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«МЮ» и «Барса» строили тактику вокруг взаимной нейтрализации, но во втором тайме все-таки выдали шоу

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Разбор Вадима Лукомского.

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» сыграли вничью (2:2) в первом матче плей-офф Лиги Европы. Стартовые планы команд включали спецходы под нейтрализацию соперников. Из-за этого полного контроля не было ни у одной команды, но во втором тайме игра все же раскрылась. 

Учитывая стиль команд и место встречи, у матча было два потенциальных сценария. Первый – попытка «Манчестер Юнайтед» бороться за инициативу и даже владение (на уровне намерений это выражалось бы в высоком прессинге и коротких розыгрышах, а дальше уже зависит от эффективности этих приемов).

Второй – попытка «МЮ» нейтрализовать соперника и сыграть на пространстве (менее типичный стиль для Тен Хага, но даже в этом сезоне уже применялся). «Барса» в плане стиля более предсказуемая команда – меняются лишь детали внутри атакующей философии. 

Состав и схема «МЮ» стали хорошим ответом на вопросы. Рэшфорд в роли нападающего под контратаки и сдвиг Бруну на фланг с наполнением центра персональщиками (занятно, что одну такую роль Тен Хаг доверил Вегорсту). Явный выбор пути игры вторым номером. «МЮ» даже не пытался строить игру иначе, но в лучшие отрезки был весьма эффективен в таком образе. 

У «Барсы» были свои адаптации – более локальные. В классическом сочетании линии защиты Рональд Араухо играет в центре, а Жюль Кунде справа. Вчера – наоборот. Похожий прием Хави применял в Класико, чтобы использовать Араухо под сдерживание Винисиуса. Возможно, вчера задумка была похожей: Хави ждал слева Рэшфорда – и хотел нейтрализовать его с помощью Араухо. На практике оппонентом Рональда оказался менее опасный по текущей форме Санчо.

Еще одним сюрпризом стал выход Маркоса Алонсо (а не Андреаса Кристенсена в центре защиты):

В центре поля Тен Хаг сдерживал «Барсу» персоналками. Скорее получилось, хотя Гави упускали

Важная предматчевая интрига – квадрат «Барсы» (полузащитники + Гави с левого фланга) против центра поля «МЮ». Тен Хаг понимал важность этой зоны для соперника – придумал спецприем. 

В центральной зоне «Юнайтед» оборонялся через персональные ориентировки. Как правило, Фред – по Френки; Вегорст – по Кессиэ; Каземиро – по Педри:

Здесь прямо четко видно, как в других зонах команда старается поддерживать схему, а в центре играет персонально: 

Голландский тренер посчитал плотную опеку эффективным способом сдерживания «Барсы» в этой зоне и напомнил ее игроками, которые способны дать нужный объем. Аналогичный план с индивидуальными недоработками привел бы к катастрофе. От Фреда и Каземиро такого объема разумно ожидать. 

Интригующим был выбор третьего игрока, которым оказался не Бруну, который чаще всего там играет, а Вегорст. С одной стороны, Ваута справедливо хвалят как трудягу и машину для прессинга. С другой, вчера от него требовался нетипичный тип работы. Тен Хаг посчитал, что у Вегорста есть нужный навыки. Ваут не подвел. 

С общим замыслом Тен Хага в этой зоне более-менее понятно, но возникает логичный вопрос: даже плотная и качественная персоналка в центре при использовании трех игроков помогает выключить только трех противником – а что было с Гави? 

Испанца не выключали напрямую, но минимизировали его влияние. Во-первых, перекрыли доставку мяча – Гави делает больше всего рывков за спину и весьма редко оказывается внизу квадрата в отличие от других игроков центра. Тен Хаг разумно посчитал, что перекрыв доставку мяча можно уменьшить его влияние. Во-вторых, Гави пытались передавать между Уан-Биссакой, Бруну и Вараном в отличие от зоны. Это на случай, если пройти центр все-таки удалось. 

В этой стадии не все работало. Порой Гави оставляли свободным, а один из таких сбоев привел к желтой карточке Варана:

Альбе дали слишком много свободы. Редкая угроза «Барсы» в позиционных атаках исходила от него

Из-за стартовых конфигураций слишком много свободы получил Жорди Альба. Причины: 

• структура прессинга «МЮ» (любят оставлять один фланг более свободным);

• Бруну в качестве оппонента при позиционной обороне. У португальца просто нет полноценного флангового опыта и привычки добегать до упора;

• обязанности Уан-Биссаки по Гави. Аарон мог бы активнее помогать Бруну, но часто Гави уводил его ближе к центральной зоне, что давало Альбе еще больше простора;

«МЮ» сместился для прессинга (Бруну ориентируется на Алонсо). Альба доступен для перевода и свободен:

Бруну хочет передать Альбу Уан-Биссаке, но тот занят Гави:

Жорди крайне опасен в атаке: и в продвижениях, и в созидании, и в рывках. Вообще не лучший кандидат на предоставление свободы. В этом матче он провел 66 минут, но закончил лидером по продвигающим пасам (6), полученным продвигающим пасам (9) и вторым по предударным действиям (5). С другой стороны, учитывая надежность «МЮ» в других направлениях, свобода Альбе была простительной. 

