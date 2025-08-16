Гвардиола сможет вернуться?

8 вопросов Палагина к «Ман Сити».

В начале августа Джонатан Уилсон в традиционной колонке для The Guardian задался вопросом, хватит ли у Пепа сил, чтобы вернуть «Сити» на вершину. Сомнение строится на изматывающем характере работы современного тренера, что сам Гвардиола упомянул в интервью GQ: «После ухода из «Сити» мне придется отдохнуть. Не знаю, сколько времени это продлится – год, два, три, пять или все 10-15. Мне нужно притормозить и сосредоточиться на себе. На своем теле».

Не менее важный аспект, который поднял Уилсон: найдет ли Пеп внутреннюю мотивацию, чтобы вновь переизобрести себя – спустя 17 лет работы, которая подвергалась тщательному анализу и вынуждала меняться? Джонатан приводит в пример путь Арсена Венгера и Жозе Моуринью – тренеров, которые долго задавали тренд, но в какой-то момент утратили энергию и начали пародировать самих себя.

Свежие инсайды Гильема Балаге (можно доверять, учитывая связи) свидетельствуют о том, что Пеп все еще в строю и с нетерпением ждет сезон, который последует за его худшей кампанией в карьере. Успех зависит от множества переменных. Этот текст – попытка осмыслить главные.

Поможет ли Пепу приход новых ассистентов?

Согласно инсайдам Балаге, Пеп делает основную ставку даже не на трансферы, а на новый тренерский штаб. Этим летом его пополнили Пепейн Лейндерс, Джеймс Френч и Коло Туре. Каждого Пеп наделил своими обязанностями.

Лейндерс отвечает за методику тренировок и тактическую эволюцию «Сити». Главная цель – добиться прогресса в контрпрессинге и выйти на уровень «Ливерпуля», где голландец много лет ассистировал Юргену Клоппу. Поговаривают, что еще один запрос Гвардиолы – перестроить позиционные атаки на манер «ПСЖ». Балаге утверждает, что у Лейндерса есть право не соглашаться с Пепом и продвигать свою точку зрения.

Френч работал в «Ливерпуле» как тренер-аналитик, но в «Сити» будет отвечать за стандарты. Весьма актуальное назначение, учитывая спад в этом аспекте. В прошлом сезоне «Сити» забил со стандартов всего 7 мячей – антирекорд в эпоху Пепа. Идеи Френча пройдут проверку, но игроки (например, Илкай Гюндоган) уже отмечают прогресс.

Задачи Туре – создание атмосферы в команде и индивидуальная работа с игроками. У Коло есть опыт – ивуариец несколько лет входил в штаб Брендана Роджерса.

Ключевой момент – насколько быстро идеи нового штаба перенесутся на поле? После провального сезона-2019/20 каталонец пригласил в помощники Хуанму Лильо – человека, которым восхищался еще как игрок. Под влиянием Лильо Пеп даже перестроил структуру позиционных атак – за ширину в ней начали отвечать крайние защитники. Идея не сработала – команда завалила первую половину сезона и в какой-то момент отставала от лидера на 10 очков. Перевернуть кампанию Пеп смог только после того, как вернулся к проверенной структуре с ложными фулбеками и вингерами в широких ролях. При этом важно понимать: в тот год у «Сити» не нашлось конкурентов на дистанции – воспользоваться спадом было некому. Сейчас конкуренция намного выше. Подобная пробуксовка будет непростительна.

В каком состоянии вернется Родри?

Глупо списывать все проблемы прошлогоднего «Сити» на отсутствие Родри, но потеря испанца видится удобной отправной точкой. Зависимость команды от опорника, выигравшего «Золотой мяч», подтверждалась и ранее. А вот в прошлом сезоне вышла на новый уровень.

Вот характерная табличка с результатами «Сити» с Родри и без него. Команда с Родри – безоговорочный чемпионский проект. Та, что без Родри – максимум претендент на финиш в зоне ЛЧ. Между ними – натурально пропасть.

Напрашиваются два вопроса.

