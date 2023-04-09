17 комментариев

На выборах «100 лучших спортсменов в современной истории России» на Sports.ru Аршавин стал четвертым в общем рейтинге и первым среди футболистов. Мы запомнили Андрея искренним гением, а Европа – мегазвездой сборной России на Евро-2008. Затем случился переход в «Арсенал», подаривший пачку незабываемых моментов. Но какое место Аршавин занял в клубной иерархии?

Кажется, есть два пути написания текста про Андрея Аршавина в «Арсенале».

Первый – эксплуатация ностальгии. Перечисление и художественное описание моментов, которые все и так помнят. Примерно одинаковый список хайлайтов легко составит любой зритель АПЛ – даже не болельщик «Арсенала». Возможно, фанаты добавят несколько недооцененных шедевров (например, гол «Атлетико» на Emirates Cup с невозможного угла), но суть не изменится. У Аршавина блестящая коллекция таких моментов – и мы с вами их друг другу уже миллиард раз пересказали.

Остается второй путь – вообще уйти от хронологии и ностальгии, попытавшись резюмировать всю английскую карьеру Аршавина одним фундаментальным вопросом. Для меня этот вопрос такой: чего не хватило Андрею, чтобы стать легендой «Арсенала»? Важно, что тут критика сочетается с комплиментом. В самом вопросе зашито и что явно мог, и что не стал, застряв в статусе миража легенды.

Любой другой вопрос либо недооценивает его талант, либо переоценивает его стабильность и долговечность. Постараюсь объяснить почему.

Почему Аршавин правда мог стать легендой «Арсенала»

Андрею удалось заложить фундамент легендарности, но не удалось построить на нем дом. Этот фундамент состоит из трех ключевых направлений:

1. Первые полгода после перехода . После рекордного на тот момент трансфера для «Арсенала» (16 млн фунтов) мы наблюдали одну из самых быстрых и мощных адаптаций ever. На короткой дистанции концовки сезона Аршавин выбивал 1,09 по гол+пас в пересчете на 90 минут. Для контекста: результат Фернандо Торреса (лидер сезона-2008/09 среди тех, кто отыграл его целиком) – 0,89.

Такая результативность в той АПЛ была чем-то совсем аномальным. Если бы Аршавин перенес ее на дистанцию, то улетел бы в статус главной звезды лиги. Влияние на команду на том этапе тоже было категорически позитивным – Аршавин пришел в «Арсенал», который шел пятым и отставал от «Астон Виллы» на 5 очков. В команде была эпидемия травм, Андрей почти в одиночку тащил атаку и дотащил до зоны ЛЧ. Достойная первая страница в книге подвигов.

2. «Энфилд» как демонстрация потенциала . Возможно, ложная демонстрация. Сам Аршавин не включает матч с покером даже в тройку лучших игр в карьере. «Если смотреть только на цифры, то это мой лучший матч. Но с точки зрения стиля и качества игры у меня были игры намного лучше», – резюмировал Андрей.

Справедливо и тонко. У Аршавина точно были более цельные игры – здесь же в первые полчаса он был совсем не заметен, а «Арсенал» командно играл просто ужасно.

И все же: 4 гола на «Энфилде» – это фантастика. Уровень мастерства в эпизодах зашкаливал – он вытащил кризисную команду в матче против претендента на чемпионство. Только вдумайтесь: человек способен сделать покер на «Энфилде», сказать, что сыграл даже не на пределе возможностей – и ты ему веришь и понимаешь, за счет чего он может еще лучше.

3. Эталонные качества игрока «Арсенала» . Техника, сочетающая резкость с элегантностью + интеллект, заточенный на мышление на 2-3 паса вперед и выстраивание связей с такими же игроками. Даже Сеск Фабрегас, который у самого Хави учился выявлять ДНК клуба у игроков, в твите официально зафиксировал, что Аршавин (в одном ряду с Александром Глебом и Томашем Росицки) – арсенальский игрок.