У «МЮ» было больше постоянных источников угрозы. Они строились вокруг качеств Рэшфорда

«Юнайтед» по-разному, но весьма умышленно вскрывал крайне высокую линию защиты «Барсы». Здесь сильно пригодились суперсилы Маркуса Рэшфорда. 

«МЮ» создавал варианты для открывания за спину каждый раз, когда игрок с мячом оказывался без давления и мог исполнить нужный тип паса. Иногда под эту задачу поглубже опускался Бруну (там его порой оставляли без давления):

Открывания делали даже для Уан-Биссаки, а одну из опций давал прибегавший из глубины Фред:

«МЮ» старался ловить на таких моментах и создавал сопернику максимум дискомфорта. Главная отличительная черта – большое количество открываний именно за спину, а не между линиями. 

Главным адресом и угрозой, конечно, был Рэшфорд. Он же сверкал в переходных эпизодах. Сразу после отбора «Юнайтед» стремился максимально быстро доставить мяч Маркусу:

Один из примеров – первый гол гостей. Ловить «Барсу» на таких моментах получалось весьма регулярно. 

«Юнайтед» слишком опасался прессинга «Барсы» (кажется, справедливо)

«Юнайтед» отказался от коротких розыгрышей. При ударах от ворот самым частым вариантом был пас Де Хеа защитникам, а потом, как только начинается давление соперника, дальняя передача в направлении Вегорста. Позже испанский вратарь стал выбивать даже без начального короткого паса. 

Проблема: в этой стадии у «Юнайтед» мало, что получалось. Вегорст не выиграл ни одного верховой дуэли (частым оппонентом был Кессиэ). Но нежелание заигрывать с прессингом «Барсы» было разумным. Команда Хави прессингует интенсивнее всех в Европе в этом сезоне (при весьма надежной обороне). 

Редкие моменты, когда «МЮ» заигрывался, завершались крайне неприятно. В первом тайме так родился самый опасный момент. 

Гол Рафиньи тоже пришел из неудачных заигрываний. На выходе получили картину, в которой оба клуба лучше разрушали (давили), чем продвигали мяч (преодолевали давление). Это блестяще суммировал телеграм-канал «Футбол в цифрах»:

«Мы насчитали только пять владений на двоих с десятью или более успешными передачами на чужой половине. С другой стороны, команды совершили аж 24 высоких перехода в радиусе 40 метров от ворот. Во многом поэтому игра и выглядела настолько хаотичной».

«Барса» интересно перестроилась и провела концовку лучше

При 1:2 было ощущение, что «МЮ» добавит еще гол – и утвердится в статусе явного фаворита пары. Хави ответил на беды тройной заменой. Вместо Алонсо, Альбы и Кессиэ вышли Кристенсен, Бальде и Фати. 

Во-первых, это означало, что теперь защита стала играть в постоянном составе и расположении. Кроме замен Кристенсена на Алонсо, Бальде – на Альбу, местами поменялись Араухо и Кунде. «Барса» получила более традиционные связи в первой стадии. 

Во-вторых, Фати вместо Кессье со сменой позиции Гави (ушел в центр) – просто более нацеленный на атаку вариант. «Барса» стала прямолинейной, но получила смелость на флангах:

За ширину отвечали Бальде и Рафинья (как и в стартовом рисунке, Альба и Рафинья), но они получали больше поддержки. Все благодаря новым союзникам. Слева Фати отвлекал внимание и помогал делать 2-в-1. Справа Кунде активнее Араухо шел вперед (пускай часто не вдоль бровки, а ближе к центру). Бонусом помогал делавший рывки на оба края Гави: теперь он располагался как десятка – и мог выбирать выгодное направление.

С начала тайма до замен Хави все складывалось в пользу «МЮ»: 8:3 по ударам. После: уже 8:3 в пользу «Барсы». Это косвенно отражает изменившийся рисунок матча. 

