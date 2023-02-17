«МЮ» и «Барса» строили тактику вокруг взаимной нейтрализации, но во втором тайме все-таки выдали шоу

Разбор Вадима Лукомского.

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» сыграли вничью (2:2) в первом матче плей-офф Лиги Европы. Стартовые планы команд включали спецходы под нейтрализацию соперников. Из-за этого полного контроля не было ни у одной команды, но во втором тайме игра все же раскрылась.

Учитывая стиль команд и место встречи, у матча было два потенциальных сценария. Первый – попытка «Манчестер Юнайтед» бороться за инициативу и даже владение (на уровне намерений это выражалось бы в высоком прессинге и коротких розыгрышах, а дальше уже зависит от эффективности этих приемов).

Второй – попытка «МЮ» нейтрализовать соперника и сыграть на пространстве (менее типичный стиль для Тен Хага, но даже в этом сезоне уже применялся). «Барса» в плане стиля более предсказуемая команда – меняются лишь детали внутри атакующей философии.

Состав и схема «МЮ» стали хорошим ответом на вопросы. Рэшфорд в роли нападающего под контратаки и сдвиг Бруну на фланг с наполнением центра персональщиками (занятно, что одну такую роль Тен Хаг доверил Вегорсту). Явный выбор пути игры вторым номером. «МЮ» даже не пытался строить игру иначе, но в лучшие отрезки был весьма эффективен в таком образе.

У «Барсы» были свои адаптации – более локальные. В классическом сочетании линии защиты Рональд Араухо играет в центре, а Жюль Кунде справа. Вчера – наоборот. Похожий прием Хави применял в Класико, чтобы использовать Араухо под сдерживание Винисиуса. Возможно, вчера задумка была похожей: Хави ждал слева Рэшфорда – и хотел нейтрализовать его с помощью Араухо. На практике оппонентом Рональда оказался менее опасный по текущей форме Санчо.

Еще одним сюрпризом стал выход Маркоса Алонсо (а не Андреаса Кристенсена в центре защиты):

В центре поля Тен Хаг сдерживал «Барсу» персоналками. Скорее получилось, хотя Гави упускали

Важная предматчевая интрига – квадрат «Барсы» (полузащитники + Гави с левого фланга) против центра поля «МЮ». Тен Хаг понимал важность этой зоны для соперника – придумал спецприем.

В центральной зоне «Юнайтед» оборонялся через персональные ориентировки. Как правило, Фред – по Френки; Вегорст – по Кессиэ; Каземиро – по Педри:

Здесь прямо четко видно, как в других зонах команда старается поддерживать схему, а в центре играет персонально:

Голландский тренер посчитал плотную опеку эффективным способом сдерживания «Барсы» в этой зоне и напомнил ее игроками, которые способны дать нужный объем. Аналогичный план с индивидуальными недоработками привел бы к катастрофе. От Фреда и Каземиро такого объема разумно ожидать.

Интригующим был выбор третьего игрока, которым оказался не Бруну, который чаще всего там играет, а Вегорст. С одной стороны, Ваута справедливо хвалят как трудягу и машину для прессинга. С другой, вчера от него требовался нетипичный тип работы. Тен Хаг посчитал, что у Вегорста есть нужный навыки. Ваут не подвел.

С общим замыслом Тен Хага в этой зоне более-менее понятно, но возникает логичный вопрос: даже плотная и качественная персоналка в центре при использовании трех игроков помогает выключить только трех противником – а что было с Гави?

Испанца не выключали напрямую, но минимизировали его влияние. Во-первых, перекрыли доставку мяча – Гави делает больше всего рывков за спину и весьма редко оказывается внизу квадрата в отличие от других игроков центра. Тен Хаг разумно посчитал, что перекрыв доставку мяча можно уменьшить его влияние. Во-вторых, Гави пытались передавать между Уан-Биссакой, Бруну и Вараном в отличие от зоны. Это на случай, если пройти центр все-таки удалось.

В этой стадии не все работало. Порой Гави оставляли свободным, а один из таких сбоев привел к желтой карточке Варана:

Альбе дали слишком много свободы. Редкая угроза «Барсы» в позиционных атаках исходила от него

Из-за стартовых конфигураций слишком много свободы получил Жорди Альба. Причины:

• структура прессинга «МЮ» (любят оставлять один фланг более свободным);

• Бруну в качестве оппонента при позиционной обороне. У португальца просто нет полноценного флангового опыта и привычки добегать до упора;

• обязанности Уан-Биссаки по Гави. Аарон мог бы активнее помогать Бруну, но часто Гави уводил его ближе к центральной зоне, что давало Альбе еще больше простора;

«МЮ» сместился для прессинга (Бруну ориентируется на Алонсо). Альба доступен для перевода и свободен:

Бруну хочет передать Альбу Уан-Биссаке, но тот занят Гави:

Жорди крайне опасен в атаке: и в продвижениях, и в созидании, и в рывках. Вообще не лучший кандидат на предоставление свободы. В этом матче он провел 66 минут, но закончил лидером по продвигающим пасам (6), полученным продвигающим пасам (9) и вторым по предударным действиям (5). С другой стороны, учитывая надежность «МЮ» в других направлениях, свобода Альбе была простительной.

