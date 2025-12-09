Спецпроект
7 мин.

Что вы пропустили в 15-м туре АПЛ: Пеп не рад рабоне Шерки, Салах подает знаки?

2 k

Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете 🟠

Это 15-я серия Занятных штучек. Предыдущая – здесь

Фоден ошалел от рабоны Шерки. Легко понять

Мы сразу распознали, что Райан Шерки – настоящий трюкач. Но сделать такой голевой пас в матче Премьер-лиги, нигде не сфальшивить и все рассчитать, от начала до конца – это высший класс. И здесь подходят все слова: магия, вспышка гения, озарение.

Ух ты!

Такие пасы Фил Фоден еще не получал. Чудо, просто чудо.

А вот Пеп не очень-то доволен рабоной: лучше проще, но надежнее

Пеп прочитал мини-лекцию о красоте простого:

«Никогда не видел, чтобы Месси делал такую подачу. Месси – лучший в этой игре, но таким не занимается.

Ничего не имею против подач – с правой, левой, как-то еще. Неважно. Если это эффективно, то прекрасно. Но я люблю простоту, потому что я научился у Месси никогда не ошибаться в простом.

Он идеально делает простое, потом проходит по 4-5 игроков. Я хочу, чтобы игроки в первую очередь правильно исполняли простые вещи. Уже после этого, если у тебя особенный талант, можешь делать, что захочешь.

Но если он [Шерки] не будет отрабатывать, у него будут проблемы. Гарантирую».

Игроки «Арсенала» разбиты голом «Виллы» на 95-й минуте

Можно не сомневаться: для них это многое значит.

«Арсенал» Артеты проиграл «Вилле» 6-й матч в Премьер-лиге. Худшие отношения у Микеля только с «Ман Сити» (7 поражений).

«Астон Вилла» в топ-3. Хотя стартовали с 4 матчей без голов

Впечатляющий подъем «Виллы». Обыграв «Арсенал» (2:1), бирмингемцы заскочили в топ-3 АПЛ. Это удивительное преображение, если помнить:

● В 4 первых турах «Вилла» не забивала.

● За 5 первых туров «Вилла» набрал всего 3 очка и вообще не побеждала.

Что случилось потом? 9 побед в 10 турах! Унаи на седьмом небе.

Рауль на «Вилла Парк»

За дуэлью двух испанских тренеров в Бирмингеме наблюдал третий – Рауль. Бывшего нападающего «Реала» поймали в трансляции. Ему, кажется, все понравилось.

На стадионе «Фулхэма» уже праздники🎄

Фон, правда, не очень подходит всегда серьезному Марку Силве. Да и подарков пока нет: «Фулхэм» проиграл два домашних матча подряд, хотя забил 5 мячей.

Фанат загадал: «Гол или пас Хави Симонса – и «Тоттенхэм» не испортит мне выходные». Окей, подумал Хави Симонс!

«Тоттенхэм» уверенно обыграл дома «Брентфорд» – 2:0. А неубедительно стартовавший в новом клубе Симонс постарался больше всех – сделал голевой пас и забил сам.

Это первый гол Хави за «Тоттенхэм».

Затем голландец пришел в твиттер и подмигнул тому болельщику: «Насладись выходными, приятель». Вот же молодец.

Гол Бруно Гимараэса прямо от углового флажка

Уже второй «Олимпико» (так называют голы с угловых) в сезоне. Первый организовал Маркус Тавернье из «Борнмута» в 9-м туре.

И сразу несколько примечательных деталей: это 20-й гол прямо с углового в истории АПЛ и первый такой мяч от игрока «Ньюкасла».

После матча с «Бернли» (2:1) Гимараэс заверил, что работал над кручеными ударами с угловых всю неделю. Помогал ему специалист по стандартам Мартин Марк – он пришел летом из «Митьюлланда».

Как тренер «Лидса» отметил лучшую неделю сезона – с победой над «Челси» и 3:3 с «Ливерпулем»?

«Счастлив, что могу провести выходной с кофе и пирогом на диване» ☕️🍰.