Первый – вернется ли Родри в привычной форме? Испанец очень долго вкатывается. На клубном чемпионате мира выходил, но лишь на замену. Там же получил новую травму. Пеп ждет от него прорыва только к середине сентября. Те крохи игрового времени, что все же получил Родри, пока тоже не вызывают оптимизм.

Второй – сможет ли Пеп минимизировать зависимость от Родри? Есть несколько путей – поставить на омоложение всей полузащиты, найти нового исполнителя на роль (пробуется Тейани Рейндерс) или сделать из Родри учителя для мини-Родри. Именно так Пеп называет купленного зимой Нико. Подобное менторство в свое время помогло самому Родри – с ним целый год нянчился Фернандиньо.

Контратаки снова станут болевым местом «Сити»?

Поражение от «Аль-Хилаля» на клубном чемпионате мира – неприятный тревожный сигнал для Пепа. Каталонец рассматривал турнир как часть подготовки к новому сезону. Матч напомнил о проблемах прошлого. Характерное замечание сделал Бернарду: «Мы дали им слишком много возможностей разбежаться. Не контролировали переходы из атаки в оборону. Были недостаточно агрессивны в первые 5-6 секунд после потери мяча. В прошлом сезоне это тоже было нашей главной проблемой».

В подтверждение слов Бернарду – график The Athletic . По количеству допущенных моментов после контратак прошлый сезон стал для «Сити» не просто худшим за последние годы, а худшим с отрывом.

Аналитик ESPN Райан О’Хэнлон связывает беды с физической формой. В прошлом сезоне «Сити» опустился на 19-е место в АПЛ по дистанции на рывках. Деградация связана не только с постаревшей полузащитой, но и с приходом в команду Эрлинга Холанда. В последний сезон перед покупкой норвежца «Сити» шел в этом аспекте в четверке. Дальше скатывался.

Проблемой занялся Лейндерс – гуру контрпрессинга «Ливерпуля». Индивидуальные инструкции – тоже часть решения. Пеп подметил, что теперь дает Холанду самое простое задание в прессинге, а задача команды – поддержать его стартовый рывок.

Опасение вызывает нехватка игроков, которые могли тушить контратаки на индивидуальных качествах. Долгие годы таким щитом был Кайл Уокер. Теперь чит-кода у Пепа нет.

Не поплатится ли Пеп за то, что не поменял Уокера?

«Сити» впервые за восемь лет начинает сезон без Кайла в роли основного игрока на правом фланге. Несмотря на то, что позиция ослабла еще в прошлом году, клуб решил никого не приглашать на замену. Был интерес к Андреа Камбьязо и Тино Ливраменто, но обоих посчитали чересчур дорогими.

Сейчас у «Сити» несколько вариантов, но ни один не кажется идеальным. Рико Льюис – защитник с успехами в ложной роли, но без скорости для подстраховки, которая так нужна Пепу на правом краю. Матеуш Нунеш – универсал с отличной скоростью и желанием играть где угодно, но все-таки не защитник. Абдукодир Хусанов – топ в скоростных дуэлях 1-в-1, но, вероятно, худший в команде с точки зрения паса.

Из-за того, что ни один кандидат не закрывал все галочки, фланг стал самой уязвимой точкой «Сити». Возможно, решить проблему поможет отрезок из требл-сезона «Сити», когда позицию прикрывал либо Мануэль Аканджи, либо Джон Стоунз – то есть номинальный центральный защитник. Тут многое упирается в доступность – у Стоунза в прошлом сезоне АПЛ набежало только 500 минут.

Как затянется интеграция новичков?

У трансферных кампаний «Сити» в этом году две особенности.

Первая – попытка максимально омолодить состав. В команду заходят либо игроки с парой лет во взрослом футболе, либо после первого топового сезона в карьере. Готовых звезд – нет. Ближе всех к этому статусу – самый возрастный среди новичков 26-летний Рейндерс.

Вторая – почти все приходят из команд, которые даже близко не играли в футбол «Сити». Большинство – из клубов с контратакующим стиле. В доминантной манере действовал только «Порту» Нико Гонсалеса (владение – выше 60%).