У «МЮ» было больше постоянных источников угрозы. Они строились вокруг качеств Рэшфорда

«Юнайтед» по-разному, но весьма умышленно вскрывал крайне высокую линию защиты «Барсы». Здесь сильно пригодились суперсилы Маркуса Рэшфорда.

«МЮ» создавал варианты для открывания за спину каждый раз, когда игрок с мячом оказывался без давления и мог исполнить нужный тип паса. Иногда под эту задачу поглубже опускался Бруну (там его порой оставляли без давления):

Открывания делали даже для Уан-Биссаки, а одну из опций давал прибегавший из глубины Фред:

«МЮ» старался ловить на таких моментах и создавал сопернику максимум дискомфорта. Главная отличительная черта – большое количество открываний именно за спину, а не между линиями.

Главным адресом и угрозой, конечно, был Рэшфорд. Он же сверкал в переходных эпизодах. Сразу после отбора «Юнайтед» стремился максимально быстро доставить мяч Маркусу:

Один из примеров – первый гол гостей. Ловить «Барсу» на таких моментах получалось весьма регулярно.

«Юнайтед» слишком опасался прессинга «Барсы» (кажется, справедливо)

«Юнайтед» отказался от коротких розыгрышей. При ударах от ворот самым частым вариантом был пас Де Хеа защитникам, а потом, как только начинается давление соперника, дальняя передача в направлении Вегорста. Позже испанский вратарь стал выбивать даже без начального короткого паса.

Проблема: в этой стадии у «Юнайтед» мало, что получалось. Вегорст не выиграл ни одного верховой дуэли (частым оппонентом был Кессиэ). Но нежелание заигрывать с прессингом «Барсы» было разумным. Команда Хави прессингует интенсивнее всех в Европе в этом сезоне (при весьма надежной обороне).

Редкие моменты, когда «МЮ» заигрывался, завершались крайне неприятно. В первом тайме так родился самый опасный момент.

Гол Рафиньи тоже пришел из неудачных заигрываний. На выходе получили картину, в которой оба клуба лучше разрушали (давили), чем продвигали мяч (преодолевали давление). Это блестяще суммировал телеграм-канал «Футбол в цифрах»:

«Мы насчитали только пять владений на двоих с десятью или более успешными передачами на чужой половине. С другой стороны, команды совершили аж 24 высоких перехода в радиусе 40 метров от ворот. Во многом поэтому игра и выглядела настолько хаотичной».

«Барса» интересно перестроилась и провела концовку лучше

При 1:2 было ощущение, что «МЮ» добавит еще гол – и утвердится в статусе явного фаворита пары. Хави ответил на беды тройной заменой. Вместо Алонсо, Альбы и Кессиэ вышли Кристенсен, Бальде и Фати.

Во-первых, это означало, что теперь защита стала играть в постоянном составе и расположении. Кроме замен Кристенсена на Алонсо, Бальде – на Альбу, местами поменялись Араухо и Кунде. «Барса» получила более традиционные связи в первой стадии.

Во-вторых, Фати вместо Кессье со сменой позиции Гави (ушел в центр) – просто более нацеленный на атаку вариант. «Барса» стала прямолинейной, но получила смелость на флангах:

За ширину отвечали Бальде и Рафинья (как и в стартовом рисунке, Альба и Рафинья), но они получали больше поддержки. Все благодаря новым союзникам. Слева Фати отвлекал внимание и помогал делать 2-в-1. Справа Кунде активнее Араухо шел вперед (пускай часто не вдоль бровки, а ближе к центру). Бонусом помогал делавший рывки на оба края Гави: теперь он располагался как десятка – и мог выбирать выгодное направление.

С начала тайма до замен Хави все складывалось в пользу «МЮ»: 8:3 по ударам. После: уже 8:3 в пользу «Барсы». Это косвенно отражает изменившийся рисунок матча.

Фред – тактический герой. Нейтрализовал Френки и связывал быстрые атаки

Фреду в рамках замыслов Тен Хага досталась самая требовательная роль. Прямой оппонент – Френки де Йонг (мастер игры под давлением, который сейчас в шикарной форме). Бразилец отлично минимизировал его влияние. Вчера Де Йонг закончил с одним продвигающим проходом (3,31) и пятью передачами с продвижением (его средний результат – 7,69). Это аспекты, в который Френки традиционно хорош, но вчера ему было очень трудно.

Базисом перфоманса Фреда была именно эта работа по нейтрализации Френки. Она не очень заметная, но очень трудно. Но были и бонусные детали. Фред был важным элементом работающих механизмов «МЮ» – при быстрых атаках здорово связывал (и даже отдал классный голевой пас), а при игре против высокой линии в обычных атаках создавал дополнительный вариант открываниями из глубины (потрясающий объем).

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Фото: REUTERS/Albert Gea, Nacho Doce; кадры трансляции «Матч ТВ»