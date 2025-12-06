Что вы пропустили в 14-м туре АПЛ: Пеп потерял волосы, Эмери бросил куртку и стал лучшим

Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете 🟠 .

Это 14-я серия Занятных штучек. Предыдущая – здесь .

100 голов Холанда (да, пропустили только вратари АПЛ – вы точно нет)

100 голов за 111 матчей в АПЛ. Голы каждой из команд, против кого Эрлинг играл. Голы на всех стадионах лиги, кроме «Энфилда».

Холанд восхищает и даже немного пугает.

Первый офсайд Холанда в сезоне. Событие

«Сити» и «Фулхэм» постарались, чтобы об этом никто не говорил (5:4!!!). Но статистика высмотрит все. Так что констатируем: Холанд впервые в сезоне АПЛ попал в офсайд.

Неприятно, учитывая признания Эрлинга: «Я не бываю в офсайде. За время в «Сити» я попался 18 раз. За три с половиной года это вполне себе ок».

В прошлом сезоне Холанд зажег всего 4 офсайда.

А в гостевых матчах Премьер-лини норвежец избегал офсайдов больше двух лет – с августа 2023-го и игры против «Шеффилд Юнайтед».

«Я потерял волосы!» Чокнутый Пеп – как и эти 5:4

Гвардиола после такого – это надо видеть. Потрясенный Пеп жестикулировал, шутил и не мог успокоиться.

– Вам понравилось, ребята? А? Круто, да?

– А вам?

– Мне?!

– Понравилось?

– Мой Бог. Да я потерял волосы.

Тренер «Ман Сити» еще и посмеялся над громкими заголовками журналистов:

«При счете 5:1 все думают, что все кончено. Начинают строчить статьи: «Манчестер Сити» вернулся». А потом все это в мусорку».

Итак: «Ман Сити» верну… 💬

9 голов «Фулхэма» и «Сити» – кто в АПЛ забивал больше?

За 33 года существования Премьер-лиги набралось всего 6 матчей, где команды не остановились на 9 мячах.

Отметим особый вклад «Рединга»: за три месяца организовали и самый результативный матч в эпоху Премьер-лиги (11 голов), и веселенький проигрыш «Тоттенхэму» 4:6.

С 9 голами было побольше – 26. Но если эти матчи не попали на картинку, это не значит, что были хуже.

А «Фулхэм» сделал большое дело для традиций лиги: раз в десятилетие какая-то команда забивает дома 4 и все равно проигрывает:

● 1994-й: «Норвич» – «Саутгемптон» 4:5

● 2004-й: «Тоттенхэм» – «Арсенал» 4:5

● 2016-й: «Норвич» – «Ливерпуль» 4:5

● 2025-й: «Фулхэм» – «Ман Сити» 4:5

До встречи в 2030-х.

Эмери отметил гол брошенной курткой и стал самым побеждающим тренером «Астон Виллы»

«Вилла» перевернула выездной матч против «Брайтона» – быстрые 0:2 превратились в яркие 4:3.

Когда Олли Уоткинс сравнял счет в конце первого тайма, Эмери на радостях швырнул куртку. Никто не пострадал. И, мы надеемся, не простудился.

Это уже 62-я победа Эмери с «Астон Виллой» в Премьер-лиге. Рекордная: Унаи обошел Джона Грегори и Мартина О′Нила (по 61). Браво.

2 очка после 14 туров – «Вулвз» повторили худший старт в истории АПЛ

У «Вулверхэмптона» до сих пор 0 побед и сплошные антирекорды.

На этот раз – хотя бы совместный: лишь «Шеффилд Юнайтед»-2020 умудрились набрать за 14 туров жалкие 2 очка. Тот «Шеффилд» впервые победил лишь в январе – «Вулвз» справятся быстрее?

Не факт.

Положение совсем паршивое: 12 очков от 17-го места, последняя победа была в апреле. Завидовать нечему.

Героическое спасение Кьезы на 90+ минуте

93:01 – Феде бросился за Вильзоном Изидором, побежавшим к воротам «Ливерпуля» с центра поля. «Сандерленд» обязан забивать.

93:08 – Кьеза не пускает мяч в уже пустую сетку.

Похлопаем.

Салаху не нравится, когда вы видите его на лавке

Мохамед во время матча с «Сандерлендом» (1:1). Второй тур подряд легендарный для «Ливерпуля» игрок оказался в запасе. Вышел сразу после перерыва, но ничем особо не отметился.

Мерино – лучший в Англии по игре головой?

По крайней мере, среди атакующих футболистов. Смотрите: с начала прошлого сезона никто из игроков АПЛ не забивал с воздуха чаще испанца, подменяющего форвардов «Арсенала».

Уже 8 таких голов. Самый свежий – в ворота «Брентфорда» (2:0).

Блестящая находка Микеля Артеты, не так ли?

Ромеро передразнил Гимараэса. Два раза

Кристиан Ромеро сделал дубль (!), забив сначала головой в падении (!!), а затем – через себя (!!!). Это помогло «Тоттенхэму» унести ноги со стадиона «Ньюкасла» – 2:2.

Все абсолютно нормально.

Черт, конечно же, нет!

Но это Ромеро, с ним лучше не шутить. Он вас запомнит.

Празднуя голы, аргентинец передразнил бразильца Гимараэса из «Ньюкасла». Тот забил первый гол в матче и отметил в фирменном стиле: приложил ладони к ушам, после чего указал на фамилию на спине.

Ромеро сделал так же. Разумеется, намеренно. Да еще перед фанатами «Ньюкасла». Дважды. Что за персонаж.

«Лидс» обыграл дома «Челси». И все равно нашелся недовольный

3:1 с «Челси» – что может быть лучше вечером в Лидсе? «Элланд Роуд» получил матч сезона.

Но люди никогда не будут абсолютно счастливы.

Тренер «Лидса» Даниэль Фарке подтвердит: «Парень за моей скамейкой был недоволен в первом тайме, когда мы немного отошли назад. Я бы и сам хотел только атаковать, но… Приятель, это же «Челси», нам нужно и обороняться».

Уже в субботу «Лидс» на полной громкости сыграет здесь с «Ливерпулем».