Фред – тактический герой. Нейтрализовал Френки и связывал быстрые атаки 

Фреду в рамках замыслов Тен Хага досталась самая требовательная роль. Прямой оппонент – Френки де Йонг (мастер игры под давлением, который сейчас в шикарной форме). Бразилец отлично минимизировал его влияние. Вчера Де Йонг закончил с одним продвигающим проходом (3,31) и пятью передачами с продвижением (его средний результат – 7,69). Это аспекты, в который Френки традиционно хорош, но вчера ему было очень трудно.

Базисом перфоманса Фреда была именно эта работа по нейтрализации Френки. Она не очень заметная, но очень трудно. Но были и бонусные детали. Фред был важным элементом работающих механизмов «МЮ» – при быстрых атаках здорово связывал (и даже отдал классный голевой пас), а при игре против высокой линии в обычных атаках создавал дополнительный вариант открываниями из глубины (потрясающий объем).

Барселона Испания – Манчестер Юнайтед Англия 2:2 (0:0, 2:2)
Дата проведения
16 февраля, 20.45, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 50 Алонсо, 1:1 – 52 Рэшфорд, 1:2 – 59, автогол Кунде, 2:2 – 76 Рафинья.
Барселонатер Стеген, Араухо, Алонсо (Кристенсен, 67), Кунде, Альба (Бальде, 67), Кессиэ (Фати, 67), де Йонг, Педри (Серджи Роберто, 41), Гави, Левандовски, Рафинья (Ферран Торрес, 83).
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа, Бруну Фернандеш, Каземиро, Фред, Вегорст, Рэшфорд, Санчо (Гарначо, 82).
Предупреждения:
Альба (30), Варан (43), Каземиро (65), Маласиа (72), Гави (73).

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Фото: REUTERS/Albert Gea, Nacho Doce; кадры трансляции «Матч ТВ»

43 комментария

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Artyom Yakovenko
Ответ Любезный Коссутий
кстати, Тен Хагу, ао сути, нечем было ответить на замены Хави. кроме как выпустить Гарначо, больше выпускать было некого. ну, кроме Эланги, разве что, но это сомнительное улучшение. так что, неудивительно, что Мю подсел в концовке.
мы же говорим о футболистах.
Эланга леткоатлет.
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Никита Факащукъ
Ответ Никита Бурцев
"Здесь прямо четко видно, как в других зонах команда старается поддерживать схему, а в центре играет персонально" К той же самой картинке подходит описание: "Здесь прямо четко видно, как команда поддерживает оборонительную схему 1-4-1-4, а не играет персонально"
Не согласен. Они бы располагались более симметрично друг от друга. И вообще, это нужно в динамике смотреть.
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Никита Факащукъ
Ответ sashafan2
Шоу получилось из-за низкого статуса матча. Обе команды явно не воспринимали соревнование всерьез. В ЛЧ они бы сыграли по другому.
Ну да, как же. Поэтому целый матч все срались с судьями. Потому-что не интересно.
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спортикетт
Что думает гвардиола про блогера лукомского с его стрелочками, квадратиками и кружочками, которые может рисовать каждый трехлетний ребенок:

"Вопрос не в том, что ты должен делать, а когда ты должен это делать. Поэтому футбол — это так сложно. Я много раз говорил, что это обман, когда мы анализируем видео, ставим на паузу и говорим: "Смотрите парни, здесь пространство".

"То, как и сколько раз ты принимаешь решение, зависит только от игроков. Я много раз говорил, что мы, тренеры, переоценены в плане своего влияния".

