать Джованни Ло Чельсо – аргентинец оставил сильное впечатление на предсезонке и у болельщиков, и у Энджа. Его даже передумали продавать. Но из-за огненной формы Мэддисона и повреждений самого Джио аргентинец почти не выходит на поле.

«Тоттенхэм» прямо сейчас – какая это команда?

«Тоттенхэм» Постекоглу – зрелищная команда, которая много создает, но и допускает остроту у своих ворот.

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График показывает ожидаемую угрозу, созданную с игры. Ожидаемая угроза – вероятность, насколько то или иное действие приближает (отдаляет) текущее владение к голу (от гола). Действием может быть пас, дриблинг, отбор и т.д.

Пока прошло всего восемь матчей. Да, было три топ-соперника, но было и пять аутсайдеров, что сильно влияет на восприятие и данные. Важно понимать: процесс еще не полностью отлажен, не все работает как должно, но было бы странно ожидать иного от команды, которая строится несколько месяцев. Есть уязвимости в переходных фазах, передачах за спину, трудности с преодолением слаженного прессинга. В некоторых ситуациях и прессинг «Тоттенхэма» уязвим. Но по сравнению со стартом сезона команда прогрессирует в этих компонентах.

Еще одной проблемой может стать короткая скамейка: перед перерывом на сборные мы увидели, что пара травм игроков ближайшего резерва – и у Постекоглу практически не остается пространства для маневра. С другой стороны, отсутствие еврокубков может нивелировать эту проблему.

Поражает не столько лидерство в таблице, сколько то, как резко команда изменила стиль. Совпало сразу несколько причин: приглашение Постекоглу и обновление состава, тренер получил стилистически близких игроков.

Мы находимся в самом начале яркой трансформации, наблюдать за которой крайне увлекательно. И предлагаю рассматривать в первую очередь именно прогресс команды, как она справляется с новыми препятствиями. А первое место – лишь приятный, временный бонус.

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За график и помощь с текстом спасибо телеграм-каналу «Футбол в цифрах»

Фото: IMAGO/Jeremy Landey, IMAGO/Paul OBrien/PPAUK/; /Ryan Pierse, Stephen Pond; /Paul ELLIS / AFP, Ashley Western / Colorsport / DPPI via AFP, JUSTIN TALLIS / AFP