Это вдвойне усложняет адаптацию к футболу Пепа – процесс, который бывший ассистент Доменек Торрент сравнивал с изучением нового языка. Даже игроки с опытом жаловались, что заговорить на нем удается только спустя год нахождения в команде. Джек Грилиш рассказывал, что нужно не только привыкнуть к идее, но и соответствовать высоким стандартам тренировок.

Сложности у новичков уже есть. Про кого-то Пеп говорит, что нужно подтянуть язык (Хусанов), про кого-то – что нужно адаптироваться к скоростям и интенсивности АПЛ (Нико), а кому-то регулярно пихает на тренировках из-за медленной реакции на потерю мяча (Шерки). Проблем нет только у Рейндерса – человека, который раньше всех освоил уровень Advanced. Остальные только подбираются к Intermediate.

Не рано ли Пеп расстается с Эдерсоном?

Еще в конце прошлой недели план «Сити» на вратарей был таков: сохранить Эдерсона еще на один сезон, устроить ему конкуренцию с Джеймсом Траффордом, а затем передать англичанину позицию первого вратаря. Звучало разумно, но теперь в уравнении появился Джиджи Доннарумма. Его приход автоматически означает расставание с Эдерсоном.

К форме бразильца в последние годы много претензий, но, возможно, он еще никогда не был так важен для Пепа в плане игры ногами. В прошлом сезоне Эдерсон установил рекорд по голевым для вратарей (4 ассиста) – индикатор его ценности в лиге, которая переходит на персональный прессинг как на основной инструмент обороны. Эдерсон в таких условиях без опеки и может наказывать соперников передачами через все поле.

Потянет ли Доннарумма такой функционал – точно нет. Потянет ли Траффорд – интрига, учитывая его неудачный заход в АПЛ. Оба в первую очередь хороши как шотстопперы. Для Пепа этого всегда было недостаточно – не получил шанс даже легенда Джо Харт.

Как на сезон повлияет клубный чемпионат мира?

После вылета с клубного ЧМ Пеп рассуждал о проблемах, которые могут возникнуть из-за скомканной предсезонки: «У нас есть месяц до старта АПЛ. Посмотрим, в каком состоянии вернемся. Пока не знаю, чего ожидать. Это первый такой турнир в нашей жизни. Возможно, в ноябре, декабре или январе нас ждет просадка, и усталость накроет нас. Посмотрим. Пока загадывать рано».

Первое проявление клубного ЧМ – количество предсезонных матчей у «Сити». После возвращения из отпуска сыграли только один матч – против выступающего в Серии Б «Палермо».

В словах Пепа выделяются два акцента. Во-первых, непонимание, как на команде отразится скомканная предсезонка. Во-вторых, упор на то, что если и ждать спада, то в конце осени – начале зимы. Отсечка подобрана неслучайно – именно на этот отрезок у «Сити», как правило, приходится основной спад.

Возможно, именно этот период окажется ключевым для сезона «Сити». Если команда просядет на привычном для себя уровне – не страшно. Если просядут еще сильнее – неизбежно отставание. Не забываем, что прошлогодний «Ливерпуль» сделал себе задел в первой половине сезона.

Что Пепу делать с заявкой?

Гвардиола – многолетний фанат работы с ограниченной группой, в которой большинство игроков – универсалы, способные сыграть на разных позициях. Каталонец много раз объяснял, что ненавидит оставлять футболистов вне заявки. Даже называл этот аспект худшим в тренерской работе. В конце сезона грозился покинуть «Сити», если клуб не сократит заявку. Потом поправил себя и сказал, что шутил.

При этом по ходу сезона Пеп признавал: в условиях современного календаря с ограниченной предсезонкой и раздутым количеством матчей выезжать за счет прежнего подхода больше нельзя. Нужно искать золотую середину. Нашел ли ее Пеп – большой вопрос. С одной стороны, «Сити» занялся чисткой состава. С другой, в команде по-прежнему много игроков, которые не потянули такой календарь в прошлом сезоне. Среди них четкое деление на возрастных (Ковачич, Гюндоган, Бернарду) и чрезмерно травматичных (Стоунз, Аке, Доку).

Не попадет ли Пеп в ловушку, как прошлой осенью – когда у него остался только один центральный защитник?

