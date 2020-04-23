Вы тоже вспомнили 4:3 «МЮ» и «Реала» в 2003-м? Это был лучший матч в истории ЛЧ

От редакции: «Сити» и «Реал» устроили фантастический вечер, который напомнил другой голливудский сюжет. В 2003-м все тоже проходило в Манчестере, тоже закончилось со счетом 4:3, только «Реал» гостил не у «Сити», а у «Юнайтед». И на Трибуне очень подробно (и классно!) написали о том матче.

Возвращаемся в апрель 2003-го. За две недели произошло несколько важных моментов. В чемпионатах и «Манчестер Юнайтед», и «Реал» боролись за титул и играли с прямыми конкурентами. В Англии оставалось 5 туров, «Арсенал» отставал от МЮ на 3 очка, но сохранял матч в запасе и лучшую разницу мячей (правда, всего +1), очный матч команды закончили вничью (2:2). «Реал» уступил «Сосьедаду», сыграл вничью с «Барселоной» и за два тура 6 очков отрыва от «Сосьедада» превратились в одно.

Помимо вынужденных замен (у МЮ из-за перебора желтых игру пропускали Гари Невилл и Пол Скоулз) у «Реала» появилась одна проблема: за два дня до матча Раулю удалили аппендицит. Фергюсон и Дель Боске сделали по одному изменению, которые сильно повлияли на ход матча. Сэр Алекс выпустил вместо Бекхэма Сульшера, так объясняя выбор:

«Оле был в фантастической форме. Всегда есть соблазн оставить его в запасе, потому что мы знаем, что он может выйти на замену и изменить игру, но если делать так постоянно, это может стать для него ударом. Так что я не смог этого сделать, даже несмотря на то, что Бекхэм тоже прекрасный игрок».

Любая фраза Фергюсона в той ситуации не могла трактоваться однозначно. Все помнили бутсу, прилетевшую в полузащитника после кубковой игры с «Арсеналом», все говорили про взаимный интерес «Реала» и Бекхэма, а само противостояние рассматривалось в том числе и через сравнение с Луишем Фигу, игравшем в «Реале» на позиции Бекхэма.

Да и вообще больше всего вопросов вызвал не выход Сульшера, а появление Верона: аргентинец пропустил семь недель из-за травмы и только вернулся к тренировкам. Бекхэм был не в восторге от решения тренера: «Накануне игры с «Реалом» я был полностью сфокусирован на подготовке, как и все остальные, но новость о том, что меня оставят на скамейке, мучила меня словно больной зуб. Я смотрел матч со стороны. «Реал Мадрид». Важная игра, сынок. Слишком важная, чтобы ты играл. Гнев прогрызал меня изнутри».

Фергюсон полностью перестроил линию обороны. Браун из центра перешел на правый фланг, Сильвестр с левого фланга на позицию Брауна, а место Сильвестра занял О’Ши.

Дель Боске поставил Гути на позицию Флавио Консейсао, и этот ход во многом предопределил более открытый характер игры. Консейсао вряд ли бы смог вырезать такой пас на Роналдо, как это сделал Гути в моменте с первым голом. С другой стороны, он добавил бы плотности в опорной зоне, и Макелеле не пришлось бы одному выполнять огромный объем работы.

«Мы проиграли 1:3 в первом матче, но у нас всегда было чувство: если получится хорошо начать матч, то на «Траффорд» мы сможем отыграть почти любой гандикап», – вспоминал Райан Гиггз.

Хорошо начать не получилось. Первые 35-40 минут напоминали встречу на «Сантьяго Бернабеу», где «Реал» все контролировал. Только на этот раз «Мадрид» отдал мяч и встречал соперника на своей половине поля, проводя острые контратаки: после розыгрыша в центре мяч доставлялся на левый фланг, откуда затевалось развитие атаки. Это мог быть или перевод в центр с дальнейшей передачей на правый полуфланг (первый гол Роналдо), или мгновенный перевод на правый полуфланг, а оттуда уже передача в центр (момент Фигу). Помимо этих двух эпизодов был опасный угловой, когда Ивана Эльгеру оставили совсем одного в центре штрафной – мяч пролетел выше.

«Юнайтед» отвечал дриблингом Джона О’Ши и давлением на зону между Роберто Карлосом и Иваном Эльгерой. Индивидуальными действиями выделялся Руд ван Нистелрой, который врывался в правый полуфланг, обыгрывал соперников и либо бил в ближний, либо простреливал вдоль ворот. При таком раскладе счет 0:1 был для хозяев вполне приличным.

Все изменилось в концовке первого тайма. Фигу нарушил правила на чужой половине поля – казалось бы, что тут такого? Однако тут же последовал заброс Сильвестра, Йерро и Эльгера столкнулись в воздухе, а Кин вывел Сульшера с ван Нистелроем 2-в-1. «Манчестер» сравнял счет, и игра взорвалась. В оставшиеся с учетом добавленного времени 8 минут команды создали столько же, сколько за весь первый тайм: Касильяс вытащил удары Сульшера и ван Нистелроя, Эльгера заблокировал добивание Брауна, а у Макманамана не получился удар слету после подключения и подачи Мичела Сальгадо.

