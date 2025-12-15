Что вы пропустили в 16-м туре АПЛ: Холанд без горячей воды, у «Ньюкасла» забрали имя и лого

7 мин.

Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете 🟠

Это 16-я серия Занятных штучек. Предыдущая – здесь

Текст выходит до вынесенного на понедельник матча «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». Если там случится что-то примечательное, мы обязательно добавим новый пункт

Гонка за самым быстрым голом сезона. Снова два новичка

Сначала Юго Экитике очень быстро забил «Брайтону» – уже на 46-й секунде. Но на вершине француз пробыл всего сутки. В воскресенье еще быстрее управился Матеуш Фернандеш из «Вест Хэма» – 29-я секунда.

Теперь лидер он.

Похоже на 13-й тур, когда Фила Фодена тут же обогнал Малик Тиав из «Ньюкасла».

Следим дальше. Держите секундомер и не опаздывайте к началу матчей.

«Челси» догнал «Арсенал» по сухим матчам

Был момент, когда казалось: «Арсенал» больше никогда не пропустит и обязательно замахнется на вечный рекорд «Челси» (15 пропущенных мячей в сезоне-2004/05). Но вмешались травмы центральных защитников. Промежуточный итог – всего один сухой матч в лиге с 8 ноября (за 6 туров).

Собирать сухие матчи принялся «Челси» – уже 8. Идти вровень с «Арсеналом» точно приятно.

Настроение подпортила лишь пространная фраза Энцо Марески: «Последние 48 часов были худшими с тех пор, как я пришел в клуб, потому что многие люди не поддерживали ни меня, ни команду. В целом». Тренер отделался лишь намеками. Пишущие о «Челси» журналисты предположили, что это реакция Энцо на давление руководства и критику после поражения в ЛЧ от «Аталанты» (1:2) и декабрьской серии без побед.

«Две недели подряд? Нет, нет, нет». Мо Салах не дал еще одно интервью – хватит одного

Салах вернулся в заявку «Ливерпуля». Против «Брайтона» (2:0) египтянин вышел на замену еще в первом тайме, мог несколько раз забить сам, но ограничился голевой передачей. И выглядел вполне довольным.

Ассистом на Экитике Мохамед переписал два рекорда. Один – общий по лиге: с 280 очками по гол+пас Салах вошел в топ-3 лучших в истории АПЛ. Выше только Уэйн Руни (311) и Алан Ширер (324).

Второй – клубный. 277 по гол+пас в Премьер-лиге Салах выбил за «Ливерпуль» (еще 3 – играя в начале карьеры за «Челси»). Это рекорд для игрока в одном клубе. У Руни в «МЮ» было 276.

И вот после всего этого Салах забавно обыграл недавнее шумное интервью. Прошел мимо журналистов и с улыбкой отказал в новых интервью: «Две недели подряд? Нет, нет, нет».

Мастер-класс «Сандерленда» по злому троллингу

В Премьер-лиге состоялось первое за почти 10 лет Тайн-Уирское дерби. «Сандерленд» в эмоциональном, но очень скучном матче обыграл «Ньюкасл» (1:0).

Гол в свои ворота забил Ник Вольтемаде, главный летний новичок «Ньюкасла».

«Сандерленд» не только победил, но и отомстил за обиды.

Хозяева «Стэдиум оф Лайт» даже не указали «Ньюкасл» на табло. Ни названия, ни эмблемы. Лишь – «Гости». И все.

А после матча игроки и тренеры «Сандерленда» воспроизвели фото «Ньюкасла», сделанное здесь зимой 2024-го. Тогда «Ньюкасл» победил в Кубке Англии 3:0 и не упустил возможности поиздеваться.

Любви здесь не ждите.

«Фулхэм» обыграл «Бернли» на выезде впервые за 74 (!!!) года

«Фулхэм» победил в гостях «Бернли» – 3:2.

Все такие думают: «Фулхэм» сделал свою работу, «Бернли» совсем хиленький, иначе и быть не могло.

Футбольные историки: вообще-то «Фулхэм» не обыгрывал «Бернли» на выезде с 1951 года – целых 74 года и 32 матча. И черт знает, как эта серия так раздулась!

«Фулхэм» сбросил оковы прошлого благодаря Харри Уилсону. Вклад валлийца – гол и два ассиста. Уилсон был бы лучшим игроком лиги в декабре, не знай мы о существовании Фила Фодена.

Хендерсон отпраздновал гол в стиле Жоты

Джордан Хендерсон забил за «Брентфорд». Это первый гол Хендо после возвращения в Англию. С предыдущего прошло 4 года и 13 дней.

Джордан отпраздновал в знакомом стиле: так голы в «Ливерпуле» отмечал Диогу Жота.

Фоден не останавливается — 6+1 за 4 тура. Но Пеп просит быть еще лучше

Плохи ваши дела, если играете в фэнтези АПЛ без Фила Фодена. Полузащитник «Ман Сити» просто пылает: 6 голов, 1 голевой пас за 4 тура.

Тем не менее, Пеп слегка покритиковал Фила за игру против «Кристал Пэлас» (3:0): «Сегодня он не играл хорошо, выступил неважно. Он потерял много мячей, торопился в каждом действии.

Филу нужно быть более размеренным, более спокойным, контролировать мяч, пасовать и переключать скорость в нужный момент… В нужный момент – разрывать!»

Фоден, к слову, согласен с оценкой Гвардиолы. Все окей.

Для «Ман Сити» на стадионе «Пэлас» не включили горячую воду

Об этом сообщил Эрлинг Холанд: «Спасибо за чудесный холодный душ, «Кристал Пэлас». Бр-р-ррр.

Норвежец очень похож на человека, который перед игрой второго круга в Манчестере лично отключит воду в гостевой раздевалке «Пэлас».

«Вилла» насмехается над xG

«Астон Вилла» – самая горячая команда Англии. 10 побед в 11 матчах Премьер-лиги. Вот это да.

У «Виллы» уже 10 голов из-за штрафной. Бирмингемцы регулярно обыгрывают не только соперников, но и систему ожидаемых голов (xG), не котирующую дальние удары.

«Вилла» выложила в соцсети победный гол Роджерса «Вест Хэму» (3:2) и отметила, что по xG у Моргана было лишь 2% на успех. Роджерса это не остановило.

Холанд без горячей воды жарит яйца в сауне смотреть без регистрации и смс
Можно было добавить про Вулвс и их три гола в игре с Арсеналом. Но есть нюанс)
Тур получился событийным
Листаю в поисках отсутствия горячей воды... и вижу сухие матчи.
Крутые посты! Спасибо! А можно не только про АПЛ, а про Европу в целом??? Или хотя бы топ-5 !!