Что вы пропустили в 15-м туре АПЛ: Пеп не рад рабоне Шерки, Салах подает знаки?
Фоден ошалел от рабоны Шерки. Легко понять
Мы сразу распознали, что Райан Шерки – настоящий трюкач. Но сделать такой голевой пас в матче Премьер-лиги, нигде не сфальшивить и все рассчитать, от начала до конца – это высший класс. И здесь подходят все слова: магия, вспышка гения, озарение.
Ух ты!
Такие пасы Фил Фоден еще не получал. Чудо, просто чудо.
А вот Пеп не очень-то доволен рабоной: лучше проще, но надежнее
Пеп прочитал мини-лекцию о красоте простого:
«Никогда не видел, чтобы Месси делал такую подачу. Месси – лучший в этой игре, но таким не занимается.
Ничего не имею против подач – с правой, левой, как-то еще. Неважно. Если это эффективно, то прекрасно. Но я люблю простоту, потому что я научился у Месси никогда не ошибаться в простом.
Он идеально делает простое, потом проходит по 4-5 игроков. Я хочу, чтобы игроки в первую очередь правильно исполняли простые вещи. Уже после этого, если у тебя особенный талант, можешь делать, что захочешь.
Но если он [Шерки] не будет отрабатывать, у него будут проблемы. Гарантирую».
Игроки «Арсенала» разбиты голом «Виллы» на 95-й минуте
Можно не сомневаться: для них это многое значит.
«Арсенал» Артеты проиграл «Вилле» 6-й матч в Премьер-лиге. Худшие отношения у Микеля только с «Ман Сити» (7 поражений).
«Астон Вилла» в топ-3. Хотя стартовали с 4 матчей без голов
Впечатляющий подъем «Виллы». Обыграв «Арсенал» (2:1), бирмингемцы заскочили в топ-3 АПЛ. Это удивительное преображение, если помнить:
● В 4 первых турах «Вилла» не забивала.
● За 5 первых туров «Вилла» набрал всего 3 очка и вообще не побеждала.
Что случилось потом? 9 побед в 10 турах! Унаи на седьмом небе.
Рауль на «Вилла Парк»
За дуэлью двух испанских тренеров в Бирмингеме наблюдал третий – Рауль. Бывшего нападающего «Реала» поймали в трансляции. Ему, кажется, все понравилось.
На стадионе «Фулхэма» уже праздники🎄
Фон, правда, не очень подходит всегда серьезному Марку Силве. Да и подарков пока нет: «Фулхэм» проиграл два домашних матча подряд, хотя забил 5 мячей.
Фанат загадал: «Гол или пас Хави Симонса – и «Тоттенхэм» не испортит мне выходные». Окей, подумал Хави Симонс!
«Тоттенхэм» уверенно обыграл дома «Брентфорд» – 2:0. А неубедительно стартовавший в новом клубе Симонс постарался больше всех – сделал голевой пас и забил сам.
Это первый гол Хави за «Тоттенхэм».
Затем голландец пришел в твиттер и подмигнул тому болельщику: «Насладись выходными, приятель». Вот же молодец.
Гол Бруно Гимараэса прямо от углового флажка
Уже второй «Олимпико» (так называют голы с угловых) в сезоне. Первый организовал Маркус Тавернье из «Борнмута» в 9-м туре.
И сразу несколько примечательных деталей: это 20-й гол прямо с углового в истории АПЛ и первый такой мяч от игрока «Ньюкасла».
После матча с «Бернли» (2:1) Гимараэс заверил, что работал над кручеными ударами с угловых всю неделю. Помогал ему специалист по стандартам Мартин Марк – он пришел летом из «Митьюлланда».
Как тренер «Лидса» отметил лучшую неделю сезона – с победой над «Челси» и 3:3 с «Ливерпулем»?
«Счастлив, что могу провести выходной с кофе и пирогом на диване» ☕️🍰.
Заслуженная награда для Даниэля Фарке.
В начале прошлой недели писали, что тренер на грани увольнения: решающими называли два домашних матча – против «Челси» и «Ливерпуля». Что и говорить: не лучшие соперники, когда борешься за работу. Но «Лидс» справился феноменально здорово – победа с «Челси» (3:1) и ничья с «Ливерпулем» (3:3).
Матчи на шумном «Элланд Роуд» – главная ставка «Лидса» в борьбе за выживание. Уж там они точно никого не боятся.
«Мы думали, что эта неделя обречет «Лидс» на Чемпионшип, но эта неделя дала «Лидсу» надежду», – подытожил Гари Невилл.
Грустный Салах перед болельщиками «Ливерпуля». Это случаем не прощание?
Мохамед Салах после еще одного матча «Ливерпуля» в запасе благодарит выездных фанатов. У кого-то из болельщиков даже закрались мысли, что Мо так прощался.
Убитый вид Салаха говорит об одном: Мо плюхнется в клубный автобус и какое-то время просидит молча.
Не может же получиться так, что Салах выйдет к прессе и выложит все, что держал в себе, подвернувшемуся норвежскому телеканалу? Что явно продуманное интервью станет сенсацией, бомбой, разнесшей в клочья отношения с Арне Слотом?
Ой!
Дартс-сенсация и чемпион мира Люк Литтлер на фанатской трибуне «МЮ»
Кадр с последнего матча в туре. «Манчестер Юнайтед» на выезде разобрался с безнадежными «Вулвз» (4:1).
Чем сильно порадовал Люка Литтлера – суперзвезду дартса и по совместительству любимчика британок с сайта знакомств для замужних. Люк совсем скоро приступит к защите чемпионского титула. А пока – скромные радости для фанатов «Ман Юнайтед».