"Футбол принадлежит игрокам, они должны принимать решения и выражать себя, делая это столько раз, сколько они хотят. Порой они могут этого не делать", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
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tackle by Moore
Ответ DolJun
жюль бартра - игрок матча лично для меня. посудите сами: человек создал первый гол мю, дав глубину атаки, забил второй и заработал удаление! (тут надо отдать должное судье, вовремя включился за барсу) но согласитесь, что это вполне неплохая результативность для игрока, карьеру которого закончил 50летний ди мария в финале чемпионата мира. теперь я понимаю почему даже боули, покупая все что движется, решил от него отказаться.
Так новый Бартра сейчас вроде в Челси играет под пятым номером, не смотрел что ли матч с Дортмундом? :))
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svaz
Ответ DolJun
на ветках челси, где это обсуждается, тебя не видно. а вот в разборе игры между барсой и мю даниле подавай сводку результатов челси) царь во дворца! царь во дворца! может для начала обсудим вчерашний отскок барсы, не?)
там если только над мудриком 100млионным посмеются, как от него мяч отскакивает 😁
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Артём Толоконников
Ответ DolJun
на ветках челси, где это обсуждается, тебя не видно. а вот в разборе игры между барсой и мю даниле подавай сводку результатов челси) царь во дворца! царь во дворца! может для начала обсудим вчерашний отскок барсы, не?)
это был не отскок, барсе не повезло просто, многие ключевые игроки на травме и судья в глаза долбился весь матч
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XavIniesta2008-2015
Ответ Serge Rutso
Хави иногда включает Пепа и пытается перемудрить всех, включая себя. Зачем-то решил вдруг разбить уже сложившуюся линию защиты и выпустил не сыгранных друг с другом ЦЗ. Видимо в его голове это казалось чем-то сногшибающим, но по итогу – такое себе. Очень и очень приятное впечатление тем не менее оставил Араухо в неожиданной роли пасующего защитника– несколько раз переводами на другой фланг или разрещающими передачами очень круто вскрывал оборону МЮ.
Изначально в решениях была логика. Лучший защитник Араухо против лучшего атакующего у МЮ-Рэшфорда. Алонсо наверняка выпустили для лучшего выхода из под прессинга. Плюс,наверняка хотели поберечь Кристенсена
Решение с Алонсо сработало, в основном. А с Араухо-нет. Почему понадобилось 70 минут, чтобы понять,что Рэшфорд не появляется в его зоне-непонятно
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Artyom Yakovenko
Ответ Serge Rutso
Вопрос не столько к Араухо на краю, сколько к Алонсо в пару к Кунде
Да,очень странное решение.
И если Шоу наигрывался в паре цз ранее,то подобной опции я у Барсы не видел.
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Любезный Коссутий
кстати, Тен Хагу, ао сути, нечем было ответить на замены Хави. кроме как выпустить Гарначо, больше выпускать было некого. ну, кроме Эланги, разве что, но это сомнительное улучшение. так что, неудивительно, что Мю подсел в концовке.
+3
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svaz
Ответ Данил Кулинский
Он просто сливает ЛЕ, и все
если бы сливал, Араухо с Педри бы не играли, нашли бы причину типа микротравмы, для Барселоны лучше дальше пройти с экономики
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Serge Rutso
Ответ Artyom Yakovenko
Сместить Араухо под Решфорда очень логичное решение. Не так давно Наггельсман Упомекано под Мбаппе переставлял.
Вопрос не столько к Араухо на краю, сколько к Алонсо в пару к Кунде
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svaz
Хави вчера перемудрил, зачем то сунул Араухо на правый фланг, идея понятно, не понятно, почему он не откатил хотя бы в перерыве, в итоге Кунде просто провалился, видимо сказалось отсутствие постоянной игровой практики в центре защиты. по итогу Кунде худший, должен был уйти с красной, забил в свои ворота и был бесполезен, ещё и линию офсайда не выдержал в случае с первым голом мю. Хави однозначно не понял, как сыграет Тен Хааг, а голландец как раз видимо и наделся, что Хави начнет с Араухо справа.
почему не снял Альбу в перерыве для меня тоже загадка. Хави так и не научился играть большие матчи за пределами Испании. пытается играть в Гвардиолу? ну так Пеп иногда сам себя обыгрывает.
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Давран Шеркулов
Ответ armen_ner
Я конечно не разбирал как Вадим, но по ощущениями очень много моментов (или подходов) МЮ получил после «невынужденных» потерь барсы. Понятно, что давление МЮ играло роль. Но если конкретные эпизоды вспомнить, то там очевидные индивидуальные ошибки (Френки, Кунде) без давления. Все-таки эта аура еврокубков на Барсой висит. Надо переламывать. Ну а отсутствие игроков конечно влияет. Сложно представить как бы играл МЮ без Кази, Рэша и Бруну (Бускетс, Дембеле, Педри). А следующий матч еще и без Гави. Шансов думаю практически нет.
Во-первых, Педри играл. Хоть и один тайм, но все же играл и ничего особенного не показал. А в составе Манчестер Юнайтед было достаточно потерь и без перечисленных тобой игроков. Или может вам, болельщикам Барсы лучше бы вторым составом играл МЮ? У МЮ главный цн отсутствовал, а у Барсы Лева играл. С центральным защитниками тоже все было в порядке у Барсы, а МЮ не играл главный цз. Гави Педри и Френки играли, а у МЮ отсутствовавшее самый главный созидатель( да, у Эриксона 7 гп уже, и он главный игрок в позиционной атаке). Санчо все же не тот игрок, Антони был лучше в прессинге. При всем при этом Манчестер Юнайтед не дал играть Барсе в свой футбол.
+3
-2
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red hikkikomori
Ответ Artyom Yakovenko
Ну так с Фредом так же. То он отлично справляется когда надо кого-то сожрать персонально.То потери,обрезы,проигрыши единоборств,постоянно обходят на дриблинге. Они и рядом не стоят вполне персональных качеств.
Тут согласен
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Artyom Yakovenko
Ответ Natsunoss
Тут больше речь о том, что травмированные МЮ не так важны, как выбывшие Барсы. Вот если бы Бруно, Рэшфорд или Каземиро вылетели.
Особенно не важен Мартинез для линии защиты, и отсутствие Шоу на позиции ЛЗ когда ему приходится играть ЦЗ.
+3
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Artyom Yakovenko
Ответ Serge Rutso
Хави иногда включает Пепа и пытается перемудрить всех, включая себя. Зачем-то решил вдруг разбить уже сложившуюся линию защиты и выпустил не сыгранных друг с другом ЦЗ. Видимо в его голове это казалось чем-то сногшибающим, но по итогу – такое себе. Очень и очень приятное впечатление тем не менее оставил Араухо в неожиданной роли пасующего защитника– несколько раз переводами на другой фланг или разрещающими передачами очень круто вскрывал оборону МЮ.
Сместить Араухо под Решфорда очень логичное решение.
Не так давно Наггельсман Упомекано под Мбаппе переставлял.
0
0
0
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Давран Шеркулов
Ответ Natsunoss
Тут больше речь о том, что травмированные МЮ не так важны, как выбывшие Барсы. Вот если бы Бруно, Рэшфорд или Каземиро вылетели.
То есть, Эриксон, у которого уже 7 гп не так важен? Или главный центральный защитник не так важен как Бускетс? Барса уже достаточно сыграла без Бускетса, а вот МЮ без Эриксона пока не научилась играть в позиционный футбол.
+7
-1
+6
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Artyom Yakovenko
Ответ red hikkikomori
Ну не знаю, в тех матчах Барсы что я смотрел Де Йонг никакой был, может это конечно мне "везло" попасть на такие матчи, а в остальных он был крут.
Ну так с Фредом так же.
То он отлично справляется когда надо кого-то сожрать персонально.То потери,обрезы,проигрыши единоборств,постоянно обходят на дриблинге.