Венгер понимал плюсы и минусы стиля Аршавина, но все равно признавался в любви: «Меня не раздражает манера Аршавина, потому что я прошу играть его таким образом. Это его игра – она предполагает постоянное провоцирование чужой обороны. Игра Аршавина основана на рисках и проникающих передачах – и эти две вещи взаимосвязаны. Если один пас не прошел, нужно рисковать снова.

Некоторые недовольны решениями, которые он принимает. Но, согласно цифрам, он один из лучших созидателей Премьер-лиги и ассистирует чаще остальных. Это означает, что в этой азартной игре он очень эффективен».

Теперь давайте с холодной головой посмотрим на этот стартовый набор: куплен за рекордную сумму после того, как занял 6-е место в голосовании на «Золотой мяч», в лучших матчах играл на инопланетном уровне и был стилистически идеален для футбола Арсена Венгера.

У меня нет никаких сомнений, что где-то в альтернативной вселенной болельщики вспоминают Аршавина в одном ряду с Робером Пиресом. Все сходятся, что он легенда, а небольшая секта ценителей его тонкости и периферийного зрения вообще называет его любимым игроком. Жаль, что не сложилось – давайте зафиксируем масштаб пиковых вспышек и перейдем к осмыслению причин незавершенности истории.

Что помешало Аршавину реализовать себя в АПЛ полностью

Первое «если бы» – трансфер в относительно позднем возрасте . Аршавин пришел в «Арсенал» 27-летним.

Через год после трансфера у Андрея спросили о вещах, в которых он прибавил: «Думаю, я похож на игрока, которым пришел. Молодые игроки всегда прибавляют после перехода в Англию. Я же пришел в 27 лет и уже имел солидный опыт».

«Я верю, что Богом мне дан талант и техника. Я просто пользуюсь этим, а не закапываю. Это природный талант. С первого дня тренировок в 7 лет я понимал, что обладаю им. Мне очень легко давался футбол. Если я хотел идти на нескольких защитников, я шел. Мне не нужно было обдумывать это – я просто делал что хотел. С того самого первого дня тренеры заметили, что я отличаюсь от остальных», – рассуждал Аршавин в другом интервью.

Кажется, у него не было желания учиться новому, что не оптимально, но нормально для его уровня на момент прихода. Увы, это умножилось на особенности его эволюции. Как показала дальнейшая карьера, Аршавину было категорически трудно играть в футбол после 30. Пройдя эту отметку, он ни разу не выдал сезон с хотя бы 50% от доступного времени в РПЛ или АПЛ. А в 34 отправился доигрывать в «Кайрат».

В этом контексте интересным выглядит признание Аршавина, что в лучший футбол он играл в 23 года, а не на Евро-2008 или в первые сезоны в «Арсенале». Эта оценка основана на его ощущениях, а не на нашем восприятии, поэтому особенно показательна. 23 года – нетипичный пиковый возраст (тем более в современном футболе).

Особенности старения Андрея ограничили количество доставшихся «Арсеналу» мощных сезонов. «Мне кажется, мне не хватает ускорения. С начала сезона я ощущаю, что мог быть быстрым лишь в отдельных эпизодах. Причина? Не знаю. Может, я просто старею», – говорил 29-летний Аршавин. Лондонская газета Evening Standard писала, что Андрей рассматривал вариант завершения карьеры в 32.

Пожалуй, не преувеличение сказать, что 27 лет для Аршавина и 27 для другого игрока – разные вещи. У всех разный процесс футбольного старения, но Андрей оказался особенно уязвимым. Избежать этого можно было в случае более раннего перехода – ну или с другими особенностями организма и уровнем мотивации.

Это тесно переплетается со вторым «если бы» – лень . «Аршавин был ужасен на тренировках, но очень хорош в дни матчей. Он никогда не бегал. Помню, перед одним матчем Венгер сказал, что пришло время побегать. А он такой: «Я не бегаю», – вспоминал Эммануэль Фримпонг.