Теперь не было ощущения превосходства «Реала», игра стала хаотичной, игроки «Мадрида» выносили мяч и ошибались.

Стоило «Реалу» завладеть мячом в начале второго тайма, как Зидан и Роберто Карлос разорвали оборону «Юнайтед», и бразильский защитник выкатил мяч Роналдо на пустые ворота. Теперь «Манчестеру» нужно было забивать четыре.

У МЮ в начале второй половины одной из ключевых фигур стал Хуан Себастьян Верон. В первом тайме аргентинец запомнился только фолами и единственной желтой карточкой. В конце тайма они с Гиггзом поменялись местами, валлиец переместился на позицию десятки, а аргентинец ушел на левый фланг. Оттуда он здорово разгонял атаки, вырезая в касание мяч внешней стороной стопы. После его передачи на ван Нистелроя мяч в свои ворота срезал Эльгера.

Почти сразу после автогола Эльгеры Сульшер выходил один на один, но на его пути снова возник Касильяс. Вратарь «Реала» проводил великолепный матч. У Сульшера был и прекрасный шанс уже при счете 2:3, когда он головой на опережение бил в пустой угол – мимо.

Скоро Роналдо забил третий. В том сезоне бразильца много критиковали за плохую форму, до этого матча он забил лишь 2 мяча в 8 играх Лиги чемпионов и почти ничем не запомнился в первой встрече, где солировали Фигу, Зидан и Рауль. А тут внезапно выдал хет-трик на «Трафофрде».

Через 8 минут Роналдо заменили, и этот момент запомнили все.

«Когда Роналдо оформил хет-трик, даже фанаты «Юнайтед» были уверены, что их команда не сможет выйти в полуфинал. Когда он покидал поле, практически каждый болельщик стоял и аплодировал ему, потому что, несомненно, Роналдо сделал в этом матче нечто особенное», – сказал главный арбитр той встречи Пьерлуиджи Коллина.

«Роналдо уничтожил нас. Весь стадион встал и одарил его такими овациями, которых удостоились бы игроки «Юнайтед». Болельщики «Юнайтед» понимают футбол, для них было честью наблюдать за игрой Роналдо. В ту ночь, наблюдая за реакцией болельщиков, провожающих Роналдо, который поднял руки над головой и хлопал в ответ, я гордился ими особенно», – вспоминал позднее Бекхэм.

Финалом великого представления стал выход Дэвида Бекхэма на заключительные полчаса. Уже спустя восемь минут после появления Бэкс положил штрафной аккуратно под перекладину.

«Я запомнил этот гол как свой лучший штрафной в футболке «Манчестер Юнайтед». Счет 3:3, я летал по полю – словно меня подключили к чему-то. Внезапно игроки «Реала» начали общаться со мной. Сначала Гути пробежал рядом и спросил, можем ли мы обменяться футболками после матча. Затем мне улыбнулся Роберто Карлос: «Ты будешь играть за нас?» Проходит десять минут, ко мне оборачивается Зидан: «Дэвид, твоя футболка?» А я все пытался изменить ход матча. Они не пытались сбить меня с толку или завести, просто все это время они были уверены в своем успехе».

После прекрасной контратаки и комбинации Сульшера, Гиггза и ван Нистелроя, Бекхэм затолкал еще один мяч в пустые ворота, а затем исполнил опасный штрафной (выше). Игра закончилась со счетом 4:3.

Бэкхем вспоминал: «Когда мы пожимали руки с игроками «Реала», я несколько раз подумал: «Эх, если бы все пошло чуть иначе». Затем меня захлестнул восторг. За 30 минут этого матча я испытал больше удовольствия, чем от любой игры сезона. Я возвращался в раздевалку с футболками Гути и Зидана и с теплыми чувствами. Помню, как тренер спокойно сказал мне: «Дэвид, ты сыграл хорошо».

Фергюсон был восторге не только от самой игры, но и персонально от Роналдо: «Какая игра! Роналдо был восхитительным. Его третий гол – невероятный удар. Ты не можешь никак повлиять на кого-то, кто создает такие моменты. Вот почему он один из лучших».

Согласно легенде, в тот вечер на трибунах «Олд Траффорд» находился Роман Абрамович. И его так впечатлил матч, что он захотел купить клуб АПЛ.

Обычно победитель противостояния «Манчестер Юнайтед» – «Реал» в плей-офф Кубка и Лиги чемпионов в итоге брал трофей. Так было в сезонах-1956/57; 1967/68; 1999/00, но в 2003-м традиция прервалась, потому что «Реал» в полуфинале проиграл «Ювентусу».

«Манчестер Юнайтед» и «Реал» выиграли внутренние чемпионаты, но это не помогло Висенте Дель Боске. Флорентино Перес не продлил с ним контракт, и «галактикос» постепенно угасали. Летом Дэвид Бекхэм все-таки сменил Манчестер на Мадрид, а на «Олд Траффорд» приехал перспективный португалец Криштиану Роналду.

Заиграет?

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Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Matthew Peters/Manchester United, John Peters/Manchester United