Заслуженная награда для Даниэля Фарке.

В начале прошлой недели писали, что тренер на грани увольнения: решающими называли два домашних матча – против «Челси» и «Ливерпуля». Что и говорить: не лучшие соперники, когда борешься за работу. Но «Лидс» справился феноменально здорово – победа с «Челси» (3:1) и ничья с «Ливерпулем» (3:3).

Матчи на шумном «Элланд Роуд» – главная ставка «Лидса» в борьбе за выживание. Уж там они точно никого не боятся.

«Мы думали, что эта неделя обречет «Лидс» на Чемпионшип, но эта неделя дала «Лидсу» надежду», – подытожил Гари Невилл.

Грустный Салах перед болельщиками «Ливерпуля». Это случаем не прощание?

Мохамед Салах после еще одного матча «Ливерпуля» в запасе благодарит выездных фанатов. У кого-то из болельщиков даже закрались мысли, что Мо так прощался.

Убитый вид Салаха говорит об одном: Мо плюхнется в клубный автобус и какое-то время просидит молча.

Не может же получиться так, что Салах выйдет к прессе и выложит все, что держал в себе, подвернувшемуся норвежскому телеканалу? Что явно продуманное интервью станет сенсацией, бомбой, разнесшей в клочья отношения с Арне Слотом?

Ой!

Дартс-сенсация и чемпион мира Люк Литтлер на фанатской трибуне «МЮ»

Кадр с последнего матча в туре. «Манчестер Юнайтед» на выезде разобрался с безнадежными «Вулвз» (4:1).

Чем сильно порадовал Люка Литтлера – суперзвезду дартса и по совместительству любимчика британок с сайта знакомств для замужних. Люк совсем скоро приступит к защите чемпионского титула. А пока – скромные радости для фанатов «Ман Юнайтед».

Реклама. ООО «Яндекс Маркет». Erid: 2SDnjduYXdH

Фото: East News/AP Photo/Dave Shopland; Gettyimages.ru/George Wood

logoМанчестер Сити
logoДаниэль Фарке
logoпремьер-лига Англия
logoУнаи Эмери
logoНьюкасл
logoТоттенхэм
logoМохамед Салах
logoФилип Фоден
logoАстон Вилла
logoФулхэм
logoЛиверпуль
logoБруно Гимараэс
logoРайан Шерки
logoЛидс
logoРауль
logoАрсенал
logoХави Симонс
logoПеп Гвардиола
Англия, Англия
Англия, Англия
Блог
Коллективный блог об английском футболе
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если и можно чему то порадоваться после матча с Астон Виллой, то как отреагировали футболисты. Видно, что парням не все равно.
Арсеналу нужно успокоиться и обрести настоящую спортивную злость, а не эти вспышки ярости. И побеждать Вулвз , Эвертон, Кристал Пэлас и Брайтон. От Максимума очков в играх с такими соперниками и будет зависеть победитель АПЛ.
Уверен, Арсенал справится и станет чемпионом. Вся борьба впереди.
Очень жду ответный матч с Астон Виллой. Очень интересный матч будет
Ответ Sergey Arutyunov
неплохой текст. по Салаху скажу так: надо брать пример с Баварии. после успешных сезонов Лёвы, отдали его в Барсу на пике. им так же сделать помешала ситуация с Исаком. была бы определенность, продали бы. теперь пожинают плоды того, что не рискнули. а могли бы выиграть все
У него же контракт заканчивался, как его продать? Продлевали его уже понимая, что либо он бесплатно уходит, либо хоть что-то получить после.
Вилла была в тройке и до победы над Арсеналом, а не заскочила туда после.
Где фонтан молодости Рауля?
На глинониров в данном случае приятно смотреть.
Ответ Ночной кошмар Логинова
Вилла была в тройке и до победы над Арсеналом, а не заскочила туда после.
Комментарий удален модератором
Ответ Digger86
Где фонтан молодости Рауля?
Он, в принципе, не такой и старый, даже полтоса нет.