Уже после завершения карьеры это в ироничном ключе подтверждал и сам Аршавин. Вот его ответ на просьбу описать себя: «Одновременно очень ленивый и очень умный. С хорошим дриблингом и видением поля». Увы, этот недостаток сковывал не только реализацию потенциала Андрея, но и возможности его использования (требовалось больше адаптаций, чтобы разместить его на поле).

Третье «если бы» – бытовая адаптация в Англии . Вратарь Мануэль Альмуния в деталях рассказывал Bleacher Report о роли Аршавина в раздевалке. Он характеризовал его как «интроверта». Про Аршавина в русскоязычной среде так точно сказать нельзя – вероятно, его адаптации мешал не характер или закрытость, а уровень языка.

«Аршавин был очень хорошим парнем, но очень скромным. Он вообще нам не открывался. Тяжело было понять, нравится ему в Лондоне или нет. Он все держал внутри. Порой по его лицу можно было понять, что он несчастен, но он не мог ни с кем поговорить. Это странно, потому что в «Арсенале» всегда была хорошая атмосфера, всегда было полно приятных людей в раздевалке. Игроки, персонал – абсолютно все. Но люди разные. Мы все из разных культур», – говорил Альмуния.

Журналисты, писавшие про «Арсенал» из недели в неделю, обращали внимание, что Андрей часто отделял себя от команды, отвечая на вопросы, иногда даже говорил: «Спросите их».

Формально есть еще четвертое «если бы» – позиция . Этот фактор популярен в среде фанатов, но я думаю, что его важность переоценивается. В «Арсенале» Аршавин чаще всего действовал с левого фланга, а не под нападающим – его любимую позицию в удачные сезоны Андрея занимал Фабрегас.

Мне кажется это притянутым – по двум причинам. Во-первых, вся тройка игроков под нападающим (а часто и сам форвард) менялись позициями и плели комбинации в свободном стиле. Во-вторых, даже когда Аршавин играл под нападающим, он тяготел к левой части поля (полуфланг, опорная зона), оттуда ему удобнее творить с мячом под правой. То есть реальная зона его обитания всегда была вполне удобной.

И все же учтем эту деталь, рисуя в голове образ идеальной карьеры Аршавина в «Арсенале». Там он – десятка. Увы, этот образ так и останется у нас в голове.

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Сравнивая Андрея Шевченко и Роналдо Назарио, Валерий Лобановский в качестве ключевого аргумента в пользу украинца приводил то, что «он развивается, а не просто эксплуатирует талант». С одной стороны, нет ничего плохого в том, что крайне одаренный игрок из недели в неделю делает одни и те же вещи. С другой, двойное восхищение вызывает одаренный игрок, который развивает себя всю карьеру.

У Аршавина достаточно таланта, чтобы применить к нему эту шкалу. Если применим, то выясним, что он даже не эксплуатировал талант, а просто включал/выключал в разные моменты. Иногда процесс контролировался его внутренней злостью, иногда – статусом соперника, иногда – вообще случайными факторами. А контролировать самостоятельно, чтобы хотя бы регулярно выжимать максимум из таланта (даже без развития), он так и не научился. При этом уровень таланта невозможно переоценить.

Для меня Аршавин в одном эпизоде – это гол в ворота «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Судья проигнорировал очевидный снос Аршавина в штрафной, Андрей разозлился и в этой же атаке положил мяч дальним ударом в девятку. Будто бы включил гениальность в нужный момент. В такие моменты он мог абсолютно все.

Провожая Аршавина, The Guardian назвал его лучшей ролью «не фланг и не центр атаки, а роль богоподобного бродяги, на которого нужно заточить всю атаку». Эти слова трудно представить в одном предложений (браво, Барни Роней!), но, когда их все-таки читаешь, мигом понимаешь, о чем речь – о каких божественных вспышках и каких паузах между ними в образе бродяги.

В Аршавине люди видели талант мирового уровня, но с ограниченным запасом мотивационного топлива. Чем дольше он находился в «Арсенале», тем труднее было пополнять бак. Отсюда бесконечное желание рассуждать, что было бы, если бы он не иссяк так быстро.

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Mike Hewitt, Laurence Griffiths, Alex Livesey, Shaun Botterill