Они и рядом не стоят вполне персональных качеств.
0
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DolJun
Ответ Данил Луговский
Не можешь даже сквозь слезы сказать, какие результаты у Челси. Может начнешь следить за магией Фофаны, Мудриков и прочих, или не?)
на ветках челси, где это обсуждается, тебя не видно. а вот в разборе игры между барсой и мю даниле подавай сводку результатов челси) царь во дворца! царь во дворца! может для начала обсудим вчерашний отскок барсы, не?)
0
-1
-1
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sashafan2
Шоу получилось из-за низкого статуса матча. Обе команды явно не воспринимали соревнование всерьез. В ЛЧ они бы сыграли по другому.
+2
-3
-1
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red hikkikomori
Ответ Artyom Yakovenko
Потому что ФДЙ будет намного лучше Фреда. Представляешь полузащиту - Каземиро,Де Йонг,Бруно ?
Ну не знаю, в тех матчах Барсы что я смотрел Де Йонг никакой был, может это конечно мне "везло" попасть на такие матчи, а в остальных он был крут.
0
0
0
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Данил Кулинский
Ответ fRsk
Такое чувство, что Хави перемудрил. Очевидно, что приоритет это ЛаЛига, но в домашнем матче такую ротацию в защите... и сразу чувствовалось нервозность в защите, хотя в этом сезоне играют достаточно спокойно, даже в напряжённые моменты. Ну и в таких матчах особенно понимаешь, насколько же не хватает Бускетса и какое влияние он оказывает на команду! Надеюсь, что в ответном матче он сможет сыграть, а то ещё и без Педри и Гави будет очень сложно.
Он просто сливает ЛЕ, и все
+1
-5
-4
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fRsk
Такое чувство, что Хави перемудрил. Очевидно, что приоритет это ЛаЛига, но в домашнем матче такую ротацию в защите... и сразу чувствовалось нервозность в защите, хотя в этом сезоне играют достаточно спокойно, даже в напряжённые моменты. Ну и в таких матчах особенно понимаешь, насколько же не хватает Бускетса и какое влияние он оказывает на команду! Надеюсь, что в ответном матче он сможет сыграть, а то ещё и без Педри и Гави будет очень сложно.
+1
0
+1
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Artyom Yakovenko
Ответ red hikkikomori
Зачем тогда Тен Хагу нужен Де Йонг, если его даже Фреду удается нейтрализовать
Потому что ФДЙ будет намного лучше Фреда.
Представляешь полузащиту - Каземиро,Де Йонг,Бруно ?
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